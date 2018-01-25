【盈喜】民銀資本(01141-HK)料去年底止9個月賺逾1.05億

民銀資本(01141-HK)公布，根據對截至2017年12月30日止9個月集團未經審核綜合管理賬目所作出之初步評估及董事會現時可得之資料，於相關期間公司擁有人應佔集團溢利預期由截至2017年3月31日止12個月公司擁有人應佔虧損約10.42億元增長至不少於1.05億元。

該公司認為，上述增長主要歸因於以下原因：於相關期間內，集團收益預期將增長至不少於1.5億元，與集團2016年同期收益約8400萬元相較增長不少於79%。該增長主要由於集團投資及融資業務；及顧問業務快速發展所致。

此外，由於集團投資若干股本證券及基金，預期集團於相關期間內錄得透過損益按公允價值列賬之投資之收益淨額將不少於6000萬元。就去年同期而言，集團錄得透過損益按公允價值列賬之投資之虧損淨額約6800萬元；及於相關期間內，因可供出售投資產生之減值、或然代價的公允價值變動及提早結付承兌票據產生的其他損失總額預期較去年同期大幅下降。

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