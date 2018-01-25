中國將於2月5日推出澳元/美元等外幣對貨幣掉期交易--外匯交易中心

路透北京1月24日 - 中國外匯交易中心周三稱，將於2月5日上線新一代外匯交易平台CFETS FX2017，並同時在該平台推出澳元/美元等五個外幣對貨幣掉期交易，增加人民幣對澳元貨幣掉期交易，並進一步優化貨幣掉期業務功能。

中國外匯交易中心刊登“關於推出外幣對貨幣掉期、人民幣對澳元貨幣掉期交易等業務的通知”稱，新推出的外幣對貨幣掉期交易包括澳元/美元、歐元/美元、英鎊/美元、美元/港元和美元/日元。

通知稱，外幣對貨幣掉期會員可通過交易中心系統為歐元兌美元的兩個標準產品提供一至十年期的公開報價。而外幣對貨幣掉期適用詢價交易模式，交易時間則與交易中心外幣對市場交易時間保持一致，即每個交易日7:00-23:30。

交易雙方均按名義本金的十萬分之零點五收取交易手續費，按當日中間價折人民幣計收，按季度收取。交易終端費按現行標準收取，外匯交易系統現有用戶無需額外繳納。

而貨幣掉期業務功能也進一步完善，包括增加本金交換形式；支持倒起息功能，支持本金攤銷等。

交易中心網站同時刊登的“關於新一代外匯交易平台（二期）上線的通知”稱，中國外匯交易中心基本完成新一代外匯交易平台CFETS FX2017（二期）建設和相關準備工作，擬於2月5日上線。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)