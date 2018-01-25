中國將爭取三年左右時間有效控制宏觀經濟杠桿率--中財辦主任

路透北京1月24日 - 中國中央財經領導小組辦公室主任劉鶴周三稱，中國將爭取用三年左右時間使宏觀經濟杠桿率得到有效控制，中國經濟基本面長期向好的態勢沒有改變。

達沃斯論壇官網直播兼任國家發改委副主任劉鶴在2018年冬季達沃斯上稱，近期要高度關註大國貨幣政策的外溢性，以及股市債市大宗商品市場的變化，中期則要關註勞動生產率的改善以及大國儲蓄率的變化。

“中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序堅定的維護者，中國經濟實力有了一定的變化，但還是發展中國家，”劉鶴指出。

他並提到，中國對外開放重點集中在金融業、制造業和服務業、保護產權尤其知識產權以及擴大進口方面，且中國還將有序降低汽車進口關稅。

中國去年四季度宏觀杠桿率出現邊際變化，這是一個好的跡象，剛性兌付預期正在改變。

他強調，金融業的對外開放特別重要，其次是服務業，第三是保護產權，第四是擴大進口。具體看，金融業對外開放的承諾將在今年一一加以落實；在制造業方面，主要是取消對外商投資的限制，實行國民待遇和負面清單管理的模式；知識產權方面，下一步重點將加大實施力度。

他提到，在擴大進口方面，今年年底將在上海舉辦進口博覽會，目前已經有120多個國家表示願意參加，希望借此機會實現經常貿易的平衡。

他並強調，中國將利用改革開放40周年機會推出新的改革開放舉措，且可能推出的措施會超出國際社會的預期。

根據央行初步測算，2017年三季度末中國總杠桿率比2016年末高出3.7個百分點，增幅比2012—2016年平均增幅低9.6個百分點。

中國央行副行長陳雨露日前表示，當前金融監管部門全面強化金融監管，整治金融市場亂象，防範化解金融風險，金融服務實體經濟取得新進展，但取得的成績僅是初步和階段性的。

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