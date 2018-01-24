◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大台灣50 本盟 昶和 大飲 味全 正道 富邦科技 日馳 大統染 大統益 宏洲 友旺 元大台商50 大同 海悅 天仁 嘉裕 同開 富邦摩台 信昌化 銘旺科 昶和 東華 悠克 富邦發達 世紀鋼 卓越 大統染 大東 富邦金融 國巨 統領 程泰 立益 元大MSCI台灣 燿華 氣立 佳和 永豐臺灣加權 智寶 永記 昶和 國泰日經225 銘旺科 展宇 三洋紡 元大日經225 大毅 華廣 瑞利 富邦NASDAQ 強茂 海悅 樂士 元大美債7-10反1 禾伸堂 燿華 正峰新 富邦歐洲 柏騰 拓凱 億泰 FH彭博高收益債 聯穎 傳奇 毛寶 FH彭博新興債 達邁 東科-KY 燁興 味全 達興材料 亞弘電 中鴻 宏洲 達運 陞泰 聚亨 嘉裕 捷泰 華友聯 千興 東華 易華電 愛山林 威致 大東 杜康-DR 潤弘 首利 立益 陽光能源-DR 遠雄來 麗正 佳和 全宇生技-KY 夏都 東訊 昶和 新天地 華泰 三洋紡 欣欣 茂矽 瑞利 統領 錸德 樂士 客思達-KY 廷鑫 正峰新 阿瘦 倫飛 億泰 晨訊科-DR 威盛 毛寶 一零四 銘旺科 燁興 欣天然 統懋 中鴻 新海 翔耀 聚亨 欣高 太空梭 千興 全國 新利虹 威致 台數科 華映 首利 南六 吉祥全 麗正 基勝-KY 憶聲 東訊 威宏-KY 科風 華泰 波力-KY 建碁 茂矽 吉源-KY 和鑫 錸德 力特 廷鑫 喬鼎 倫飛 正達 威盛 晟鈦 銘旺科 弘憶股 統懋 新世紀 翔耀 誠創 太空梭 嘉威 新利虹 力銘 華映 亞太電 吉祥全 達能 憶聲 清惠 科風 慧友 建碁 捷泰 和鑫 互億 力特 天瀚 喬鼎 迅杰 正達 華上 晟鈦 元晶 弘憶股 華冠 新世紀 裕豐 誠創 寶徠 嘉威 日勝生 力銘 台船 亞太電 東森 達能 台南-KY 清惠 康師傅-DR 慧友 聖馬丁-DR 捷泰 神州-DR 互億 耀傑-DR 天瀚 同方友友-DR 迅杰 晨訊科-DR 華上 友佳-DR 元晶 陽光能源-DR 華冠 精熙-DR 裕豐 中福 寶徠 雷虎 日勝生 中視 台船 秋雨 東森 慶豐富 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富