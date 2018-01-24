◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月24日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23939 5027 476.21 0059 富邦金融 15081 4973 303.26 0058 富邦發達 7411 4196 176.62 0051 元大中型100 11027 9500 116.07 0055 元大MSCI金融 33227 37654 88.24 00704L 台新MSCI台灣正2 4267 4878 87.47 0054 元大台商50 9258 12124 76.36 00707R 元大S&P日圓反1 3973 5355 74.19 00702 國泰標普低波高息 9361 13188 70.98 00657 國泰日經225 4442 6328 70.20 0052 富邦科技 3772 6000 62.87 00714 群益道瓊美國地產 3475 5567 62.42 00691R 兆豐藍籌30反1 2847 4606 61.81 0053 元大電子 3853 6988 55.14 00705R 台新MSCI台灣反1 3811 7315 52.10 00635U 元大S&P黃金 24922 49014 50.85 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 50971 114280 44.60 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 167540 432616 38.73 00652 富邦印度 4050 11035 36.70 00633L 富邦上証正2 185609 531458 34.92 00663L 國泰臺灣加權正2 3188 10309 30.92 00688L 國泰20年美債正2 1383 4615 29.97 00689R 國泰20年美債反1 1597 5389 29.63 00667 元大韓國 1606 5429 29.58 006206 元大上證50 59148 203278 29.10 008201 BP上證50 798 2749 29.03 00637L 元大滬深300正2 465519 1630606 28.55 006207 FH滬深 41948 166392 25.21