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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月24日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23939      5027   476.21  
0059   富邦金融             15081      4973   303.26  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
0051   元大中型100          11027      9500   116.07  
0055   元大MSCI金融         33227     37654    88.24  
00704L 台新MSCI台灣正2       4267      4878    87.47  
0054   元大台商50            9258     12124    76.36  
00707R 元大S&P日圓反1        3973      5355    74.19  
00702  國泰標普低波高息      9361     13188    70.98  
00657  國泰日經225           4442      6328    70.20  
0052   富邦科技              3772      6000    62.87  
00714  群益道瓊美國地產      3475      5567    62.42  
00691R 兆豐藍籌30反1         2847      4606    61.81  
0053   元大電子              3853      6988    55.14  
00705R 台新MSCI台灣反1       3811      7315    52.10  
00635U 元大S&P黃金          24922     49014    50.85  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         50971    114280    44.60  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          167540    432616    38.73  
00652  富邦印度              4050     11035    36.70  
00633L 富邦上証正2         185609    531458    34.92  
00663L 國泰臺灣加權正2       3188     10309    30.92  
00688L 國泰20年美債正2       1383      4615    29.97  
00689R 國泰20年美債反1       1597      5389    29.63  
00667  元大韓國              1606      5429    29.58  
006206 元大上證50           59148    203278    29.10  
008201 BP上證50               798      2749    29.03  
00637L 元大滬深300正2      465519   1630606    28.55  
006207 FH滬深               41948    166392    25.21
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