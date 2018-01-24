◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月24日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2409 友達 45400 66180 00637L 元大滬深300正2 -12526 0 3481 群創 7987 72397 2891 中信金 -8468 -17585 2888 新光金 5578 11375 00655L 國泰中國A50正2 -6302 0 2337 旺宏 4320 7493 006206 元大上證50 -4801 0 2883 開發金 3088 4482 2330 台積電 -4040 12117 2349 錸德 2886 3727 2344 華邦電 -3229 -45424 2353 宏碁 2855 17860 0059 富邦金融 -3226 17 6116 彩晶 2480 3400 2603 長榮 -2920 -1378 2887 台新金 1959 14579 2884 玉山金 -2612 7262 2886 兆豐金 1547 19650 2834 臺企銀 -1769 1795 2448 晶電 1510 -10428 2303 聯電 -1577 -43543 2892 第一金 1450 9280 2880 華南金 -1563 1389 2882 國泰金 1326 8485 006205 富邦上証 -1465 0 00683L 元大美元指數正2 1291 0 1444 力麗 -1453 166 00672L 元大S&P原油正2 1146 0 3037 欣興 -1394 -6465 0050 元大台灣50 1141 5686 2498 宏達電 -1360 -1458 2610 華航 1099 16220 2881 富邦金 -1358 6908 5871 中租-KY 958 3281 00677U 富邦VIX -1230 0 2317 鴻海 918 -54013 2014 中鴻 -1127 5880 00701 國泰臺灣低波動30 888 -397 2325 矽品 -1083 -3236 2367 燿華 875 -2139 1402 遠東新 -1065 -7747 00634R 富邦上証反1 856 0 2492 華新科 -1049 -2374 4915 致伸 724 -1361 2454 聯發科 -1028 -420 5880 合庫金 604 6767 00642U 元大S&P石油 -1013 0 2352 佳世達 579 183 2399 映泰 -906 -1259 2484 希華 577 588 00632R 元大台灣50反1 -877 0 9904 寶成 551 -1985 2105 正新 -831 -7836 1905 華紙 528 -1033 2890 永豐金 -827 -3838 2412 中華電 493 5623 2618 長榮航 -789 -2845 00656R 國泰中國A50反1 487 0 1536 和大 -785 -5102 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股