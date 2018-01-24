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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月24日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2409   友達                   45400     66180    00637L 元大滬深300正2        -12526         0  
3481   群創                    7987     72397    2891   中信金                 -8468    -17585  
2888   新光金                  5578     11375    00655L 國泰中國A50正2         -6302         0  
2337   旺宏                    4320      7493    006206 元大上證50             -4801         0  
2883   開發金                  3088      4482    2330   台積電                 -4040     12117  
2349   錸德                    2886      3727    2344   華邦電                 -3229    -45424  
2353   宏碁                    2855     17860    0059   富邦金融               -3226        17  
6116   彩晶                    2480      3400    2603   長榮                   -2920     -1378  
2887   台新金                  1959     14579    2884   玉山金                 -2612      7262  
2886   兆豐金                  1547     19650    2834   臺企銀                 -1769      1795  
2448   晶電                    1510    -10428    2303   聯電                   -1577    -43543  
2892   第一金                  1450      9280    2880   華南金                 -1563      1389  
2882   國泰金                  1326      8485    006205 富邦上証               -1465         0  
00683L 元大美元指數正2         1291         0    1444   力麗                   -1453       166  
00672L 元大S&P原油正2          1146         0    3037   欣興                   -1394     -6465  
0050   元大台灣50              1141      5686    2498   宏達電                 -1360     -1458  
2610   華航                    1099     16220    2881   富邦金                 -1358      6908  
5871   中租-KY                  958      3281    00677U 富邦VIX                -1230         0  
2317   鴻海                     918    -54013    2014   中鴻                   -1127      5880  
00701  國泰臺灣低波動30         888      -397    2325   矽品                   -1083     -3236  
2367   燿華                     875     -2139    1402   遠東新                 -1065     -7747  
00634R 富邦上証反1              856         0    2492   華新科                 -1049     -2374  
4915   致伸                     724     -1361    2454   聯發科                 -1028      -420  
5880   合庫金                   604      6767    00642U 元大S&P石油            -1013         0  
2352   佳世達                   579       183    2399   映泰                    -906     -1259  
2484   希華                     577       588    00632R 元大台灣50反1           -877         0  
9904   寶成                     551     -1985    2105   正新                    -831     -7836  
1905   華紙                     528     -1033    2890   永豐金                  -827     -3838  
2412   中華電                   493      5623    2618   長榮航                  -789     -2845  
00656R 國泰中國A50反1           487         0    1536   和大                    -785     -5102  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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