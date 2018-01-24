物超所值！好市多賣香奈兒香水網友：年費可以賺回來了

好市多夯物搶不完！前陣子有網友分享好市多販賣名牌香水，包括 Dior、Chloe 與凡賽斯，今（24）日再傳出賣 CHANEL 香水，高雄、桃園、台南、台中、台北均有販售，而北部地區目前只知道北投、內湖店有賣。

一名翟姓網友在 FB 社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」PO 文分享，「好市多販售 Chanel 經典香水，只要 1999 元！CP 值超高！但北部只有內湖上架，很多好友託買，上上下下樓層共跑了三次，現在終於要去結帳。」

貼文一推出就引來網友熱議：「年費可以賺回來了」、「超便宜！」、「中和今天有嗎？」、「 新竹不知有嗎，coco 很好聞ㄟ」、「買都買」、「想要！下班立馬刷一波~」。

據了解，好市多販賣的香奈兒香水有三款，分別為讓人無法抗拒、難以捉摸，超越傳統香水製造過程的精緻香水創作 ALLURE 系列、針對獨立自主、令人驚喜、又現代的女性而設計的 N°19 系列與 N°5 L'EAU 清新晨露淡香水。



▲多款 CHANEL 香水，清新、成熟香氛皆有。（圖／FB 社團 Costco 好市多 商品經驗老實說）

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