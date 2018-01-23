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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   生泰     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          智捷              謚源     杏昌                
南璋     凱衛     富邦美債20年          倚強              東林     百略                
勝昱     樺晟     元大美債7-10          律勝              欣厚-KY  其祥-KY             
飛寶企業 宏森     合世              利機              友銓     德麥                
精確     晟楠     易威              凱美              達威     中華食              
宏易     寶得利   南璋              撼訊              松崗     世坤                
唐鋒     華韡     勝昱              上揚              三圓     冠好                
台蠟     太普高   飛寶企業          沛波              雙喜     萬國通              
榮群              精確              英格爾            力泰     聚紡                
天宇              宏易              富驛-KY           理銘     興采                
新零售            唐鋒              橘子              雅茗-KY  泰茂                
力新              台蠟                                亞都     方土霖              
恩得利            榮群                                東凌-KY  至興                
李洲              天宇                                關中     萬在                
凱柏實業          新零售                              隆中     長佳                
遠昇              力新                                時報     瑞穎                
及成              恩得利                              欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            濱川                                         永純                
和進              李洲                                         美琪瑪              
耀勝              凱柏實業                                     富喬                
倚強              遠昇                                         韋僑                
鑫創              及成                                         威潤                
廣寰科            鑫龍騰                                       智捷                
點晶              和進                                         晉椿                
建舜電            耀勝                                         世豐                
泰谷              倚強                                         久陽                
典範              鑫創                                         強新                
長天              廣寰科                                       尼克森              
益通              點晶                                         凌網                
振維              建舜電                                       李洲                
鴻翊              泰谷                                         凱柏實業            
迎輝              典範                                         港建                
欣厚-KY           長天                                         新洲                
兆遠              益通                                         耀勝                
系統電            振維                                         至寶電              
世紀              鴻翊                                         點晶                
華容              迎輝                                         杭特                
建榮              欣厚-KY                                      幸康                
立衛              兆遠                                         泰谷                
天揚              系統電                                       迎輝                
鈺創              世紀                                         重鳥鵬              
合正              華容                                         泓格                
金利              建榮                                         東林                
寶聯通            立衛                                         盈正                
昇益              天揚                                         精聯                
凱鈺              鈺創                                         亞電                
德宏              合正                                         晶達                
寬魚國際          金利                                         世紀                
合邦              寶聯通                                       友銓                
萬旭              昇益                                         立衛                
驊宏資            凱鈺                                         慕康生醫            
久正              德宏                                         達威                
上揚              寬魚國際                                     昇益                
全譜              合邦                                         凱鈺                
易通展            萬旭                                         三聯                
元隆              驊宏資                                       合邦                
沛亨              久正                                         亞矽                
九暘              上揚                                         業強                
凱碩              全譜                                         九豪                
全達              易通展                                       撼訊                
奧斯特            元隆                                         順發                
福華              沛亨                                         亞銳士              
保銳              九暘                                         安碁                
常珵              凱碩                                         合晶                
立碁              全達                                         海韻電              
越峰              奧斯特                                       晉泰                
士開              福華                                         上揚                
志嘉              保銳                                         全譜                
富裔              常珵                                         松崗                
燦星旅            立碁                                         易通展              
富驛-KY           越峰                                         元隆                
劍湖山            士開                                         迅德                
德記              志嘉                                         倉和                
泰偉              富裔                                         光菱                
華義              燦星旅                                       星雲                
得利影            富驛-KY                                      宏捷科              
鼎創達            劍湖山                                       保銳                
花王              德記                                         三圓                
邦泰              泰偉                                         士開                
                  華義                                         雙喜                
                  得利影                                       力泰                
                  鼎創達                                       理銘                
                  花王                                         富裔                
                  邦泰                                         中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               易飛網              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               寶雅                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣泰
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