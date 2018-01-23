◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月23日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23937 5027 476.17 0059 富邦金融 15074 4973 303.12 0058 富邦發達 7411 4196 176.62 0051 元大中型100 11025 9500 116.05 0055 元大MSCI金融 33150 37654 88.04 00704L 台新MSCI台灣正2 4270 4878 87.54 0054 元大台商50 9243 12124 76.24 00707R 元大S&P日圓反1 3968 5355 74.10 00702 國泰標普低波高息 9272 13188 70.31 00657 國泰日經225 4441 6328 70.18 0052 富邦科技 3773 6000 62.88 00714 群益道瓊美國地產 3464 5567 62.22 00691R 兆豐藍籌30反1 2844 4606 61.75 0053 元大電子 3837 6988 54.91 00705R 台新MSCI台灣反1 3803 7315 51.99 00635U 元大S&P黃金 24764 49014 50.52 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 51119 114280 44.73 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 00663L 國泰臺灣加權正2 3281 8309 39.49 0061 元大寶滬深 167178 435116 38.42 00652 富邦印度 3937 11035 35.68 006206 元大上證50 54234 153278 35.38 00633L 富邦上証正2 182950 542458 33.73 00688L 國泰20年美債正2 1378 4615 29.86 00689R 國泰20年美債反1 1597 5389 29.63 00667 元大韓國 1602 5429 29.51 008201 BP上證50 769 2749 27.97 00637L 元大滬深300正2 447627 1663606 26.91 006207 FH滬深 41927 166392 25.20