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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 元大台灣50          本盟              昶和     大飲                
味全     富邦H股正2 富邦科技          日馳              大統染   大統益              
宏洲     正道     元大台商50          大同              海悅     天仁                
嘉裕     友旺     富邦摩台          信昌化            銘旺科   立益                
東華     同開     富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和                
大東     悠克     富邦金融          國巨              統領     大統染              
立益              元大MSCI台灣          燿華                       亞崴                
佳和              永豐臺灣加權          智寶                       程泰                
昶和              國泰日經225          銘旺科                     氣立                
三洋紡            元大日經225          大毅                       永記                
瑞利              富邦NASDAQ          強茂                       展宇                
樂士              元大美債7-10反1          禾伸堂                     海悅                
正峰新            國泰標普低波高息          柏騰                       燿華                
億泰              富邦歐洲          達邁                       拓凱                
毛寶              FH彭博高收益債          達興材料                   傳奇                
燁興              FH彭博新興債          達運                       東科-KY             
中鴻              FH富時不動產          捷泰                       亞弘電              
聚亨              味全              易華電                     陞泰                
千興              宏洲              杜康-DR                    華友聯              
威致              嘉裕              陽光能源-DR                   愛山林              
首利              東華              全宇生技-KY                   潤弘                
麗正              大東                                         遠雄來              
東訊              立益                                         夏都                
華泰              佳和                                         新天地              
茂矽              昶和                                         欣欣                
錸德              三洋紡                                       統領                
廷鑫              瑞利                                         客思達-KY            
倫飛              樂士                                         阿瘦                
威盛              正峰新                                       一零四              
銘旺科            億泰                                         欣天然              
統懋              毛寶                                         新海                
翔耀              燁興                                         欣高                
太空梭            中鴻                                         全國                
新利虹            聚亨                                         台數科              
華映              千興                                         南六                
吉祥全            威致                                         基勝-KY             
憶聲              首利                                         威宏-KY             
科風              麗正                                         波力-KY             
建碁              東訊                                         吉源-KY             
和鑫              華泰                                                             
力特              茂矽                                                             
喬鼎              錸德                                                             
正達              廷鑫                                                             
晟鈦              倫飛                                                             
弘憶股            威盛                                                             
新世紀            銘旺科                                                           
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              弘憶股                                                           
寶徠              新世紀                                                           
日勝生            誠創                                                             
台船              嘉威                                                             
東森              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              日勝生                                                           
慶豐富            台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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