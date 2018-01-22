◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 元大台灣50 本盟 昶和 大飲 味全 富邦H股正2 富邦科技 日馳 大統染 大統益 宏洲 正道 元大台商50 大同 海悅 天仁 嘉裕 友旺 富邦摩台 信昌化 銘旺科 立益 東華 同開 富邦發達 世紀鋼 卓越 昶和 大東 悠克 富邦金融 國巨 統領 大統染 立益 元大MSCI台灣 燿華 亞崴 佳和 永豐臺灣加權 智寶 程泰 昶和 國泰日經225 銘旺科 氣立 三洋紡 元大日經225 大毅 永記 瑞利 富邦NASDAQ 強茂 展宇 樂士 元大美債7-10反1 禾伸堂 海悅 正峰新 國泰標普低波高息 柏騰 燿華 億泰 富邦歐洲 達邁 拓凱 毛寶 FH彭博高收益債 達興材料 傳奇 燁興 FH彭博新興債 達運 東科-KY 中鴻 FH富時不動產 捷泰 亞弘電 聚亨 味全 易華電 陞泰 千興 宏洲 杜康-DR 華友聯 威致 嘉裕 陽光能源-DR 愛山林 首利 東華 全宇生技-KY 潤弘 麗正 大東 遠雄來 東訊 立益 夏都 華泰 佳和 新天地 茂矽 昶和 欣欣 錸德 三洋紡 統領 廷鑫 瑞利 客思達-KY 倫飛 樂士 阿瘦 威盛 正峰新 一零四 銘旺科 億泰 欣天然 統懋 毛寶 新海 翔耀 燁興 欣高 太空梭 中鴻 全國 新利虹 聚亨 台數科 華映 千興 南六 吉祥全 威致 基勝-KY 憶聲 首利 威宏-KY 科風 麗正 波力-KY 建碁 東訊 吉源-KY 和鑫 華泰 力特 茂矽 喬鼎 錸德 正達 廷鑫 晟鈦 倫飛 弘憶股 威盛 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 弘憶股 寶徠 新世紀 日勝生 誠創 台船 嘉威 東森 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 日勝生 慶豐富 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富