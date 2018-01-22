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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月22日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23938      5027   476.19  
0059   富邦金融             15078      4973   303.20  
0058   富邦發達              7413      4196   176.67  
0051   元大中型100          11027      9500   116.07  
0055   元大MSCI金融         33145     37654    88.03  
00704L 台新MSCI台灣正2       4270      4878    87.54  
0054   元大台商50            9233     12124    76.15  
00707R 元大S&P日圓反1        3973      5355    74.19  
00657  國泰日經225           4443      6328    70.21  
00702  國泰標普低波高息      9234     13188    70.02  
0052   富邦科技              3771      6000    62.85  
00714  群益道瓊美國地產      3459      5567    62.13  
00691R 兆豐藍籌30反1         2844      4606    61.75  
0053   元大電子              3824      6988    54.72  
00663L 國泰臺灣加權正2       3329      6309    52.77  
00705R 台新MSCI台灣反1       3807      7315    52.04  
00635U 元大S&P黃金          24918     49014    50.84  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         50823    114280    44.47  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          165063    436616    37.81  
00652  富邦印度              3822     11035    34.64  
006206 元大上證50           53029    153778    34.48  
00633L 富邦上証正2         176886    543458    32.55  
00688L 國泰20年美債正2       1378      4615    29.86  
00689R 國泰20年美債反1       1597      5389    29.63  
00667  元大韓國              1602      5429    29.51  
008201 BP上證50               762      2749    27.72  
00637L 元大滬深300正2      419176   1663606    25.20  
006207 FH滬深               41577    166392    24.99
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