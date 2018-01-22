•機器的發展經曆三個階段，即從機器到機器人再到人工智能。在整個發展過程中發生兩大變化：一是“糧食”的變化，傳統機器的糧食是能量，新機器的糧食是數據；二是“關係”的變化，傳統機器是人類的工具，新機器是人類的合作夥伴。



•改革開放以來，社會財富進行三次大洗牌，第一次是膽大對膽小的洗牌，財富逐步向膽大的傾斜；第二次是有知識對缺知識的洗牌，財富逐步向有知識的傾斜；第三次是新思維對舊思維的洗牌，現在正是財富向新思維的傾斜。



•實體生產與虛擬生產是兩種不同的生產。實體生產是加工實物，實物相加，“5+5=10”，為線性生產；虛擬生產是加工數據，數據相加，“5*5=25”，為指數生產。通過虛擬生產與實體生產的有機結合，將大大提高生產力。



•新技術在各行各業的應用必須解決好相互結合的問題，這裡的關鍵在於技術邏輯與業務邏輯的有機融合。如“互聯網+”的應用，其中“+”是核心，將互聯網技術與基本業務的深度融合方能獲得成功。

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