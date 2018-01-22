【異動股】裕元集團(00551-HK)升15% 市場預備有特別息派

裕元集團(00551-HK)早段報36.85元，升4.75元，升14.798%。成交148萬股，涉資5350萬元。

裕元股價揚升，原因不用多說，就是內地Nike及adidas的主要分銷商寶勝，昨宣布獲最終控股股東寶成提出私有化，每股作價2.03元，較上周五收市價溢價約31.82%，總作價最高達109億元。持有寶勝62.41%的母公司裕元(00551-HK)，將在私有化中向寶成出售其持股，套現達67.63億元，裕元已表明有意把出售所得，幾乎全部用作派發特別息。



假設全部資金撥作派息，以其發行股本約16.48 億股計，每股特別息約4.1元。

目前寶成是透過持股49.99%的裕元，來持有寶勝，是次私有化有別於一般是由直接持股的母企提出，反而由最終控股公司寶成進行，故如私有化完成，裕元與寶勝將變成姊妹公司，分別由寶成直接持有。



寶成是次提出私有化作價，除較寶勝最後收市價有逾31.82%溢價，亦較其資產淨值高出42%。寶成表明出價為最終作價，將不會再提價。是次私有化以協議計劃方式進行，故方案須獲寶勝有投票的無利害股東75%贊成，以及不多於全數股東的10%反對，方可通過。裕元須就出售寶勝持股，尋求股東批准。如裕元把出售所得全用作派息，作為大股東的寶成亦可收回33.5億元，即寶成真金白銀拿出來進行私有化只需約75.5億元。

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