[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 正道 富邦科技 本盟 昶和 大飲 元大台灣50正2 味全 友旺 元大台商50 日馳 大統染 大統益 宏洲 同開 富邦摩台 大同 海悅 天仁 嘉裕 悠克 富邦發達 信昌化 銘旺科 立益 東華 富邦金融 世紀鋼 卓越 昶和 大東 元大MSCI台灣 國巨 統領 大統染 立益 永豐臺灣加權 燿華 亞崴 佳和 國泰日經225 智寶 程泰 昶和 元大日經225 銘旺科 氣立 三洋紡 富邦NASDAQ 大毅 永記 瑞利 元大美債7-10反1 強茂 展宇 樂士 國泰標普低波高息 禾伸堂 海悅 正峰新 富邦歐洲 柏騰 燿華 億泰 FH彭博高收益債 達邁 拓凱 毛寶 FH彭博新興債 達興材料 傳奇 燁興 FH富時不動產 達運 東科-KY 中鴻 味全 捷泰 亞弘電 聚亨 宏洲 易華電 陞泰 千興 嘉裕 杜康-DR 華友聯 威致 東華 陽光能源-DR 愛山林 首利 大東 全宇生技-KY 潤弘 麗正 立益 遠雄來 東訊 佳和 夏都 華泰 昶和 新天地 茂矽 三洋紡 欣欣 錸德 瑞利 統領 廷鑫 樂士 客思達-KY 倫飛 正峰新 阿瘦 威盛 億泰 友佳-DR 銘旺科 毛寶 一零四 統懋 燁興 欣天然 翔耀 中鴻 新海 太空梭 聚亨 欣高 新利虹 千興 全國 華映 威致 台數科 吉祥全 首利 南六 憶聲 麗正 基勝-KY 科風 東訊 威宏-KY 建碁 華泰 潤泰材 和鑫 茂矽 波力-KY 力特 錸德 吉源-KY 喬鼎 廷鑫 正達 倫飛 晟鈦 威盛 弘憶股 銘旺科 新世紀 統懋 誠創 翔耀 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 華映 達能 吉祥全 清惠 憶聲 慧友 科風 捷泰 建碁 互億 和鑫 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 元晶 晟鈦 華冠 弘憶股 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 日勝生 秋雨 台船 慶豐富 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富