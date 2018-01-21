證監提高清洗寬免門檻 保障小股東利益

證監會建議修訂《收購及合併守則》，將清洗交易的寬免的門檻，由須取得50%獨立股東同意，提高至75%。換言之，大股東將來會較難以「極低價」出售手上股權，而令公司控制權轉移，以攤薄小股東的利益。

所謂「清洗交易」，即是指如果大股東透過大量發行新股，或配股等方式(即「賣殼」)引入新大股東時，就會觸發全面收購股份要約，即新大股東必須向其餘股東提出收購建議，以確保所有股東在控股權有變動時，都有機會出售手上持股。

不過，若果新股東因某些原因不提全購，例如交易成本大增，大股東或要約方會向證監會申請清洗寬免。而證監會在批出清洗寬免時，通常會要求須獲50%以上的獨立股東表決批准。

據聯交所於去9月年發表的《上市發行人集資活動諮詢文件》指出，在2013年至2016年期間，絕大部分的具高度攤薄效應的優先認購要約，均獲逾75%出席股東通過。若投票門檻由50%提高至75%，則在2015至2017年期間，則會有七宗清洗交易(佔該等個案的7.4%)將不會獲得股東通過。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示：“建議的修改一方面是要令股東得到公平對待，另一方面旨在保障香港證券市場參與者的利益。”

此外，是次諮詢亦建議修訂 “聯繫人” 一詞的定義，以及修改在其他司法管轄區沒有訂明強制取得證券權利的情況下獨立股東批准取消上市地位的要求。

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