榮陽實業(02078-HK)2015年度中期轉蝕3億

榮陽實業(02078-HK)公布，截至2015年3月底止中期業績由盈轉虧，蝕約3億元，每股虧損25仙，不派息。截至2015年9月底止全年業績同樣由盈轉虧，蝕約3.36億元，每股虧損28.1仙，不派息。

公告指，榮陽實業至今仍未能及時遵守上市規則，公告截至2016年12月底止15個月的年度或中期業績、截至2017年6月底止中期業績；刊發上述年度相關中期及年度報告。同時，榮陽實業自2015年以來並無舉行股東會以批准上述年度的年度業績。

榮陽實業於2017年12月19日接獲聯交所發出的函件，以該公司不再適合上市為由，展開取消該公司上市地位的程序。董事會極不同意上市部決定，並已於2018年1月9日向上市委員會提出覆核上市部決定的要求。

是次業績報告，第29至35頁刊登了獨立核數師報告摘要，內容提到由於不發表意見的基準各段所述事項的重要性，「我們無法取得充分適當審核憑證，為審核意見提供基礎。因此，我們概不對綜合財務報表以及綜合財務報表是否已按照香港《公司條例》的披露規定妥為編製發表意見。」

該股自2014年12月17日起停牌，將繼續停牌直至另行通知。

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