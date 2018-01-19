新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
群益臺灣加權反1 正道     富邦科技          本盟              昶和     大飲     元大台灣50正2   
味全     友旺     元大台商50          日馳              大統染   大統益              
宏洲     同開     富邦摩台          大同              海悅     天仁                
嘉裕     悠克     富邦發達          信昌化            銘旺科   立益                
東華              富邦金融          世紀鋼            卓越     昶和                
大東              元大MSCI台灣          國巨              統領     大統染              
立益              永豐臺灣加權          燿華                       亞崴                
佳和              國泰日經225          智寶                       程泰                
昶和              元大日經225          銘旺科                     氣立                
三洋紡            富邦NASDAQ          大毅                       永記                
瑞利              元大美債7-10反1          強茂                       展宇                
樂士              國泰標普低波高息          禾伸堂                     海悅                
正峰新            富邦歐洲          柏騰                       燿華                
億泰              FH彭博高收益債          達邁                       拓凱                
毛寶              FH彭博新興債          達興材料                   傳奇                
燁興              FH富時不動產          達運                       東科-KY             
中鴻              味全              捷泰                       亞弘電              
聚亨              宏洲              易華電                     陞泰                
千興              嘉裕              杜康-DR                    華友聯              
威致              東華              陽光能源-DR                   愛山林              
首利              大東              全宇生技-KY                   潤弘                
麗正              立益                                         遠雄來              
東訊              佳和                                         夏都                
華泰              昶和                                         新天地              
茂矽              三洋紡                                       欣欣                
錸德              瑞利                                         統領                
廷鑫              樂士                                         客思達-KY            
倫飛              正峰新                                       阿瘦                
威盛              億泰                                         友佳-DR             
銘旺科            毛寶                                         一零四              
統懋              燁興                                         欣天然              
翔耀              中鴻                                         新海                
太空梭            聚亨                                         欣高                
新利虹            千興                                         全國                
華映              威致                                         台數科              
吉祥全            首利                                         南六                
憶聲              麗正                                         基勝-KY             
科風              東訊                                         威宏-KY             
建碁              華泰                                         潤泰材              
和鑫              茂矽                                         波力-KY             
力特              錸德                                         吉源-KY             
喬鼎              廷鑫                                                             
正達              倫飛                                                             
晟鈦              威盛                                                             
弘憶股            銘旺科                                                           
新世紀            統懋                                                             
誠創              翔耀                                                             
嘉威              太空梭                                                           
力銘              新利虹                                                           
亞太電            華映                                                             
達能              吉祥全                                                           
清惠              憶聲                                                             
慧友              科風                                                             
捷泰              建碁                                                             
互億              和鑫                                                             
天瀚              力特                                                             
迅杰              喬鼎                                                             
華上              正達                                                             
元晶              晟鈦                                                             
華冠              弘憶股                                                           
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           捷泰                                                             
耀傑-DR           互億                                                             
同方友友-DR          天瀚                                                             
晨訊科-DR          迅杰                                                             
友佳-DR           華上                                                             
陽光能源-DR          元晶                                                             
精熙-DR           華冠                                                             
中福              裕豐                                                             
雷虎              寶徠                                                             
中視              日勝生                                                           
秋雨              台船                                                             
慶豐富            東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
留言載入中...

相關新聞