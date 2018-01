港交所最新消息顯示,2018年1月17日,廣發証券(01776-HK)遭FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD在場内以每股平均價16.9028港元抛售8,628,000股。完成後,FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD仍持有127,623,400股或7.5%。

