【港股解碼】恒指再創新高，港股未來動向成熱議話題

近日A股股民在驚歎大盤指數“連陽”的同時，似乎南下香港的股民也個個喜笑顔開。近日，香港恒生指數也是小步快跑，連續三個交易日創下新高並最終突破32000點大關。

早在2015年底便有業內人士斷言隨著大陸資金陸續南下以及全球經濟逐漸複蘇，港股市場或將迎來一個“大牛市”時期。而事實也確實如此。2016年初，恒生指數便開始了“反彈之旅”，從2016年初甚至不到19000點的低谷，在僅僅兩年後便上漲至如今突破32000點創下新高，港股奇迹大家有目共睹，于是港股未來動向便成爲了如今人們熱議的話題。

關于港市未來的討論

港市創新高引發投資者們熱議與新的思考，港股市場這波牛市還將持續多久？港市還有多少尚未挖掘的投資價值成爲目前投資者最爲關心的問題。

時至歲末，在恒指突破32000點大關之際，兩岸各大港股名門齊聚深圳，共同探討港市未來新動向。在近日的一個港股活動中，衆多經濟學家、投資大咖以及100余家港股知名上市公司集體與會，爲港股未來投資出謀劃策。

香港交易所中國客戶關系及市場推廣部高級副總裁周曉殷先生在演講中詳細地介紹了目前香港證券市場的一些新的發展動向以及在兩岸互聯互通中取得的最新進展。在演講中，周曉殷先生還向在座的與會者從改革的角度介紹了目前各地新經濟企業未來在港上市的相關政策變化的一些基本情況。在兩岸經濟複蘇發展的今天，一個開放包容的香港市場也將吸引更多投資者與公司的積極參與。

而西京投資管理公司投資總監劉央博士在“中國資産國際化背景下粵港澳大灣區投資機會”的主題演講中則是從區域經濟優勢出發探討目前港股市場的投資價值。劉央博士提到，粵港澳大灣區目前作爲全球四大灣之一，集結了政策、經濟、區位、生態以及産業五大優勢，多維趨勢投資成爲目前粵港澳大灣區重要投資策略，而在此之中的港股則成爲了新投資思維下的戰略配置，目前極具上升空間的港股市場也成爲了最優性價比的投資選擇。

除了以上兩位，此次進行主題演講的其他嘉賓也都對港股市場2018年及以後持樂觀態度。臨近歲末，香港開放市場“同股不同權”機制也勢必會吸引一大波內地新經濟公司登陸港市。在衆多投資者看來，32000點並非結束而是開始，港股市場“長牛”可期。

在嘉賓主題演講結束之後，活動還公布了在衆多港股上市公司中遴選出的港市各領域方面最具價值的公司名單，引人關注。

最具價值的TMT公司--天鴿互動

其中，天鴿互動(01980-HK)以其強勁的實力在港股同行中脫穎而出，成爲2017港股十大最具價值的TMT公司之一。

作爲一家早在2008年成立的互聯網公司，在曆經近10年的發展與沈澱後，天鴿互動從市場淘沙中生存至今，現時公司已經營八個「多對多」實時社交視頻小區(包括兩個主要小區，即9158視頻小區及新浪秀)及一個「一對多」小區(即新浪秀場)的超過28,000個聊天室。目前公司的約1600萬名月度活躍用戶可與背景、興趣、文化及方言相近的其他用戶相互認識並保持聯系。

極大的客戶流量帶來的公司效益也是龐大的，這爲公司帶來很大的效益，業績也與日俱增。

來源：wind資訊（單位：萬元人民幣）

從公司2015-2016年以及2017年前三季度來看，公司業績正突飛猛進地增長。標准化報表數據下，公司2016年營業總收入達到8.37億元人民幣，且同比增長23.42%，增幅較上年同期也是大幅提高。淨利潤方面，公司2016年淨利潤較上年同期增長53.64%，增速喜人。而在公司2017年前三季度業績上，公司業績再度同比大幅增長，這都在一定程度上凸顯了公司較大的成長性。

此次除了天鴿互動以外，還有部分其他行業領域實力雄厚的港股上市公司也得到了最具價值上市公司的殊榮。由此可見，港股的投資價值正在逐漸被投資者挖掘，而此次被遴選出的這些優質標也會吸引更多各地投資者參與投資。在未來，一個投資者與上市公司積極互動的港股市場也將會散發更大的魅力。

■ 作者｜聶一洲

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