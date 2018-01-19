馬雲又放大招 支付寶替代ETC上高速

高速公路堵車現象時有發生，大部分都是堵在收費口。而ETC雖好，也是很多缺陷。比如安裝麻煩，還要貼在車前擋玻璃上，遮擋了一部分視線，申請週期還不短，有的甚至需要安裝費。

再者，每個高速公路收費口僅開闢2-3條ETC專用道，對於沒有安裝ETC的車主來說也享受不到快捷便利的過路體驗。

面對高速收費排隊這個痛點，馬雲再次出手，將用支付寶顛覆這一切：

1.將支付寶帳號與車牌號綁定，車主過高速路口時，系統只需識別車牌，直接從支付寶帳號中自動扣款。

2.無需安裝設備，也沒有安裝費用。

首先，就是將車牌與支付寶綁定。

手機打開支付寶，找到芝麻信用。

點擊“出行”。（芝麻信用必須高於550分）

點擊“綜合服務”，找到“高速 ETC”選項。

點擊“立即使用”後，關注“高速縱橫”，找到“車牌付”，點擊“立即開通”。

這樣就可以將你的支付寶帳號與車輛綁定了。

但要提醒你的是，目前僅河南部分地區開通了支付寶的“車牌付”服務。

但大家不要急，很多城市也將會陸續開通，並做到在一年時間內全面普及！

馬爸爸的新科技讓人不得不服，也希望“車牌付”服務能讓高速公路暢通起來，從此告別排長隊！

來源: 觀察者網

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