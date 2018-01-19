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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月19日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23938      5027   476.19  
0059   富邦金融             15075      4973   303.14  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
0051   元大中型100          10996      9500   115.75  
0055   元大MSCI金融         33071     37654    87.83  
00704L 台新MSCI台灣正2       4259      4878    87.31  
0054   元大台商50            9188     12124    75.78  
00702  國泰標普低波高息      9217     13188    69.89  
00707R 元大S&P日圓反1        3971      5855    67.82  
00657  國泰日經225           4443      6828    65.07  
0052   富邦科技              3769      6000    62.82  
00714  群益道瓊美國地產      3459      5567    62.13  
00691R 兆豐藍籌30反1         2846      4606    61.79  
0053   元大電子              3777      6988    54.05  
00705R 台新MSCI台灣反1       3827      7315    52.32  
00663L 國泰臺灣加權正2       3259      6309    51.66  
00635U 元大S&P黃金          24604     49014    50.20  
00698L 元大美債7-10正2       2756      5649    48.79  
00692  富邦公司治理         50610    114280    44.29  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          164367    436616    37.65  
006206 元大上證50           53845    153778    35.01  
00652  富邦印度              3772     11035    34.18  
00633L 富邦上証正2         176046    556458    31.64  
00688L 國泰20年美債正2       1386      4615    30.03  
00667  元大韓國              1617      5429    29.78  
00689R 國泰20年美債反1       1601      5389    29.71  
008201 BP上證50               759      2749    27.61  
006207 FH滬深               41493    166392    24.94  
00637L 元大滬深300正2      422741   1696606    24.92
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