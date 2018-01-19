◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月19日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23938 5027 476.19 0059 富邦金融 15075 4973 303.14 0058 富邦發達 7411 4196 176.62 0051 元大中型100 10996 9500 115.75 0055 元大MSCI金融 33071 37654 87.83 00704L 台新MSCI台灣正2 4259 4878 87.31 0054 元大台商50 9188 12124 75.78 00702 國泰標普低波高息 9217 13188 69.89 00707R 元大S&P日圓反1 3971 5855 67.82 00657 國泰日經225 4443 6828 65.07 0052 富邦科技 3769 6000 62.82 00714 群益道瓊美國地產 3459 5567 62.13 00691R 兆豐藍籌30反1 2846 4606 61.79 0053 元大電子 3777 6988 54.05 00705R 台新MSCI台灣反1 3827 7315 52.32 00663L 國泰臺灣加權正2 3259 6309 51.66 00635U 元大S&P黃金 24604 49014 50.20 00698L 元大美債7-10正2 2756 5649 48.79 00692 富邦公司治理 50610 114280 44.29 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 164367 436616 37.65 006206 元大上證50 53845 153778 35.01 00652 富邦印度 3772 11035 34.18 00633L 富邦上証正2 176046 556458 31.64 00688L 國泰20年美債正2 1386 4615 30.03 00667 元大韓國 1617 5429 29.78 00689R 國泰20年美債反1 1601 5389 29.71 008201 BP上證50 759 2749 27.61 006207 FH滬深 41493 166392 24.94 00637L 元大滬深300正2 422741 1696606 24.92