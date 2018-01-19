平安好醫生啟動「名醫+村醫」幫扶計畫

中國平安集團（02318-HK）宣佈，旗下平安好醫生聯合《胡潤百富》發佈首屆中國好醫生榜，全國近6000位優秀醫生上榜。同時，平安好醫生宣佈啟動面向1萬名村醫的「鄉村好醫生幫扶計畫」，以名醫+村醫模式，致力改善城鄉醫療資源配置不均現狀，推動鄉村醫療服務和人才建設升級。

平安集團董事會秘書兼品牌總監盛瑞生表示，「從2018年起，平安集團將投入百億打造面向『村官』、『村醫』、『村教』的『三村建設工程』，而在好醫生優質醫療資源的支援下，鄉村醫生群體可以獲得全面賦能，互聯網醫療的技術、服務等優勢可以真正融入到中國鄉村醫療健康事業的發展進程中，成為改變億萬鄉村居民健康的得力助手。」

平安好醫生董事長兼CEO王濤在發佈會上表示，「平安好醫生將致力於通過移動醫療+AI，匯聚名醫智慧，提升名醫服務效率，讓寶貴的醫療資源用於普惠醫療。」

會上，平安好醫生還同時發佈了「鄉村好醫生幫扶計畫」，該計畫包括向邊遠貧困鄉村投放1000個智慧診所，發佈村醫版APP幫助鄉村醫生實現遠端AI問診和輔診，進行名醫直播教學、遠端培訓和線下結對子的一對一幫扶。

長期以來，鄉村患者無法同享城市優質醫療技術和服務，全國140萬鄉村醫療健康保障的守門人「村醫」，也無法像城市同行一樣，及時獲取國內外先進醫療資訊及職業培訓。村醫處於工作疲憊、缺乏先進培訓、醫療設備及藥品不足等難題，鄉村醫療服務水準也受到牽制。基於此，平安好醫生推出「鄉村好醫生幫扶計畫」，就是將自身所具有的技術、產品、平台優勢下沉至鄉村，聚合中國好的醫療技術、醫生資源、設備及藥品資源，通過互聯網醫療平台，將城市優質醫療「養分」輸送到農村，為鄉村醫療服務升級助力。

據悉，平安好醫生智慧問診的技術支援，能讓村醫從簡單性、重複性工作中解放出來，服務能力成倍提升。為瞭解決村醫行醫少藥的老大難，平安好醫生推出的智慧藥櫃，聯合藥廠，整合供應鏈，為村醫提供基藥之外的普藥，其中部分予以補貼。通過村醫培訓平台，平安好醫生為村醫提供大量可共用的各類醫療最新資訊、案例和資料，再加上名醫直播教學，提升村醫的專業技能。在一體化智慧診所中，處置室、治療室、診室、藥房一應俱全，可大幅度提升村醫的配套硬體；平安好醫生平台所聚合的全國名醫，也將為村醫「輸血」，提供全科培訓，讓村醫向一專多能轉型升級。

除了面向村醫的一系列幫扶舉措，平安好醫生還將為6億農民提供健康管理計畫，填補農村健康管理盲區。

未來，平安好醫生將圍繞「中國好醫生榜」和「鄉村好醫生幫扶計畫」，實施「名醫+村醫」戰略，觸達鄉村醫療最後一公里。通過名醫的培訓下鄉、技術下鄉、診療下鄉，幫助村醫向全科醫生和家庭醫生的職業晉級邁進。在疾病預防、問診諮詢、藥品和健康品提供、重病轉診、覆診隨訪、慢病管理等方面，鄉村醫生能夠借助平安好醫生的賦能，逐步為農民提供完善的一站式醫療健康服務，助力於城鄉醫療水準差距的逐步縮小，也讓平安好醫生的技術、產品創新真正惠及數億農民。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)