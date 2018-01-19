【港股解碼】收購北京泰德，中國生物制藥股價能否繼續飛揚？

中國生物制藥（1177-HK）2017年後半程發力，從9月開始一路上揚，於2018年1月15日攀上歷史高峰，達15.7港元/股。

2018年1月5日，中國生物制藥再爆重磅消息，以12.73元/股，發行10.13億股，共計128.96億港幣，收購大股東持有的北京泰德累計24%權益，上市公司直接持有泰德權益提高到57.6%，大股東在上市公司的權益從41.63%提高到48.65%。

究竟這筆交易值不值，以及對中國生物制藥未來業績影響幾何？我們不防一探虛實。

北京泰德——專注高端製劑產品和創新藥物開發

北京泰德是中國醫藥健康領域中獨具特色的企業，專注於高端製劑產品和創新藥物的開發，旗下產品包括凱時（前列地爾注射液）、凱紛(氟比洛芬酯注射液)、凱那（貝前列素鈉片）、得百安(氟比洛芬凝膠貼膏)、得佑（鏈黴蛋白酶顆粒）等，主導產品為治療周圍血管疾病的靶向藥物前列地爾注射液(商品名“凱時”)和用於術後及癌症鎮痛的靶向藥物氟比洛芬酯注射液(商品名“凱紛”)。

據其2014年謀求上市時發佈的招股說明書顯示，2013年、2012年及2011年，公司上述兩種產品實現的銷售收入分別為187,242.85萬元、188,967.65萬元、147,016.99萬元；綜合毛利率分別為89.28%、87.48%、89.66%；占公司同期主營業務收入的比例分別為90.96%、94.24%、97.37%。

2012年12月，北京泰德獲得日本厚生勞動省對外國制藥企業的GMP認證許可，意味著日本制藥企業可將日本國內在研及已上市的醫藥品無菌製劑委託北京泰德生產，對營收起到了明顯的拉動作用。

截止2017年9月30日，北京泰德經審核綜合資產淨值約人民幣19.21億元。截至2015年、2016年12月31日止年度、2017年1-9月，北京泰德實現收入分別為人民幣26.50億元、29.98億元、25.11億元；除稅及非經常專案前淨盈利分別為人民幣9.74億元、11.41億元、10.32億元；除稅及非經常專案後淨盈利分別為人民幣7.83億元、9.29億元、8.75億元。

收購完成之後，北京泰德業績將併入上市公司的報表，成潛在增長動力。另外，不得不說的是，中生制藥業績本就十分耀眼。

中生制藥業績耀眼

中國生物制藥是一家綜合性兼集團化之制藥企業，主要透過應用先進的中藥現代化技術和生物技術，研發、生產及銷售多種促進人類健康的中藥現代製劑及化學藥品。旗下藥品主要針對肝病及心腦血管治療領域，包括天丁®馬來酸恩替卡韋片、依倫平®厄貝沙坦氫氯噻嗪片、名正® 阿德福韋酯膠囊、得百安®氟比洛芬凝膠貼膏等。

2016年天生制藥肝病用藥在中國市場佔有率達22.4%，目前正在致力發展治療腫瘤、鎮痛、骨科疾病、抗感染、腸外營養、呼吸系統疾病、肛腸科疾病、糖尿病以及其他疾病的藥物。

截止2017年9月30日止九個月，公司實現收入約114.47億港元，較去年同期增長約9.5%；淨利潤18.05億港元，同比增長38.9%。現金及銀行結餘約49.27億元。

從近幾年業績來看，也呈現出一個穩步增長的狀態。

淨資產收益率方面，中生制藥走在行業前列。截止2017年9月30日至報告期內，淨資產收益率23.96%，相比石藥集團22.99%、複星醫藥9.48%、白雲山10.96%、上海醫藥8.07%，中生制藥的回報率很有吸引力。

隨著北京泰德資產被注入該公司，中國生物制藥的股權結構有望進一步優化，財務狀況以及市值也將得到進一步強化，公司存在被納入恒生指數的可能性。

作者：董虹

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)