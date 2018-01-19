【港股解碼】殼王增持 國美金融科技要起飛？

國美金融科技(00628-HK)昨晚發佈公告稱：“於本公佈日期及基於本公司目前可得資料，本公司之公眾持股量約為24.77%，低於上市規則第8.08(1)(a)條指定的最低百分比。”公告指出，公眾所持股份減少乃由於高振順收購股份所致。

（截圖自港交所）

殼王場外增持2000萬股

高振順是港股市場裏有名的“殼王”。經查詢港交所權益披露，高振順於2017年11月14日提交的權益披露檔顯示，其於合共312,776,312股股份中擁有權益，相當於公司當時已發行股本總額約11.58%。

而在2017年11月9日，高振順全資擁有的RichlaneVentures Limited以每股均價1港元於場外購入2000萬股，持有股份由約10.2%增至約10.94%。

資料顯示，高振順還直接持有國美金融科技1500萬股，透過全資擁有的公司Peninsula Resources Limited間接擁有2264萬股，計及Richlane VenturesLimited所持股份，合共約占國美金融科技已發行股本總額約11.58%。

（截圖自公司公告）

早在2016年2月，停牌三個月的國美金融科技宣佈，向國美創始人黃光裕的妻子杜鵑、高振順和餘楠發行新股，占經擴大後股本75%，認購價為0.77港元，總代價為15.91億港元。同時以4972萬元收購國美金控旗下從事商業保理業務的國美信達的全部股權。

當時的國美金融科技名為華銀控股，主要業務是投資控股，其子公司主要在中國從事典當服務、商業保理、融資租賃、財務諮詢服務及在香港從事借貸服務。2017年2月，華銀控股更名為國美金融科技。

截止2014年及2015財年，公司分別虧損9809.7萬港元及4178.3萬港元。2015年原打算出售融資租賃業務BestAmple及Goldtip各自100%股本，不過在易主之前突然宣佈取消出售。

其實國美系自2014年9月開始，就開始啟動金融平臺佈局。國美金融是國美控股集團六大業務板塊之一，是從事金融發展與投資業務的戰略管控平臺。其後借助國美金融科技在港的上市地位，國美將金融業務正式打入國際市場。

高振順在國美金融科技董事會內並沒有代表，也沒有參與公司的管理。高振順意欲何為?

意欲何為無從猜測，不過注意到公司的股價自2016年2月22日複牌以來，截至2018年1月18日，跌幅超過40%。而且，自易主以來，公司一直沒有什麼大的動作，直至去年下半年。

7.2億買支付牌照

去年6月，公司發佈《有關收購目標公司之貸款之主要及關連交易/有關訂立VIE合同之持續關連交易》，公司透過為OPCO提供7.2億（人民幣，下同）貸款訂立VIE合同及的方式，收購冠創美通電子商務有限公司，獲取互聯網支付牌照。

公告顯示，冠創美通電子商務間接附屬公司銀盈通支付，目前持有中國人民銀行頒發的支付業務許可證及北京市通信管理局頒發的中國電信與資訊服務業務許可證，該等許可證允許該公司在中國從事預付卡業務及第三方互聯網支付業務。

緊隨7.2億元拿得第三方支付牌照之後，公司先後委任萬建華為獨立非執行董事及執行董事，劉曉鵬為獨立非執行董事，陳偉為執行董事。12月27日宣佈成立戰略委員會，戰略委員會由萬建華、李良溫、陳偉及劉曉鵬組成，萬建華獲委任為戰略委員會主席。

上述人士都是在銀行、證券、支付及金融機構運營等方面的專業人士。其中，萬建華是時任通聯支付網路服務董事，上海市互聯網金融行業協會會長。

事實上，一行三會去年針對互聯網金融行業密集發佈了一系列監管政策，如野草般生長的互聯網金融行業在監管政策的“圍追堵截”下，重新“洗牌”。如果國美金融科技要在趨嚴的監管環境中戴著鐐銬跳舞，又怎少得這些專業人士和支付牌照？

聯手國美金融業績扭虧

易主後的國美金融科技可看到的變化是，以國美金融為平臺，公司在金融業務佈局和力度逐漸加強。

除了承接原有的業務、收購從事商業保理業務的國美信達全部股權，去年一月，公司與國美電器（香港）以及國美金控訂立股權轉讓協議，以零代價收購天津國美融資租賃100%股權。依託於國美集團產業鏈，公司為國美的供應商或客戶提供商業保理和融資租賃業務。

（截圖自公司公告）

截止2016年12月31日止九個月，公司虧損3168.2萬元。截止2017年6月30日止6個月，公司的保理業務營業收入3515.2萬元，同比增長1208.71%；融資租賃業務營業收入155.5萬元，同比增長33.48%；總收入4000.6萬元，同比增長131.74%，公司擁有人應占溢利401.5萬元，實現扭虧。

殼王增持是因為公司在去年下半年以來的大動作和業績向好嗎？

■ 作者｜廖艾芬

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