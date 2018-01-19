中國太平(00966-HK)附屬與中石化訂立2018融資租賃框架協議

中國太平(00966-HK)公布，于2018年1月19日，公司的非全資附屬公司太平石化金租與中石化集團公司訂立2018融資租賃框架協議，據此，太平石化金租(作為出租人)同意于2018年1月1日起至2018年12月31日(包括首尾兩日)期間向中石化集團的成員公司(作為承租人)提供融資租賃服務。

太平石化金租透過(1)售後租回，即出租人須向承租人購買租賃物，然後由承租人向出租人租回租賃物；(2)出租人通過委托承租人購買租賃物并由出租人支付購買價格及其後向承租人提供融資租賃服務；(3)出租人按承租人的要求購買租賃物并出租給承租人；或(4)中國法律認可的其他租賃安排方式向中石化集團之成員公司提供租賃服務。

公告稱，通過進行2018融資租賃框架協議項下的融資租賃交易，太平石化金租將能繼續充分利用中石化集團的資源優勢，使其融資租賃業務能滲透到股東重點經營的石油化工、裝備制造、交通運輸、節能環保等領域實現公司效益的最大化，實現合資公司創建的初衷，即充分發揮股東各自優勢，實現産融結合。

據悉，中石化集團公司為太平石化金租的主要股東，持有太平石化金租已發行股份的50%。

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