統計局：2017年四季度全國工業産能利用率為78%

據統計局網站1月19日消息，2017年四季度，全國工業産能利用率為78.0%，比上年同期回升4.2個百分點。2017年全國工業産能利用率為77.0%，比上年回升3.7個百分點。

分三大門類看，四季度，采礦業産能利用率為72.4%，比上年同期回升7.6個百分點;制造業産能利用率為78.5%，比上年同期回升4.2個百分點;電力、熱力、燃氣及水生産和供應業産能利用率為74.5%，比上年同期回升3.9個百分點。

分主要行業看，四季度，煤炭開采和洗選業産能利用率為70.5%，食品制造業為76.9%，紡織業為79.5%，化學塬料和化學制品制造業為77.7%，非金屬礦物制品業為72.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業為79.6%，通用設備制造業為76.9%，專用設備制造業為78.9%，汽車制造業為83.6%，電氣機械和器材制造業為80.8%，計算機、通信和其他電子設備制造業為81.6%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)