【大行報告】美銀美林升國泰君安(01788-HK)目标價至3.5元

美銀美林研究報告指，國泰君安國際(01788-HK)可視為反映港股成交量增加的投資工具，其經紀收入及孖展利息收入將受惠而上升。該行調升2018及19年港股日均成交預期，由930億及1000億元，升至1400億元及1500億元，順應調升對公司盈利預期11%-13%，目标價升15%至3.5元，重申評級「買入」。

該行指，南向資金流入是去年港股成交的主要動力，相當于5.3%總成交，而2016年為2.6%，預期今年比例將升至7%，相當于日均南向流入由2016年的100億元，升至200億元。南向資金流入的累計總額于去年底達7150億元，相等于港股市值的2.1%，預期今年底將升至2.8%，而國泰君安國際、海通國際(00665-HK)等國内經紀行附屬，都可受惠母公司的支持。

該行又指，去年上半年國泰君安國際的投行業務收入按年升181%至4.42億元，主要受惠4月時包銷母公司上市，預期下半年及今年將下跌，但債券承銷方面的收入將提升。

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