[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/18 107/01/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.25550 10.25470 0.00080 0.00780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89080 9.89920 -0.00840 -0.08486 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.04560 10.05310 -0.00750 -0.07460 中國信託台灣活力基金 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797 中國信託台灣優勢基金 16.97000 16.96000 0.01000 0.05896 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.76680 9.76770 -0.00090 -0.00921 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.41060 9.41150 -0.00090 -0.00956 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20780 10.20890 -0.00110 -0.01077 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.83320 9.83420 -0.00100 -0.01017 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.71700 10.67870 0.03830 0.35866 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.49890 9.46490 0.03400 0.35922 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.56030 11.61650 -0.05620 -0.48379 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.63630 10.68800 -0.05170 -0.48372 中國信託智能運動基金-台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 中國信託智能運動基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95800 10.95780 0.00020 0.00183 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.85260 9.86320 -0.01060 -0.10747 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.76830 9.77890 -0.01060 -0.10840 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.99650 10.00680 -0.01030 -0.10293 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.90860 9.91880 -0.01020 -0.10284 中國信託精穩基金 18.39030 18.39560 -0.00530 -0.02881 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.44000 66.29000 0.15000 0.22628 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17940 11.17840 0.00100 0.00895 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57590 10.56550 0.01040 0.09843 元大上證50基金 35.71000 35.37000 0.34000 0.96127 元大大中華TMT基金-人民幣 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049 元大大中華TMT基金-新台幣 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 元大大中華價值指數基金-人民幣 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 元大大中華價值指數基金-美元 14.10900 14.07000 0.03900 0.27719 元大大中華價值指數基金-新台幣 18.25500 18.20300 0.05200 0.28567 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.88400 12.03500 -0.15100 -1.25467 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.71800 11.85700 -0.13900 -1.17230 元大中國平衡基金-人民幣 3.36000 3.38000 -0.02000 -0.59172 元大中國平衡基金-新台幣 15.39000 15.46000 -0.07000 -0.45278 元大中國高收益點心債券基金 11.23260 11.22730 0.00530 0.04721 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46170 10.46980 -0.00810 -0.07737 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78660 9.79420 -0.00760 -0.07760 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86710 9.86600 0.00110 0.01115 元大巴西指數基金 6.70500 6.58800 0.11700 1.77596 元大巴菲特基金 30.88000 30.65000 0.23000 0.75041 元大日經225基金 29.78000 29.93000 -0.15000 -0.50117 元大台商收成基金 24.60000 24.47000 0.13000 0.53126 元大台灣50單日反向1倍基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533 元大台灣50單日正向2倍基金 38.21000 37.59000 0.62000 1.64937 元大台灣中型100基金 32.61000 32.55000 0.06000 0.18433 元大台灣加權股價指數基金 25.45400 25.31400 0.14000 0.55305 元大台灣卓越50基金 86.33000 85.39000 0.94000 1.10083 元大台灣金融基金 17.25000 17.28000 -0.03000 -0.17361 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.25000 31.22000 0.03000 0.09609 元大台灣高股息基金 26.17000 26.06000 0.11000 0.42210 元大台灣電子科技基金 37.04000 36.61000 0.43000 1.17454 元大全球ETF成長組合基金 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 元大全球ETF穩健組合基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.91000 -0.20000 -1.43781 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.70000 9.84000 -0.14000 -1.42276 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 13.34000 -0.20000 -1.49925 元大全球不動產證券化基金-美元 13.18800 13.38200 -0.19400 -1.44971 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556 元大全球股票入息基金-美元配息 10.66200 10.63500 0.02700 0.25388 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48550 10.51150 -0.02600 -0.24735 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78450 9.80880 -0.02430 -0.24774 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.42810 9.45040 -0.02230 -0.23597 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.85320 8.87420 -0.02100 -0.23664 元大全球新興市場精選組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.81000 16.82000 -0.01000 -0.05945 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.17300 10.18300 -0.01000 -0.09820 元大印度指數基金 10.45100 10.32600 0.12500 1.21054 元大印度基金 13.74000 13.62000 0.12000 0.88106 元大多多基金 19.55000 19.38000 0.17000 0.87719 元大多福基金 56.38000 56.23000 0.15000 0.26676 元大亞太成長基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82350 8.83520 -0.01170 -0.13242 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40920 7.41900 -0.00980 -0.13209 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.55000 10.60800 -0.05800 -0.54676 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.16200 10.23000 -0.06800 -0.66471 元大卓越基金 53.31000 52.91000 0.40000 0.75600 元大店頭基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 元大泛歐成長基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15740 10.15700 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.11020 9.10930 0.00090 0.00988 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.09260 38.15690 -0.06430 -0.16851 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.65960 18.60940 0.05020 0.26976 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.51160 20.61910 -0.10750 -0.52136 元大美國政府7至10年期債券基金 37.94600 38.01450 -0.06850 -0.18019 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.28870 20.23610 0.05260 0.25993 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.60230 18.70180 -0.09950 -0.53203 元大高科技基金 17.55000 17.38000 0.17000 0.97814 元大得利貨幣市場基金 16.21170 16.21150 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95250 11.95240 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333 元大華夏中小基金 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 元大新中國基金-人民幣 12.59000 12.77000 -0.18000 -1.40955 元大新中國基金-美元 12.62800 12.79700 -0.16900 -1.32062 元大新中國基金-新台幣 12.05000 12.21000 -0.16000 -1.31040 元大新主流基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027 元大新東協平衡基金-美元 10.67500 10.71300 -0.03800 -0.35471 元大新東協平衡基金-新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 元大新興市場ESG策略基金 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65240 11.69220 -0.03980 -0.34040 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.54830 11.57950 -0.03120 -0.26944 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53330 11.56250 -0.02920 -0.25254 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38280 10.40920 -0.02640 -0.25362 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.12910 10.13900 -0.00990 -0.09764 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.92700 9.93680 -0.00980 -0.09862 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86040 9.86840 -0.00800 -0.08107 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.66600 9.67380 -0.00780 -0.08063 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95370 9.96430 -0.01060 -0.10638 元大新興亞洲基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.02450 10.02820 -0.00370 -0.03690 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.01450 10.01820 -0.00370 -0.03693 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.87420 9.87620 -0.00200 -0.02025 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.86420 9.86620 -0.00200 -0.02027 元大萬泰貨幣市場基金 15.06490 15.06480 0.00010 0.00066 元大經貿基金 36.96000 36.63000 0.33000 0.90090 元大滬深300單日反向1倍基金 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309 元大滬深300單日正向2倍基金 22.59000 22.21000 0.38000 1.71094 元大精準中小基金 22.97000 22.85000 0.12000 0.52516 元大摩臺基金 39.99000 39.57000 0.42000 1.06141 元大標普500基金 24.87000 24.59000 0.28000 1.13867 元大標普500單日反向1倍基金 13.38000 13.48000 -0.10000 -0.74184 元大標普500單日正向2倍基金 34.42000 33.90000 0.52000 1.53392 元大標智滬深300基金 20.53000 20.37000 0.16000 0.78547 元大歐洲50基金 25.55000 25.64000 -0.09000 -0.35101 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.95980 9.92570 0.03410 0.34355 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11080 10.11060 0.00020 0.00198 元大績效基金 52.56000 52.24000 0.32000 0.61256 元大韓國KOSPI200基金 24.63000 24.66000 -0.03000 -0.12165 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406 日盛上選基金 32.08000 31.75000 0.33000 1.03937 日盛小而美基金 19.77000 19.75000 0.02000 0.10127 日盛中國內需動力基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.80850 11.80290 0.00560 0.04745 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.21590 10.21100 0.00490 0.04799 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.12150 12.12380 -0.00230 -0.01897 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.48010 10.48210 -0.00200 -0.01908 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93730 10.93910 -0.00180 -0.01645 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.44050 9.44210 -0.00160 -0.01695 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.31000 13.45000 -0.14000 -1.04089 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.53000 13.68000 -0.15000 -1.09649 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701 日盛日盛基金 14.26000 14.07000 0.19000 1.35039 日盛目標收益組合基金(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.27430 10.27770 -0.00340 -0.03308 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.95200 9.95530 -0.00330 -0.03315 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05950 10.06270 -0.00320 -0.03180 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.74690 9.74990 -0.00300 -0.03077 日盛全球新興債券基金A 11.14360 11.14740 -0.00380 -0.03409 日盛全球新興債券基金B 8.90520 8.90820 -0.00300 -0.03368 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49070 2.48910 0.00160 0.06428 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.79330 1.79210 0.00120 0.06696 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.38980 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28170 0.28180 -0.00010 -0.03549 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88320 12.88350 -0.00030 -0.00233 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.15170 9.15190 -0.00020 -0.00219 日盛亞洲機會基金 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751 日盛首選基金 16.65000 16.54000 0.11000 0.66505 日盛高科技基金 17.12000 16.91000 0.21000 1.24187 日盛貨幣市場基金 14.73090 14.73080 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 37.37000 36.89000 0.48000 1.30117 日盛精選五虎基金 37.92000 37.75000 0.17000 0.45033 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45000 13.44990 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.94000 36.70000 0.24000 0.65395 台新MSCI中國基金 23.18000 23.07000 0.11000 0.47681 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.25000 18.40000 -0.15000 -0.81522 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.00000 21.68000 0.32000 1.47601 台新大眾貨幣市場基金 14.12580 14.12560 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.85590 9.85900 -0.00310 -0.03144 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62650 10.62230 0.00420 0.03954 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84070 9.83510 0.00560 0.05694 台新中國通基金 49.78000 49.70000 0.08000 0.16097 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.17100 17.33100 -0.16000 -0.92320 台新中國精選中小基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 台新主流基金 24.55000 24.54000 0.01000 0.04075 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.09000 18.98000 0.11000 0.57956 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64960 0.64620 0.00340 0.52615 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49920 0.49890 0.00030 0.06013 台新台灣中小基金 39.69000 39.48000 0.21000 0.53191 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79190 9.82880 -0.03690 -0.37543 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.71910 9.73210 -0.01300 -0.13358 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.63470 10.61360 0.02110 0.19880 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 11.16820 11.14900 0.01920 0.17221 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.77720 11.75710 0.02010 0.17096 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 台新印度基金 17.17000 16.98000 0.19000 1.11896 台新亞美短期債券基金 10.98400 10.98350 0.00050 0.00455 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.12020 9.11970 0.00050 0.00548 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31540 0.31550 -0.00010 -0.03170 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23640 12.23570 0.00070 0.00572 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41670 0.41680 -0.00010 -0.02399 台新真吉利貨幣市場基金 11.06490 11.06470 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 30.64810 30.64380 0.00430 0.01403 台新智慧生活基金-美元 10.25930 10.24120 0.01810 0.17674 台新智慧生活基金-新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.78580 9.80050 -0.01470 -0.14999 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.58800 9.60070 -0.01270 -0.13228 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.16190 10.17710 -0.01520 -0.14935 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.96070 9.97390 -0.01320 -0.13235 台新新興市場債券基金(A類型) 10.70710 10.69680 0.01030 0.09629 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36090 0.36060 0.00030 0.08319 台新新興市場債券基金(B類型) 8.24520 8.23720 0.00800 0.09712 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28800 0.28780 0.00020 0.06949 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.09500 11.07900 0.01600 0.14442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.33000 19.28000 0.05000 0.25934 未來資產全球大消費基金 14.85000 14.77000 0.08000 0.54164 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23650 12.24390 -0.00740 -0.06044 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.14650 10.15260 -0.00610 -0.06008 未來資產亞洲新富基金 22.38000 22.58000 -0.20000 -0.88574 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53790 12.53780 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 未來資產新興市場債券基金A 9.18470 9.19440 -0.00970 -0.10550 未來資產新興市場債券基金B 7.23390 7.24150 -0.00760 -0.10495 未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.88720 10.88610 0.00110 0.01010 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93250 9.93240 0.00010 0.00101 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.57650 9.57910 -0.00260 -0.02714 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57710 10.57990 -0.00280 -0.02647 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54910 8.55280 -0.00370 -0.04326 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.51010 9.51420 -0.00410 -0.04309 永豐中小基金 50.07000 49.90000 0.17000 0.34068 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94300 1.94310 -0.00010 -0.00515 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47320 2.47330 -0.00010 -0.00404 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.05620 9.05730 -0.00110 -0.01214 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17970 11.18100 -0.00130 -0.01163 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 4.93000 -0.01000 -0.20284 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.58000 22.65000 -0.07000 -0.30905 永豐主流品牌基金 16.16000 16.13000 0.03000 0.18599 永豐永豐基金 34.12000 33.88000 0.24000 0.70838 永豐亞洲民生消費基金 13.33000 13.56000 -0.23000 -1.69617 永豐南非幣2021保本基金 12.52300 12.51260 0.01040 0.08312 永豐高科技基金 22.27000 22.14000 0.13000 0.58717 永豐貨幣市場基金 13.84850 13.84830 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20670 2.20840 -0.00170 -0.07698 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48800 2.49010 -0.00210 -0.08433 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.24870 8.25550 -0.00680 -0.08237 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.69770 10.70650 -0.00880 -0.08219 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.81830 7.81640 0.00190 0.02431 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.64110 11.63820 0.00290 0.02492 永豐滬深300紅利指數基金 21.64000 21.72000 -0.08000 -0.36832 永豐臺灣加權ETF基金 55.19000 54.83000 0.36000 0.65657 永豐領航科技基金 37.38000 37.36000 0.02000 0.05353 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 永豐趨勢平衡基金 45.76000 45.79000 -0.03000 -0.06552 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.32750 11.32640 0.00110 0.00971 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70550 9.70720 -0.00170 -0.01751 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70550 9.70720 -0.00170 -0.01751 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69530 9.69930 -0.00400 -0.04124 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69530 9.69930 -0.00400 -0.04124 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.70580 9.83160 -0.12580 -1.27955 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83180 9.83260 -0.00080 -0.00814 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.67630 9.75800 -0.08170 -0.83726 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76420 9.76600 -0.00180 -0.01843 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 兆豐國際中小基金 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.02000 16.25000 -0.23000 -1.41538 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.98000 22.25000 -0.27000 -1.21348 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.30000 22.57000 -0.27000 -1.19628 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 兆豐國際生命科學基金 15.92000 15.89000 0.03000 0.18880 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.61100 10.58670 0.02430 0.22953 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 11.08290 11.05800 0.02490 0.22518 兆豐國際全球高股息基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 兆豐國際全球基金 32.47000 32.43000 0.04000 0.12334 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15820 10.15770 0.00050 0.00492 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.49560 9.49450 0.00110 0.01159 兆豐國際國民基金 24.30000 24.29000 0.01000 0.04117 兆豐國際第一基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.30160 10.30010 0.00150 0.01456 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35550 8.37870 -0.02320 -0.27689 兆豐國際萬全基金 20.41000 20.43000 -0.02000 -0.09790 兆豐國際電子基金 26.28000 26.13000 0.15000 0.57405 兆豐國際綠鑽基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.29000 22.14000 0.15000 0.67751 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.09000 17.19000 -0.10000 -0.58173 兆豐國際豐台灣基金 32.67000 32.68000 -0.01000 -0.03060 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46890 12.46880 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 合庫全球高收益債券基金A類型 11.37610 11.37910 -0.00300 -0.02636 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.11410 12.11600 -0.00190 -0.01568 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96550 10.96780 -0.00230 -0.02097 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.81810 11.82090 -0.00280 -0.02369 合庫全球高收益債券基金B類型 8.59080 8.59310 -0.00230 -0.02677 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98090 9.98260 -0.00170 -0.01703 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45970 9.46170 -0.00200 -0.02114 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58720 9.58720 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82760 9.82960 -0.00200 -0.02035 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 合庫全球新興市場基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 合庫貨幣市場基金 10.10380 10.10370 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.08430 10.08750 -0.00320 -0.03172 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36210 10.36070 0.00140 0.01351 合庫新興多重收益基金A類型 10.60130 10.59960 0.00170 0.01604 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12230 12.12080 0.00150 0.01238 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.00590 13.99590 0.01000 0.07145 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.74960 9.75420 -0.00460 -0.04716 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.36720 10.36450 0.00270 0.02605 合庫新興多重收益基金B類型 8.56890 8.56760 0.00130 0.01517 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69230 9.69100 0.00130 0.01341 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.96270 10.95490 0.00780 0.07120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80660 10.80560 0.00100 0.00925 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.39390 10.39960 -0.00570 -0.05481 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82690 9.83060 -0.00370 -0.03764 安聯中國東協基金 17.01000 16.95000 0.06000 0.35398 安聯中國策略基金 16.45000 16.58000 -0.13000 -0.78408 安聯中華新思路基金-人民幣 15.08000 15.17000 -0.09000 -0.59328 安聯中華新思路基金-美元 15.00000 15.10000 -0.10000 -0.66225 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323 安聯台灣大壩基金 24.95000 24.96000 -0.01000 -0.04006 安聯台灣科技基金 42.47000 42.51000 -0.04000 -0.09410 安聯台灣貨幣市場基金 12.45890 12.45870 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 28.53000 28.56000 -0.03000 -0.10504 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26670 10.26370 0.00300 0.02923 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37950 15.37590 0.00360 0.02341 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99840 9.99610 0.00230 0.02301 安聯四季成長組合基金-美元 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27600 12.27550 0.00050 0.00407 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31630 10.31690 -0.00060 -0.00582 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.54980 12.55140 -0.00160 -0.01275 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98970 9.98920 0.00050 0.00501 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81230 9.81290 -0.00060 -0.00611 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53980 9.54100 -0.00120 -0.01258 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01790 12.02850 -0.01060 -0.08812 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.08740 11.09860 -0.01120 -0.10091 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77460 10.78580 -0.01120 -0.10384 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38560 9.39360 -0.00800 -0.08516 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.16300 9.17220 -0.00920 -0.10030 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88040 8.88960 -0.00920 -0.10349 安聯全球人口趨勢基金 11.59000 11.51000 0.08000 0.69505 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.01000 34.63000 0.38000 1.09731 安聯全球油礦金趨勢基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19490 12.19530 -0.00040 -0.00328 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70880 10.70920 -0.00040 -0.00374 安聯全球新興市場基金 19.50000 19.48000 0.02000 0.10267 安聯全球農金趨勢基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安聯全球綠能趨勢基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 26.21000 26.16000 0.05000 0.19113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01110 10.01490 -0.00380 -0.03794 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86120 9.86500 -0.00380 -0.03852 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.99450 84.97960 0.01490 0.01753 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89250 12.88560 0.00690 0.05355 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.36550 68.35490 0.01060 0.01551 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.28770 10.28230 0.00540 0.05252 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52410 2.52660 -0.00250 -0.09895 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63320 10.64070 -0.00750 -0.07048 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14030 2.14330 -0.00300 -0.13997 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94720 8.95360 -0.00640 -0.07148 宏利台灣動力基金 30.83000 30.65000 0.18000 0.58728 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.86150 10.88070 -0.01920 -0.17646 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.20890 10.22490 -0.01600 -0.15648 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.80980 8.82560 -0.01580 -0.17902 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.53130 8.54460 -0.01330 -0.15565 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 宏利全球債券組合基金 13.37180 13.36720 0.00460 0.03441 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82880 2.83010 -0.00130 -0.04593 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04630 12.05240 -0.00610 -0.05061 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.08770 9.09250 -0.00480 -0.05279 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38600 2.38910 -0.00310 -0.12976 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.96640 10.96990 -0.00350 -0.03191 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.64950 4.62150 0.02800 0.60586 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.74250 0.73750 0.00500 0.67797 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.22000 21.08000 0.14000 0.66414 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.22300 71.23480 -0.01180 -0.01656 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.56830 11.56160 0.00670 0.05795 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75720 11.75890 -0.00170 -0.01446 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53670 10.53870 -0.00200 -0.01898 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21190 10.21350 -0.00160 -0.01567 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38990 9.39040 -0.00050 -0.00532 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.92040 8.92210 -0.00170 -0.01905 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75040 8.75140 -0.00100 -0.01143 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95990 8.96530 -0.00540 -0.06023 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89610 2.89720 -0.00110 -0.03797 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42440 0.42450 -0.00010 -0.02356 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.83900 12.84320 -0.00420 -0.03270 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95940 0.96440 -0.00500 -0.51846 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.06580 8.06840 -0.00260 -0.03222 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25170 2.25250 -0.00080 -0.03552 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32360 0.32370 -0.00010 -0.03089 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.97680 9.97970 -0.00290 -0.02906 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36620 0.36810 -0.00190 -0.51616 宏利萬利貨幣市場基金 13.61720 13.61710 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 宏利臺灣股息收益基金 28.83000 28.82000 0.01000 0.03470 宏利澳幣保本基金 11.78500 11.79100 -0.00600 -0.05089 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.55070 10.55800 -0.00730 -0.06914 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.44980 10.45000 -0.00020 -0.00191 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.41520 9.41370 0.00150 0.01593 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.78540 10.78380 0.00160 0.01484 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 貝萊德新台幣基金 12.91620 12.91600 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.12000 24.91000 0.21000 0.84303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03370 11.03140 0.00230 0.02085 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89910 9.88150 0.01760 0.17811 保德信大中華基金 32.37000 32.46000 -0.09000 -0.27726 保德信中小型股基金 45.24000 44.93000 0.31000 0.68996 保德信中國中小基金-人民幣 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 保德信中國中小基金-美元 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 保德信中國中小基金-新臺幣 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.32870 10.34530 -0.01660 -0.16046 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.30050 10.31690 -0.01640 -0.15896 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.43920 10.45580 -0.01660 -0.15876 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.04390 11.06160 -0.01770 -0.16001 保德信中國品牌基金-人民幣 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 保德信中國品牌基金-美元 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676 保德信台商全方位基金 34.52000 34.38000 0.14000 0.40721 保德信全球中小基金 30.47000 30.31000 0.16000 0.52788 保德信全球消費商機基金 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230 保德信全球基礎建設基金 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 保德信全球資源基金 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.00000 30.88000 0.12000 0.38860 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.39670 10.38510 0.01160 0.11170 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.95910 10.94680 0.01230 0.11236 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.45480 9.44260 0.01220 0.12920 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95730 9.94450 0.01280 0.12871 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.81230 8.81240 -0.00010 -0.00113 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.11510 11.11520 -0.00010 -0.00090 保德信亞太基金 23.42000 23.39000 0.03000 0.12826 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.98150 8.98400 -0.00250 -0.02783 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52140 11.52470 -0.00330 -0.02863 保德信店頭市場基金 35.37000 35.22000 0.15000 0.42589 保德信拉丁美洲基金 7.66000 7.54000 0.12000 1.59151 保德信金平衡基金 29.67000 29.51000 0.16000 0.54219 保德信金滿意基金 41.60000 41.33000 0.27000 0.65328 保德信科技島基金 25.32000 25.14000 0.18000 0.71599 保德信高成長基金 88.96000 88.31000 0.65000 0.73604 保德信第一基金 25.67000 25.44000 0.23000 0.90409 保德信貨幣市場基金 15.72650 15.72630 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.94240 10.89700 0.04540 0.41663 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.69200 10.64610 0.04590 0.43114 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.20630 11.17010 0.03620 0.32408 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.24700 10.21220 0.03480 0.34077 保德信新世紀基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69700 8.69500 0.00200 0.02300 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21830 11.21570 0.00260 0.02318 保德信新興趨勢組合基金 12.35000 12.19000 0.16000 1.31255 保德信瑞騰基金 15.51310 15.51440 -0.00130 -0.00838 保德信歐洲組合基金 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03650 10.03630 0.00020 0.00199 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.11300 10.11400 -0.00100 -0.00989 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.00090 10.00480 -0.00390 -0.03898 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.01800 10.02370 -0.00570 -0.05687 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.04900 2.05110 -0.00210 -0.10238 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70420 2.70690 -0.00270 -0.09975 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31760 0.31770 -0.00010 -0.03148 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45460 0.45470 -0.00010 -0.02199 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.98680 8.98940 -0.00260 -0.02892 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98010 11.98260 -0.00250 -0.02086 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99930 10.01270 -0.01340 -0.13383 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90110 11.91690 -0.01580 -0.13258 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34230 9.34780 -0.00550 -0.05884 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.14580 11.15230 -0.00650 -0.05828 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49440 10.49910 -0.00470 -0.04477 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36100 10.36740 -0.00640 -0.06173 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31000 10.31180 -0.00180 -0.01746 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.71940 10.72110 -0.00170 -0.01586 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.23760 10.24060 -0.00300 -0.02930 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.08520 10.08540 -0.00020 -0.00198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23930 10.23940 -0.00010 -0.00098 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.06260 10.06680 -0.00420 -0.04172 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12710 10.12810 -0.00100 -0.00987 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.25590 11.27960 -0.02370 -0.21011 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79540 6.80350 -0.00810 -0.11906 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.19900 11.21230 -0.01330 -0.11862 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62870 11.62870 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.44000 19.37000 0.07000 0.36138 施羅德樂活中小基金-I類型 4392.090004376.66000 15.43000 0.35255 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.03100 11.03170 -0.00070 -0.00635 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.38500 12.38620 -0.00120 -0.00969 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.61390 11.61600 -0.00210 -0.01808 柏瑞中國平衡基金-B類型 10.00060 10.00120 -0.00060 -0.00600 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.77950 10.78050 -0.00100 -0.00928 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.52420 10.52610 -0.00190 -0.01805 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.44940 11.45010 -0.00070 -0.00611 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.38130 12.38240 -0.00110 -0.00888 柏瑞五國金勢力建設基金 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405 柏瑞巨人基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62770 13.62750 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.54000 16.51000 0.03000 0.18171 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.66380 13.67360 -0.00980 -0.07167 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.08710 12.09530 -0.00820 -0.06779 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.80240 12.81230 -0.00990 -0.07727 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.56450 9.57130 -0.00680 -0.07105 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.13510 7.14020 -0.00510 -0.07143 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36170 9.36800 -0.00630 -0.06725 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.98800 8.98890 -0.00090 -0.01001 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.46090 11.46970 -0.00880 -0.07672 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86230 8.86890 -0.00660 -0.07442 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.26640 12.27470 -0.00830 -0.06762 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.83720 11.84570 -0.00850 -0.07176 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.75660 11.75780 -0.00120 -0.01021 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65420 11.66320 -0.00900 -0.07717 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.45640 9.46320 -0.00680 -0.07186 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45880 10.46590 -0.00710 -0.06784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.27310 10.27410 -0.00100 -0.00973 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.19420 10.20200 -0.00780 -0.07646 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10.02200 10.02950 -0.00750 -0.07478 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.97660 10.98310 -0.00650 -0.05918 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.20780 12.21440 -0.00660 -0.05403 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.66740 11.67480 -0.00740 -0.06338 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.67340 9.67910 -0.00570 -0.05889 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.51540 10.52110 -0.00570 -0.05418 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32030 10.32680 -0.00650 -0.06294 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.68120 10.68750 -0.00630 -0.05895 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.36660 11.37270 -0.00610 -0.05364 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27190 11.27900 -0.00710 -0.06295 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.67360 9.67930 -0.00570 -0.05889 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.51560 10.52130 -0.00570 -0.05418 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32060 10.32710 -0.00650 -0.06294 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866 柏瑞拉丁美洲基金 10.28000 10.14000 0.14000 1.38067 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64960 11.67670 -0.02710 -0.23209 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.78990 7.80800 -0.01810 -0.23181 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.81720 11.82390 -0.00670 -0.05666 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41380 11.41960 -0.00580 -0.05079 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.61340 10.61970 -0.00630 -0.05932 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.92820 8.93330 -0.00510 -0.05709 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08620 10.09130 -0.00510 -0.05054 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.09840 10.10440 -0.00600 -0.05938 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97920 10.98480 -0.00560 -0.05098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.37690 10.38280 -0.00590 -0.05682 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.59630 10.60260 -0.00630 -0.05942 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.44970 10.45500 -0.00530 -0.05069 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.64710 9.65260 -0.00550 -0.05698 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.57880 9.56930 0.00950 0.09928 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.11650 10.12250 -0.00600 -0.05927 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.69380 12.70450 -0.01070 -0.08422 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17700 12.18670 -0.00970 -0.07959 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.64840 11.65860 -0.01020 -0.08749 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82530 7.83200 -0.00670 -0.08555 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91950 9.92740 -0.00790 -0.07958 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.60190 10.61130 -0.00940 -0.08858 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91170 10.92100 -0.00930 -0.08516 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66690 11.67720 -0.01030 -0.08821 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73110 10.73960 -0.00850 -0.07915 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.98080 9.98920 -0.00840 -0.08409 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82730 10.83690 -0.00960 -0.08859 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.47580 11.48150 -0.00570 -0.04965 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02650 12.03180 -0.00530 -0.04405 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.14650 11.15250 -0.00600 -0.05380 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.64630 9.65110 -0.00480 -0.04974 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.26520 10.26970 -0.00450 -0.04382 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.25430 10.25970 -0.00540 -0.05263 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33590 11.34090 -0.00500 -0.04409 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23890 10.24400 -0.00510 -0.04979 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.61720 10.62290 -0.00570 -0.05366 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.93250 9.93750 -0.00500 -0.05031 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.80400 9.80890 -0.00490 -0.04995 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49050 10.49510 -0.00460 -0.04383 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.00780 10.01310 -0.00530 -0.05293 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.64000 18.62000 0.02000 0.10741 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29850 13.30220 -0.00370 -0.02781 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.27110 11.24560 0.02550 0.22676 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.95760 11.93370 0.02390 0.20027 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41700 12.36420 0.05280 0.42704 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.67700 11.64970 0.02730 0.23434 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.52750 10.50370 0.02380 0.22659 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.94860 10.92670 0.02190 0.20043 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.85530 10.80900 0.04630 0.42835 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.92030 10.89480 0.02550 0.23406 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.74000 10.71850 0.02150 0.20059 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.85860 10.83320 0.02540 0.23446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.91000 12.02000 -0.11000 -0.91514 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 43.97000 43.21000 0.76000 1.75885 國泰大中華基金 21.64000 21.61000 0.03000 0.13882 國泰小龍基金 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280 國泰中小成長基金 46.17000 45.94000 0.23000 0.50065 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.58330 4.60370 -0.02040 -0.44312 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.07000 21.14000 -0.07000 -0.33113 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81580 0.81870 -0.00290 -0.35422 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77850 0.78140 -0.00290 -0.37113 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15910 2.16050 -0.00140 -0.06480 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86890 9.86720 0.00170 0.01723 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.67830 8.67690 0.00140 0.01613 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33100 0.33100 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.27820 11.27720 0.00100 0.00887 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74810 1.74670 0.00140 0.08015 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.00590 9.98190 0.02400 0.24044 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34300 0.34230 0.00070 0.20450 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.10770 5.11330 -0.00560 -0.10952 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.47000 23.47000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78730 0.78760 -0.00030 -0.03809 國泰中港台基金人民幣級別 3.89930 3.90660 -0.00730 -0.18686 國泰中港台基金台幣級別 17.92000 17.93000 -0.01000 -0.05577 國泰中港台基金美元級別 0.60830 0.60900 -0.00070 -0.11494 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.67000 28.82000 -0.15000 -0.52047 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.05000 41.19000 -0.14000 -0.33989 國泰台灣貨幣市場基金 12.38620 12.38610 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.99000 27.79000 0.20000 0.71968 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43710 2.42480 0.01230 0.50726 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780 國泰全球高股息基金-美金級別 0.37920 0.37700 0.00220 0.58355 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47820 0.47600 0.00220 0.46218 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.48800 0.48750 0.00050 0.10256 國泰全球資源基金台幣級別 6.00000 6.02000 -0.02000 -0.33223 國泰全球資源基金美元級別 0.20000 0.20050 -0.00050 -0.24938 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31430 0.31430 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.43030 0.42960 0.00070 0.16294 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.39440 0.39380 0.00060 0.15236 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.45270 0.45200 0.00070 0.15487 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48810 0.48790 0.00020 0.04099 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.80000 20.64000 0.16000 0.77519 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.38000 21.27000 0.11000 0.51716 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.59670 2.59190 0.00480 0.18519 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 12.14050 12.10780 0.03270 0.27007 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.24180 11.21160 0.03020 0.26936 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.40510 0.40400 0.00110 0.27228 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.37510 0.37420 0.00090 0.24051 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50750 0.50680 0.00070 0.13812 國泰亞洲成長基金台幣級別 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 國泰亞洲成長基金美元級別 0.45810 0.45770 0.00040 0.08739 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.68000 18.66000 0.02000 0.10718 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63190 0.63140 0.00050 0.07919 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 國泰科技生化基金 38.07000 37.95000 0.12000 0.31621 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.88000 26.53000 0.35000 1.31926 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.71960 39.80730 -0.08770 -0.22031 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.02830 18.97780 0.05050 0.26610 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.87730 20.98830 -0.11100 -0.52887 國泰紐幣2021保本基金 11.88990 11.88800 0.00190 0.01598 國泰紐幣八年期保本基金 12.17990 12.17890 0.00100 0.00821 國泰紐幣保本基金 12.18970 12.18860 0.00110 0.00902 國泰高科技基金 13.10000 12.96000 0.14000 1.08025 國泰國泰基金 24.20000 24.18000 0.02000 0.08271 國泰富時中國A50基金 23.36000 23.15000 0.21000 0.90713 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34550 0.34490 0.00060 0.17396 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44210 0.44190 0.00020 0.04526 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37680 0.37390 0.00290 0.77561 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48220 0.47910 0.00310 0.64705 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36340 0.36140 0.00200 0.55340 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46500 0.46300 0.00200 0.43197 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.04280 11.04710 -0.00430 -0.03892 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.22420 8.22740 -0.00320 -0.03889 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37090 0.37110 -0.00020 -0.05389 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27820 0.27840 -0.00020 -0.07184 國泰新興市場基金台幣級別 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 國泰新興市場基金美元級別 0.43820 0.43890 -0.00070 -0.15949 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22510 2.22690 -0.00180 -0.08083 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52090 1.52210 -0.00120 -0.07884 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35680 0.35690 -0.00010 -0.02802 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.38080 0.38080 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24640 0.24640 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02430 11.02550 -0.00120 -0.01088 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39590 7.39670 -0.00080 -0.01082 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.35000 14.44000 -0.09000 -0.62327 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.44000 35.00000 0.44000 1.25714 國泰價值卓越基金 14.98000 14.83000 0.15000 1.01146 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.41030 0.41050 -0.00020 -0.04872 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33920 12.34090 -0.00170 -0.01378 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41740 0.41760 -0.00020 -0.04789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.72700 9.73290 -0.00590 -0.06062 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.62560 8.61200 0.01360 0.15792 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55000 10.55620 -0.00620 -0.05873 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42380 9.40890 0.01490 0.15836 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97460 10.97360 0.00100 0.00911 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85080 9.85430 -0.00350 -0.03552 第一金大中華基金 25.76000 25.50000 0.26000 1.01961 第一金小型精選基金 35.98000 35.75000 0.23000 0.64336 第一金中國世紀基金-人民幣 15.40000 15.53000 -0.13000 -0.83709 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983 第一金中概平衡基金 23.60000 23.69000 -0.09000 -0.37991 第一金台灣貨幣市場基金 15.21080 15.21070 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.41300 177.41100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.02290 13.93120 0.09170 0.65823 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.91000 12.82000 0.09000 0.70203 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.24480 10.22110 0.02370 0.23187 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.24530 10.22170 0.02360 0.23088 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.98190 9.96710 0.01480 0.14849 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.99100 9.97300 0.01800 0.18049 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.48520 10.46090 0.02430 0.23229 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.21760 10.20240 0.01520 0.14898 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.21780 10.20250 0.01530 0.14996 第一金全球大趨勢基金 23.65000 23.54000 0.11000 0.46729 第一金全球不動產證券化基金A 8.17030 8.14210 0.02820 0.34635 第一金全球不動產證券化基金B 5.90110 5.88080 0.02030 0.34519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.92160 9.89100 0.03060 0.30937 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.92170 9.89110 0.03060 0.30937 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.00160 9.97070 0.03090 0.30991 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.00160 9.97080 0.03080 0.30890 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.95220 8.95040 0.00180 0.02011 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33380 10.33170 0.00210 0.02033 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.13100 10.13710 -0.00610 -0.06018 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.30330 8.30760 -0.00430 -0.05176 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.24590 9.25080 -0.00490 -0.05297 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13180 11.13840 -0.00660 -0.05925 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05930 10.06460 -0.00530 -0.05266 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.93190 14.93980 -0.00790 -0.05288 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 16.42590 16.34970 0.07620 0.46606 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.86000 14.79000 0.07000 0.47329 第一金亞洲科技基金 22.53000 22.54000 -0.01000 -0.04437 第一金亞洲新興市場基金 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 第一金店頭市場基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 第一金創新趨勢基金 21.75000 21.50000 0.25000 1.16279 第一金電子基金 31.77000 31.51000 0.26000 0.82513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.06000 14.13000 -0.07000 -0.49540 統一大滿貫基金 33.08000 32.99000 0.09000 0.27281 統一大龍印基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013 統一大龍騰中國基金 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 統一中小基金 25.56000 25.51000 0.05000 0.19600 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03330 10.03250 0.00080 0.00797 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.01380 10.01520 -0.00140 -0.01398 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.55060 9.55250 -0.00190 -0.01989 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.51850 11.51750 0.00100 0.00868 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40540 11.40690 -0.00150 -0.01315 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89110 10.89330 -0.00220 -0.02020 統一台灣動力基金 16.62000 16.47000 0.15000 0.91075 統一全天候基金 103.98000 103.48000 0.50000 0.48319 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.92730 9.87160 0.05570 0.56424 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.25160 10.19630 0.05530 0.54235 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.10960 10.05530 0.05430 0.54001 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 10.00210 9.94600 0.05610 0.56405 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.32900 10.27330 0.05570 0.54218 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.18590 10.13120 0.05470 0.53992 統一全球債券組合基金 12.35640 12.34720 0.00920 0.07451 統一全球新科技基金(人民幣) 16.35000 16.32000 0.03000 0.18382 統一全球新科技基金(美元) 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390 統一全球新科技基金(新台幣) 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560 統一亞太基金 28.53000 28.63000 -0.10000 -0.34928 統一亞洲大金磚基金 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 統一奔騰基金 56.21000 55.94000 0.27000 0.48266 統一強棒貨幣市場基金 16.61900 16.61880 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.64000 25.79000 -0.15000 -0.58162 統一統信基金 32.31000 32.15000 0.16000 0.49767 統一黑馬基金 56.84000 56.51000 0.33000 0.58397 統一新亞洲科技能源基金 20.88000 20.84000 0.04000 0.19194 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.73260 8.74020 -0.00760 -0.08695 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.76960 10.77900 -0.00940 -0.08721 統一經建基金 43.93000 43.68000 0.25000 0.57234 統一龍馬基金 69.43000 68.83000 0.60000 0.87171 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.74000 20.75000 -0.01000 -0.04819 野村中小基金 46.71000 46.31000 0.40000 0.86374 野村中國機會基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 野村巴西基金 6.40000 6.28000 0.12000 1.91083 野村日本領先基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106 野村台灣高股息基金 22.88000 22.97000 -0.09000 -0.39182 野村台灣運籌基金 36.85000 36.56000 0.29000 0.79322 野村平衡基金 18.83000 18.73000 0.10000 0.53390 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 野村全球生技醫療基金 16.93000 16.80000 0.13000 0.77381 野村全球品牌基金 26.66000 26.55000 0.11000 0.41431 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.22210 8.24070 -0.01860 -0.22571 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15190 11.17720 -0.02530 -0.22635 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.85060 10.88250 -0.03190 -0.29313 野村全球氣候變遷基金 8.85000 8.75000 0.10000 1.14286 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.67000 19.54000 0.13000 0.66530 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 野村全球短期收益基金-美元計價 10.70100 10.69990 0.00110 0.01028 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.57110 10.57110 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.24000 10.20920 0.03080 0.30169 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.99120 9.96190 0.02930 0.29412 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44830 9.42070 0.02760 0.29297 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.45600 11.42140 0.03460 0.30294 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 11.01640 10.98410 0.03230 0.29406 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.45620 10.42580 0.03040 0.29158 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.59970 11.58250 0.01720 0.14850 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.19950 11.18200 0.01750 0.15650 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.76330 10.74660 0.01670 0.15540 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.95680 10.91720 0.03960 0.36273 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 11.01780 10.95770 0.06010 0.54847 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.38730 10.34930 0.03800 0.36717 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01040 9.97290 0.03750 0.37602 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.21810 10.18490 0.03320 0.32597 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.28970 12.24530 0.04440 0.36259 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 13.06730 12.99200 0.07530 0.57959 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.36660 11.32500 0.04160 0.36733 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.95310 10.91210 0.04100 0.37573 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.40270 11.36540 0.03730 0.32819 野村成長基金 29.78000 29.72000 0.06000 0.20188 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.39960 10.40460 -0.00500 -0.04806 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.39070 10.39480 -0.00410 -0.03944 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.25870 10.26150 -0.00280 -0.02729 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.39960 10.40460 -0.00500 -0.04806 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.39070 10.39480 -0.00410 -0.03944 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.25870 10.26150 -0.00280 -0.02729 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 14.23000 14.30000 -0.07000 -0.48951 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.39660 10.38960 0.00700 0.06738 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.32580 10.31960 0.00620 0.06008 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.18330 10.17770 0.00560 0.05502 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.62670 10.61940 0.00730 0.06874 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.50070 10.49440 0.00630 0.06003 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.35730 10.35160 0.00570 0.05506 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41360 9.41230 0.00130 0.01381 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17500 10.17290 0.00210 0.02064 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.10140 10.09920 0.00220 0.02178 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.82360 13.82170 0.00190 0.01375 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.86750 12.86490 0.00260 0.02021 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.62540 10.62320 0.00220 0.02071 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.55310 10.55940 -0.00630 -0.05966 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.23020 10.23590 -0.00570 -0.05569 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.68410 9.69010 -0.00600 -0.06192 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11700 11.12390 -0.00690 -0.06203 野村泰國基金 45.17000 45.06000 0.11000 0.24412 野村高科技基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 野村貨幣市場基金 16.22620 16.22600 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.78000 16.78000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.36360 8.35900 0.00460 0.05503 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.08050 12.07390 0.00660 0.05466 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 野村精選貨幣市場基金 12.06080 12.06070 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 野村歐洲高股息基金季配型 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 野村歐洲高股息基金累積型 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 野村積極成長基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 野村優質基金 34.78000 34.69000 0.09000 0.25944 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89280 8.88840 0.00440 0.04950 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.24120 8.23760 0.00360 0.04370 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09620 8.09750 -0.00130 -0.01605 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.58300 11.57710 0.00590 0.05096 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59870 10.59400 0.00470 0.04436 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44020 10.44200 -0.00180 -0.01724 野村環球基金-人民幣計價 15.22000 15.05000 0.17000 1.12957 野村環球基金-美元計價 12.18000 12.04000 0.14000 1.16279 野村環球基金-新臺幣計價 16.34000 16.16000 0.18000 1.11386 野村鴻利基金 21.88000 21.77000 0.11000 0.50528 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83700 16.83690 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.72000 21.60000 0.12000 0.55556 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.54000 0.12000 0.88626 野村鑫平衡組合基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 野村鑫全球債券組合基金 13.51940 13.51160 0.00780 0.05773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.25000 14.15000 0.10000 0.70671 凱基台灣精五門基金 21.49000 21.39000 0.10000 0.46751 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.30030 11.25290 0.04740 0.42122 凱基亞太高股息基金 14.14000 14.09000 0.05000 0.35486 凱基亞洲四金磚基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 14.14750 14.17720 -0.02970 -0.20949 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51950 11.51940 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.78000 26.70000 0.08000 0.29963 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.44000 20.18000 0.26000 1.28840 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.22980 20.31920 -0.08940 -0.43998 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.42000 19.35000 0.07000 0.36176 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.39780 19.32610 0.07170 0.37100 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31870 10.32420 -0.00550 -0.05327 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.32280 8.32720 -0.00440 -0.05284 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 凱基資源國基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.28450 12.19780 0.08670 0.71078 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.03540 10.93740 0.09800 0.89601 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023 凱基護城河基金-台幣計價A 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 凱基護城河基金-美元計價B 13.19540 13.10460 0.09080 0.69289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.18000 15.32000 -0.14000 -0.91384 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.63000 31.05000 0.58000 1.86795 富邦NASDAQ-100基金 27.77000 27.47000 0.30000 1.09210 富邦上証180基金 34.82000 34.57000 0.25000 0.72317 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25330 0.25450 -0.00120 -0.47151 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.42000 6.48000 -0.06000 -0.92593 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 59.54000 58.56000 0.98000 1.67350 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.11130 11.11020 0.00110 0.00990 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41690 10.40720 0.00970 0.09320 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.20890 13.20730 0.00160 0.01211 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96110 1.96130 -0.00020 -0.01020 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99250 9.99130 0.00120 0.01201 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53090 1.53110 -0.00020 -0.01306 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55810 11.55880 -0.00070 -0.00606 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72970 1.72940 0.00030 0.01735 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16190 10.16250 -0.00060 -0.00590 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53980 1.53960 0.00020 0.01299 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.32880 12.34220 -0.01340 -0.10857 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.60580 11.61550 -0.00970 -0.08351 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.16940 11.17290 -0.00350 -0.03133 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 11.00090 11.01290 -0.01200 -0.10896 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.27400 10.28260 -0.00860 -0.08364 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.90100 9.90410 -0.00310 -0.03130 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.91000 13.85000 0.06000 0.43321 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 27.52000 27.79000 -0.27000 -0.97157 富邦日本東証基金 23.86000 24.05000 -0.19000 -0.79002 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.50000 42.56000 -0.06000 -0.14098 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.07000 46.94000 0.13000 0.27695 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.94000 51.39000 0.55000 1.07025 富邦台灣心基金 21.43000 21.33000 0.10000 0.46882 富邦台灣釆吉50基金 48.80000 48.26000 0.54000 1.11894 富邦台灣科技指數基金 56.80000 55.72000 1.08000 1.93826 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29830 0.29730 0.00100 0.33636 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33310 2.33590 -0.00280 -0.11987 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34700 0.34720 -0.00020 -0.05760 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88430 10.89120 -0.00690 -0.06335 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04430 2.04700 -0.00270 -0.13190 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33650 0.33670 -0.00020 -0.05940 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.48430 9.49030 -0.00600 -0.06322 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.92000 23.71000 0.21000 0.88570 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.69000 14.81000 -0.12000 -0.81026 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.71000 30.19000 0.52000 1.72242 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60240 15.60220 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 63.74000 63.26000 0.48000 0.75877 富邦科技基金 23.83000 23.63000 0.20000 0.84638 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.15490 39.13830 0.01660 0.04241 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.41220 39.48030 -0.06810 -0.17249 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.35960 38.43090 -0.07130 -0.18553 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.25000 12.44000 -0.19000 -1.52733 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 39.82000 38.67000 1.15000 2.97388 富邦香港H股基金 23.27000 22.89000 0.38000 1.66011 富邦高成長基金 23.84000 23.70000 0.14000 0.59072 富邦基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 富邦深証100基金 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 富邦富時歐洲ETF基金 21.49000 21.57000 -0.08000 -0.37089 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40740 0.40770 -0.00030 -0.07358 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.46530 12.47430 -0.00900 -0.07215 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.87820 9.88530 -0.00710 -0.07182 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31140 0.31160 -0.00020 -0.06418 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.28030 9.28700 -0.00670 -0.07214 富邦精準基金 45.79000 45.51000 0.28000 0.61525 富邦精銳中小基金 10.95000 10.84000 0.11000 1.01476 富邦臺灣公司治理100基金 21.87000 21.66000 0.21000 0.96953 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.78000 7.83000 -0.05000 -0.63857 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.36000 15.17000 0.19000 1.25247 富邦標普美國特別股ETF基金 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.04250 11.06860 -0.02610 -0.23580 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.87600 11.89550 -0.01950 -0.16393 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.49840 11.51550 -0.01710 -0.14850 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.88210 10.90780 -0.02570 -0.23561 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.65390 11.67310 -0.01920 -0.16448 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.26510 11.28180 -0.01670 -0.14803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.69000 30.44000 0.25000 0.82129 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98970 9.98660 0.00310 0.03104 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 10.00270 9.99960 0.00310 0.03100 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93280 9.93030 0.00250 0.02518 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07480 10.07160 0.00320 0.03177 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.06170 10.05860 0.00310 0.03082 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99110 9.98860 0.00250 0.02503 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.03070 10.02800 0.00270 0.02692 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.53420 9.54420 -0.01000 -0.10478 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.99650 10.00740 -0.01090 -0.10892 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69210 9.70330 -0.01120 -0.11542 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.76910 10.78080 -0.01170 -0.10853 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.50660 10.51810 -0.01150 -0.10934 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23050 10.24230 -0.01180 -0.11521 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.78440 9.79560 -0.01120 -0.11434 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.02260 10.03400 -0.01140 -0.11361 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.43000 0.03000 0.19443 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.76770 9.77190 -0.00420 -0.04298 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.92900 9.93350 -0.00450 -0.04530 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83270 9.83780 -0.00510 -0.05184 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.15470 10.15910 -0.00440 -0.04331 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.09620 10.10080 -0.00460 -0.04554 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02160 10.02670 -0.00510 -0.05086 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.88120 9.88610 -0.00490 -0.04956 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04500 10.04990 -0.00490 -0.04876 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.26000 11.34000 -0.08000 -0.70547 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.93000 12.02000 -0.09000 -0.74875 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96020 9.96420 -0.00400 -0.04014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.62420 9.62540 -0.00120 -0.01247 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10040 9.10140 -0.00100 -0.01099 富蘭克林華美中華基金 15.44000 15.62000 -0.18000 -1.15237 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.86000 19.80000 0.06000 0.30303 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26590 8.27900 -0.01310 -0.15823 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.57990 9.59540 -0.01550 -0.16154 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05320 10.06950 -0.01630 -0.16187 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51830 9.53340 -0.01510 -0.15839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.18260 11.18730 -0.00470 -0.04201 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.21000 9.21390 -0.00390 -0.04233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.77020 9.77440 -0.00420 -0.04297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.03690 13.05290 -0.01600 -0.12258 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.82140 10.83460 -0.01320 -0.12183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.31480 10.32110 -0.00630 -0.06104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08200 8.08690 -0.00490 -0.06059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.71020 9.71610 -0.00590 -0.06072 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78620 10.79250 -0.00630 -0.05837 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.89760 7.90220 -0.00460 -0.05821 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.50220 9.50770 -0.00550 -0.05785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.62960 10.63600 -0.00640 -0.06017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.14530 8.15020 -0.00490 -0.06012 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.60470 8.59980 0.00490 0.05698 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82310 9.81790 0.00520 0.05296 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.32210 10.31670 0.00540 0.05234 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.95320 12.94590 0.00730 0.05639 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.29240 13.22900 0.06340 0.47925 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 富蘭克林華美第一富基金 40.38000 40.14000 0.24000 0.59791 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27580 10.27560 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.89000 13.82000 0.07000 0.50651 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.45000 15.37000 0.08000 0.52049 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91230 7.94500 -0.03270 -0.41158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.82790 11.78410 0.04380 0.37169 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.48180 10.45630 0.02550 0.24387 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.49630 11.46840 0.02790 0.24328 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.59950 7.58940 0.01010 0.13308 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01420 10.00080 0.01340 0.13399 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.79250 10.77810 0.01440 0.13360 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19370 11.17890 0.01480 0.13239 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074 復華人民幣貨幣市場基金 11.42480 11.42390 0.00090 0.00788 復華人生目標基金 34.65020 34.35340 0.29680 0.86396 復華大中華中小策略基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 復華中小精選基金 65.04000 64.19000 0.85000 1.32419 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.06000 10.20000 -0.14000 -1.37255 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.18000 9.31000 -0.13000 -1.39635 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 復華台灣智能基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 復華全方位基金 27.49000 27.24000 0.25000 0.91777 復華全球大趨勢基金-美元 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.17000 20.05000 0.12000 0.59850 復華全球平衡基金-新臺幣 20.66000 20.73000 -0.07000 -0.33767 復華全球物聯網科技基金-美元 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757 復華全球原物料基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 復華全球消費基金-新臺幣 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.50300 11.51480 -0.01180 -0.10248 復華全球債券基金 13.68440 13.70470 -0.02030 -0.14812 復華全球債券組合基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華有利貨幣市場基金 13.40720 13.40710 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241 復華亞太成長基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 復華東協世紀基金 13.91000 13.95000 -0.04000 -0.28674 復華南非幣長期收益基金A 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 復華南非幣短期收益基金A 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.93000 12.78000 0.15000 1.17371 復華美國新星基金-新臺幣 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 復華恒生基金 22.80000 22.73000 0.07000 0.30796 復華恒生單日反向一倍基金 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 復華恒生單日正向二倍基金 40.76000 40.50000 0.26000 0.64198 復華神盾基金 23.76360 23.48560 0.27800 1.18370 復華高成長基金 62.33000 61.69000 0.64000 1.03745 復華高益策略組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36580 14.36570 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390 復華復華基金 19.82000 19.60000 0.22000 1.12245 復華華人世紀基金 20.04000 20.28000 -0.24000 -1.18343 復華傳家二號基金 27.16300 26.96570 0.19730 0.73167 復華傳家基金 22.35020 22.12650 0.22370 1.01100 復華奧林匹克全球組合基金 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 復華新興人民幣短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.13000 20.13000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 26.40000 26.26000 0.14000 0.53313 復華數位經濟基金 51.72000 50.77000 0.95000 1.87118 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.11600 10.12360 -0.00760 -0.07507 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.00150 10.00960 -0.00810 -0.08092 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.27520 10.28280 -0.00760 -0.07391 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12670 10.13490 -0.00820 -0.08091 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41600 9.41970 -0.00370 -0.03928 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09820 9.07830 0.01990 0.21920 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.70030 8.67980 0.02050 0.23618 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38620 11.39060 -0.00440 -0.03863 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.00220 10.97810 0.02410 0.21953 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63620 10.61110 0.02510 0.23654 景順主流基金 19.98000 19.88000 0.10000 0.50302 景順台灣科技基金 37.00000 36.93000 0.07000 0.18955 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 景順全球科技基金 20.78000 20.49000 0.29000 1.41532 景順全球康健基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667 景順貨幣市場基金 15.90510 15.90490 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.94000 36.78000 0.16000 0.43502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.57000 15.43000 0.14000 0.90732 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.95000 13.82000 0.13000 0.94067 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.65000 9.56000 0.09000 0.94142 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.90830 8.91320 -0.00490 -0.05497 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.39110 8.38300 0.00810 0.09662 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14080 11.14700 -0.00620 -0.05562 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47130 10.46120 0.01010 0.09655 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 華南永昌中國A股基金(美元) 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64860 9.65190 -0.00330 -0.03419 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.43550 9.43700 -0.00150 -0.01589 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78980 9.79310 -0.00330 -0.03370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57530 9.57690 -0.00160 -0.01671 華南永昌永昌基金 20.28000 20.22000 0.06000 0.29674 華南永昌全球亨利組合基金 14.61370 14.61470 -0.00100 -0.00684 華南永昌全球神農水資源基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 華南永昌物聯網精選基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 華南永昌策略報酬基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16590 16.16570 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.94160 25.79730 0.14430 0.55936 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90880 11.90870 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.11380 10.11430 -0.00050 -0.00494 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.23830 10.22970 0.00860 0.08407 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96910 9.96950 -0.00040 -0.00401 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07870 10.07020 0.00850 0.08441 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04590 10.04700 -0.00110 -0.01095 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.12210 10.11420 0.00790 0.07811 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04590 10.04700 -0.00110 -0.01095 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.12210 10.11420 0.00790 0.07811 華頓中小型基金 24.52000 24.53000 -0.01000 -0.04077 華頓中國多重機會平衡基金 13.69300 13.76850 -0.07550 -0.54835 華頓台灣基金 25.45000 25.11000 0.34000 1.35404 華頓平安貨幣市場基金 11.49190 11.49180 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.61000 16.65000 -0.04000 -0.24024 華頓全球高收益債券基金A 13.72680 13.73310 -0.00630 -0.04587 華頓全球高收益債券基金B 8.83930 8.84330 -0.00400 -0.04523 華頓全球黑鑽油源基金 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.73630 10.74500 -0.00870 -0.08097 華頓新興亞太債券基金B 8.36630 8.37310 -0.00680 -0.08121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19650 3.23210 -0.03560 -1.10145 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.71010 14.83260 -0.12250 -0.82588 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49760 0.50190 -0.00430 -0.85674 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.18460 12.23900 -0.05440 -0.44448 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.23150 11.28630 -0.05480 -0.48554 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.14770 11.16630 -0.01860 -0.16657 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.23970 10.25690 -0.01720 -0.16769 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.86920 11.89100 -0.02180 -0.18333 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01030 11.03080 -0.02050 -0.18584 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41990 2.41990 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01510 2.01790 -0.00280 -0.13876 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12950 12.09900 0.03050 0.25209 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.13880 10.11330 0.02550 0.25214 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37610 0.37510 0.00100 0.26660 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32590 0.32510 0.00080 0.24608 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.70000 3.73000 -0.03000 -0.80429 匯豐中國動力基金(台幣) 17.04000 17.11000 -0.07000 -0.40912 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.41800 13.42190 -0.00390 -0.02906 匯豐太平洋精典基金 18.82000 18.82000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.64000 24.49000 0.15000 0.61249 匯豐全球趨勢組合基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519 匯豐全球關鍵資源基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 匯豐安富基金 25.70000 25.59000 0.11000 0.42986 匯豐成功基金 39.38000 39.28000 0.10000 0.25458 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52930 2.53700 -0.00770 -0.30351 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36440 2.37230 -0.00790 -0.33301 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99290 11.99790 -0.00500 -0.04167 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.57570 8.58060 -0.00490 -0.05711 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39450 0.39470 -0.00020 -0.05067 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36290 0.36310 -0.00020 -0.05508 匯豐拉丁美洲基金 8.04000 7.93000 0.11000 1.38714 匯豐金磚動力基金 15.84000 15.74000 0.10000 0.63532 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96680 14.96670 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80840 15.80830 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.52000 5.57000 -0.05000 -0.89767 匯豐新鑽動力基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83400 5.80980 0.02420 0.41654 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25870 9.23470 0.02400 0.25989 匯豐龍鳳基金 52.78000 52.48000 0.30000 0.57165 匯豐龍騰電子基金 38.45000 38.19000 0.26000 0.68081 匯豐雙高收益債券組合基金 12.70590 12.70710 -0.00120 -0.00944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.29000 20.16000 0.13000 0.64484 新光中國成長基金(人民幣) 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 新光中國成長基金(美元) 13.91000 13.99000 -0.08000 -0.57184 新光中國成長基金(新臺幣) 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 新光台灣富貴基金 24.36000 24.25000 0.11000 0.45361 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 新光全球生技醫療基金(美元) 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 新光全球債券基金(A累積)美元 10.19550 10.21550 -0.02000 -0.19578 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.55810 9.57080 -0.01270 -0.13270 新光全球債券基金(B配息)美元 9.95580 9.97560 -0.01980 -0.19848 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32270 9.33500 -0.01230 -0.13176 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光吉星貨幣市場基金 15.40860 15.40840 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 26.59000 26.37000 0.22000 0.83428 新光亞洲精選基金-新台幣 25.96000 25.90000 0.06000 0.23166 新光兩岸優勢基金 15.11000 15.20000 -0.09000 -0.59211 新光店頭基金 25.79000 25.63000 0.16000 0.62427 新光南非幣保本基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 15.55000 15.42000 0.13000 0.84306 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.95360 9.98360 -0.03000 -0.30049 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32280 10.32250 0.00030 0.00291 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02020 10.01090 0.00930 0.09290 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.66030 9.68880 -0.02850 -0.29415 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03310 10.03290 0.00020 0.00199 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.73320 9.72430 0.00890 0.09152 新光福運平衡基金 17.24180 17.18870 0.05310 0.30892 新光澳幣八年期保本基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10770 10.11210 -0.00440 -0.04351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06120 10.06560 -0.00440 -0.04371 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.11260 10.11300 -0.00040 -0.00396 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07710 10.07750 -0.00040 -0.00397 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.07050 10.07280 -0.00230 -0.02283 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17520 10.17780 -0.00260 -0.02555 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.15730 14.15700 0.00030 0.00212 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.01240 9.01220 0.00020 0.00222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.66540 38.78950 -0.12410 -0.31993 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.95730 39.09590 -0.13860 -0.35451 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32300 39.47940 -0.15640 -0.39616 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98020 10.97930 0.00090 0.00820 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02370 10.02730 -0.00360 -0.03590 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.28420 13.43540 -0.15120 -1.12539 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.60940 10.73670 -0.12730 -1.18565 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 群益大印度基金-人民幣 14.13760 14.05510 0.08250 0.58698 群益大印度基金-美元 14.20650 14.13240 0.07410 0.52433 群益大印度基金-新臺幣 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 13.13740 13.10130 0.03610 0.27555 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.53640 13.50760 0.02880 0.21321 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12.42920 12.39500 0.03420 0.27592 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.68810 11.66320 0.02490 0.21349 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 群益中小型股基金 46.37000 46.05000 0.32000 0.69490 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.13320 10.17320 -0.04000 -0.39319 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.05180 10.09780 -0.04600 -0.45554 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03620 9.07600 -0.03980 -0.43852 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.13850 9.17460 -0.03610 -0.39348 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.06510 9.10650 -0.04140 -0.45462 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.14980 8.18570 -0.03590 -0.43857 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46880 11.46520 0.00360 0.03140 群益中國高收益債券基金-美元 11.11600 11.11740 -0.00140 -0.01259 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43260 10.43280 -0.00020 -0.00192 群益中國新機會基金N-美元 9.95520 10.03960 -0.08440 -0.84067 群益中國新機會基金-人民幣 8.99870 9.06940 -0.07070 -0.77954 群益中國新機會基金-美元 10.64460 10.73490 -0.09030 -0.84118 群益中國新機會基金-新臺幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 群益平衡王基金 19.75660 19.73830 0.01830 0.09271 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.93000 0.02000 0.33727 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.32360 10.27120 0.05240 0.51016 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.52900 10.48200 0.04700 0.44839 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.53230 9.48390 0.04840 0.51034 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.72210 9.67880 0.04330 0.44737 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.00690 10.02920 -0.02230 -0.22235 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.91070 9.93360 -0.02290 -0.23053 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.69230 9.71390 -0.02160 -0.22236 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.65070 9.67290 -0.02220 -0.22951 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.86280 9.88480 -0.02200 -0.22256 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.39810 10.40720 -0.00910 -0.08744 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76340 7.77020 -0.00680 -0.08751 群益全球關鍵生技基金-美元 14.60580 14.56370 0.04210 0.28907 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.49000 12.35000 0.14000 1.13360 群益印度中小基金-人民幣 16.53150 16.38780 0.14370 0.87687 群益印度中小基金-美元 15.66590 15.53940 0.12650 0.81406 群益印度中小基金-新臺幣 17.36000 17.22000 0.14000 0.81301 群益多利策略組合基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 群益多重收益組合基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 群益多重資產組合基金 15.93000 15.94000 -0.01000 -0.06274 群益安家基金 24.01230 23.92000 0.09230 0.38587 群益安穩貨幣市場基金 16.04340 16.04320 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 22.03000 21.84000 0.19000 0.86996 群益亞太中小基金 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 群益亞太新趨勢平衡基金 17.65000 17.68000 -0.03000 -0.16968 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.89790 9.91150 -0.01360 -0.13721 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79130 7.80200 -0.01070 -0.13714 群益店頭市場基金 98.44000 97.48000 0.96000 0.98482 群益東方盛世基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 群益東協成長基金-人民幣 14.97230 14.98100 -0.00870 -0.05807 群益東協成長基金-美元 14.04190 14.05880 -0.01690 -0.12021 群益東協成長基金-新臺幣 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.47220 11.41970 0.05250 0.45973 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.05560 11.00740 0.04820 0.43789 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.38640 10.34070 0.04570 0.44194 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.46210 10.41420 0.04790 0.45995 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10.08590 10.04190 0.04400 0.43816 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.47290 9.43130 0.04160 0.44108 群益長安基金 29.46000 29.45000 0.01000 0.03396 群益美國新創亮點基金-美元 14.29240 14.18020 0.11220 0.79124 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.22000 13.12000 0.10000 0.76220 群益真善美基金 17.60620 17.59040 0.01580 0.08982 群益馬拉松基金 120.13000 119.21000 0.92000 0.77175 群益深証中小板基金 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270 群益創新科技基金 31.62000 31.38000 0.24000 0.76482 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.17490 10.27590 -0.10100 -0.98288 群益華夏盛世基金-人民幣 10.97530 11.08420 -0.10890 -0.98248 群益華夏盛世基金-美元 10.92760 11.04300 -0.11540 -1.04501 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.27000 17.45000 -0.18000 -1.03152 群益奧斯卡基金 27.78000 27.63000 0.15000 0.54289 群益新興金鑽基金-美元 14.03640 14.01570 0.02070 0.14769 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 群益葛萊美基金 23.51000 23.29000 0.22000 0.94461 群益道瓊美國地產ETF基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.48000 8.53000 -0.05000 -0.58617 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.48000 13.32000 0.16000 1.20120 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.70090 11.72300 -0.02210 -0.18852 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.68140 11.70860 -0.02720 -0.23231 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.50990 11.53520 -0.02530 -0.21933 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.98800 9.00500 -0.01700 -0.18878 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.76730 9.79000 -0.02270 -0.23187 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.33680 9.35730 -0.02050 -0.21908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.83000 30.60000 0.23000 0.75163 德信中國精選成長基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 德信台灣主流中小基金 18.42000 18.26000 0.16000 0.87623 德信新興股票組合基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.90440 11.90430 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75080 10.75650 -0.00570 -0.05299 德信數位時代基金 30.04000 29.93000 0.11000 0.36752 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63030 11.63010 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.49000 17.47000 0.02000 0.11448 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.44000 19.44000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球神農基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35410 10.35440 -0.00030 -0.00290 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.38510 14.38850 -0.00340 -0.02363 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.52220 8.52090 0.00130 0.01526 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70990 11.70580 0.00410 0.03503 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.67170 11.66770 0.00400 0.03428 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.25080 13.24620 0.00460 0.03473 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 19.37000 19.36000 0.01000 0.05165 摩根中小基金 24.90000 24.78000 0.12000 0.48426 摩根中國A股基金 16.10000 16.15000 -0.05000 -0.30960 摩根中國A股基金(美元) 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 摩根中國亮點基金 14.90000 14.93000 -0.03000 -0.20094 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.82570 12.87750 -0.05180 -0.40225 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 14.00040 14.07440 -0.07400 -0.52578 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.12680 11.17300 -0.04620 -0.41350 摩根中國雙息平衡基金-累積型 14.05170 14.10910 -0.05740 -0.40683 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.77610 15.86050 -0.08440 -0.53214 摩根台灣金磚基金 20.77000 20.65000 0.12000 0.58111 摩根台灣增長基金 51.85000 51.58000 0.27000 0.52346 摩根平衡基金 28.28000 28.19000 0.09000 0.31926 摩根全球α基金 19.41000 19.28000 0.13000 0.67427 摩根全球平衡基金 15.94120 15.91600 0.02520 0.15833 摩根全球發現基金 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.21160 10.22810 -0.01650 -0.16132 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.06600 11.08670 -0.02070 -0.18671 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.56460 10.58200 -0.01740 -0.16443 摩根多元入息成長基金-累積型 11.65210 11.67060 -0.01850 -0.15852 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.26230 11.25780 0.00450 0.03997 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.11720 14.11160 0.00560 0.03968 摩根亞洲基金 59.84000 59.87000 -0.03000 -0.05011 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.15330 9.15200 0.00130 0.01420 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56770 10.56790 -0.00020 -0.00189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47420 9.47310 0.00110 0.01161 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86410 12.86160 0.00250 0.01944 摩根東方內需機會基金 19.00000 19.02000 -0.02000 -0.10515 摩根東方科技基金 38.43000 38.35000 0.08000 0.20860 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 摩根金龍收成基金 24.13000 24.20000 -0.07000 -0.28926 摩根第一貨幣市場基金 15.05130 15.05120 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.58000 14.50000 0.08000 0.55172 摩根新金磚五國基金 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302 摩根新絲路基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 摩根新興35基金 14.73000 14.66000 0.07000 0.47749 摩根新興日本基金 26.27000 26.32000 -0.05000 -0.18997 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.34920 8.34360 0.00560 0.06712 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.42880 11.42110 0.00770 0.06742 摩根新興科技基金 58.24000 57.63000 0.61000 1.05848 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.73860 8.74550 -0.00690 -0.07890 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84510 10.85370 -0.00860 -0.07924 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.38650 9.36210 0.02440 0.26063 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.40180 10.38260 0.01920 0.18492 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.92430 9.89940 0.02490 0.25153 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.51260 10.48530 0.02730 0.26036 摩根龍揚基金 36.06000 36.17000 -0.11000 -0.30412 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 摩根環球股票收益基金-累積型 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56840 9.56050 0.00790 0.08263 摩根總收益組合基金-累積型 11.37830 11.36890 0.00940 0.08268 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.38000 25.29000 0.09000 0.35587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96920 11.97070 -0.00150 -0.01253 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.31590 11.31650 -0.00060 -0.00530 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48290 10.48410 -0.00120 -0.01145 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87230 10.87370 -0.00140 -0.01288 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29230 10.29280 -0.00050 -0.00486 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.53010 9.53120 -0.00110 -0.01154 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.19790 11.14590 0.05200 0.46654 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.79940 10.74740 0.05200 0.48384 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.54540 10.50060 0.04480 0.42664 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.26470 10.21930 0.04540 0.44426 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.49320 10.44850 0.04470 0.42781 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.21350 10.16830 0.04520 0.44452 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.91280 11.86680 0.04600 0.38764 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.77430 11.72980 0.04450 0.37938 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.54920 10.50810 0.04110 0.39113 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.53250 11.48800 0.04450 0.38736 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.39160 11.34850 0.04310 0.37979 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.20470 10.16490 0.03980 0.39154 聯邦金鑽平衡基金 23.49680 23.43510 0.06170 0.26328 聯邦貨幣市場基金 13.13150 13.13130 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.15020 11.15940 -0.00920 -0.08244 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.76620 8.77340 -0.00720 -0.08207 聯邦精選科技基金 12.84000 12.78000 0.06000 0.46948 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41710 16.41640 0.00070 0.00426 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.74370 12.78960 -0.04590 -0.35889 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.43690 12.47290 -0.03600 -0.28863 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.01940 12.05410 -0.03470 -0.28787 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.00780 12.02520 -0.01740 -0.14470 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29410 11.30970 -0.01560 -0.13793 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.97110 10.98700 -0.01590 -0.14472 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.04300 9.05560 -0.01260 -0.13914 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.86000 38.60000 0.26000 0.67358 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.84000 15.85000 -0.01000 -0.06309 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.00000 20.91000 0.09000 0.43042 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.23000 19.15000 0.08000 0.41775 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 17.20000 17.12000 0.08000 0.46729 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 16.27000 16.20000 0.07000 0.43210 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.53000 17.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.97240 14.97230 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.88930 10.89350 -0.00420 -0.03856 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.18890 8.19200 -0.00310 -0.03784 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.89990 14.90500 -0.00510 -0.03422 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.78000 21.58000 0.20000 0.92678 瀚亞中國基金-人民幣 14.91000 14.95000 -0.04000 -0.26756 瀚亞中國基金-新台幣 16.04000 16.09000 -0.05000 -0.31075 瀚亞巴西基金 5.33000 5.24000 0.09000 1.71756 瀚亞外銷基金 41.60000 41.41000 0.19000 0.45883 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.66420 10.65310 0.01110 0.10420 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.49000 10.49460 -0.00460 -0.04383 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