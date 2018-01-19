新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/18  107/01/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.25550   10.25470   0.00080    0.00780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.89080    9.89920  -0.00840   -0.08486
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.04560   10.05310  -0.00750   -0.07460
中國信託台灣活力基金                                             14.43000   14.39000   0.04000    0.27797
中國信託台灣優勢基金                                             16.97000   16.96000   0.01000    0.05896
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.76680    9.76770  -0.00090   -0.00921
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.41060    9.41150  -0.00090   -0.00956
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20780   10.20890  -0.00110   -0.01077
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.83320    9.83420  -0.00100   -0.01017
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.71700   10.67870   0.03830    0.35866
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.49890    9.46490   0.03400    0.35922
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.56030   11.61650  -0.05620   -0.48379
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.63630   10.68800  -0.05170   -0.48372
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
中國信託智能運動基金-美元                                        10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95800   10.95780   0.00020    0.00183
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.85260    9.86320  -0.01060   -0.10747
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.76830    9.77890  -0.01060   -0.10840
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.99650   10.00680  -0.01030   -0.10293
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.90860    9.91880  -0.01020   -0.10284
中國信託精穩基金                                                 18.39030   18.39560  -0.00530   -0.02881
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     66.44000   66.29000   0.15000    0.22628
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17940   11.17840   0.00100    0.00895
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.57590   10.56550   0.01040    0.09843
元大上證50基金                                                   35.71000   35.37000   0.34000    0.96127
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.27000   13.29000  -0.02000   -0.15049
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
元大大中華價值指數基金-美元                                      14.10900   14.07000   0.03900    0.27719
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    18.25500   18.20300   0.05200    0.28567
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.88400   12.03500  -0.15100   -1.25467
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.71800   11.85700  -0.13900   -1.17230
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.36000    3.38000  -0.02000   -0.59172
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.39000   15.46000  -0.07000   -0.45278
元大中國高收益點心債券基金                                       11.23260   11.22730   0.00530    0.04721
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.46170   10.46980  -0.00810   -0.07737
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.78660    9.79420  -0.00760   -0.07760
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.86710    9.86600   0.00110    0.01115
元大巴西指數基金                                                  6.70500    6.58800   0.11700    1.77596
元大巴菲特基金                                                   30.88000   30.65000   0.23000    0.75041
元大日經225基金                                                  29.78000   29.93000  -0.15000   -0.50117
元大台商收成基金                                                 24.60000   24.47000   0.13000    0.53126
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.67000   12.76000  -0.09000   -0.70533
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.21000   37.59000   0.62000    1.64937
元大台灣中型100基金                                              32.61000   32.55000   0.06000    0.18433
元大台灣加權股價指數基金                                         25.45400   25.31400   0.14000    0.55305
元大台灣卓越50基金                                               86.33000   85.39000   0.94000    1.10083
元大台灣金融基金                                                 17.25000   17.28000  -0.03000   -0.17361
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.25000   31.22000   0.03000    0.09609
元大台灣高股息基金                                               26.17000   26.06000   0.11000    0.42210
元大台灣電子科技基金                                             37.04000   36.61000   0.43000    1.17454
元大全球ETF成長組合基金                                          10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
元大全球ETF穩健組合基金                                          15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.71000   13.91000  -0.20000   -1.43781
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.70000    9.84000  -0.14000   -1.42276
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.14000   13.34000  -0.20000   -1.49925
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.18800   13.38200  -0.19400   -1.44971
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.01000    7.01000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.86000    6.87000  -0.01000   -0.14556
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.66200   10.63500   0.02700    0.25388
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                  10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.48550   10.51150  -0.02600   -0.24735
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.78450    9.80880  -0.02430   -0.24774
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.42810    9.45040  -0.02230   -0.23597
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.85320    8.87420  -0.02100   -0.23664
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             16.81000   16.82000  -0.01000   -0.05945
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                 10.17300   10.18300  -0.01000   -0.09820
元大印度指數基金                                                 10.45100   10.32600   0.12500    1.21054
元大印度基金                                                     13.74000   13.62000   0.12000    0.88106
元大多多基金                                                     19.55000   19.38000   0.17000    0.87719
元大多福基金                                                     56.38000   56.23000   0.15000    0.26676
元大亞太成長基金                                                 10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.82350    8.83520  -0.01170   -0.13242
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.40920    7.41900  -0.00980   -0.13209
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.55000   10.60800  -0.05800   -0.54676
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.16200   10.23000  -0.06800   -0.66471
元大卓越基金                                                     53.31000   52.91000   0.40000    0.75600
元大店頭基金                                                      9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
元大泛歐成長基金                                                 10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15740   10.15700   0.00040    0.00394
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.11020    9.10930   0.00090    0.00988
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.09260   38.15690  -0.06430   -0.16851
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.65960   18.60940   0.05020    0.26976
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.51160   20.61910  -0.10750   -0.52136
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.94600   38.01450  -0.06850   -0.18019
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.28870   20.23610   0.05260    0.25993
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.60230   18.70180  -0.09950   -0.53203
元大高科技基金                                                   17.55000   17.38000   0.17000    0.97814
元大得利貨幣市場基金                                             16.21170   16.21150   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95250   11.95240   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.08000   15.00000   0.08000    0.53333
元大華夏中小基金                                                  9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
元大新中國基金-人民幣                                            12.59000   12.77000  -0.18000   -1.40955
元大新中國基金-美元                                              12.62800   12.79700  -0.16900   -1.32062
元大新中國基金-新台幣                                            12.05000   12.21000  -0.16000   -1.31040
元大新主流基金                                                   25.16000   24.99000   0.17000    0.68027
元大新東協平衡基金-美元                                          10.67500   10.71300  -0.03800   -0.35471
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
元大新興市場ESG策略基金                                          13.76000   13.70000   0.06000    0.43796
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.65240   11.69220  -0.03980   -0.34040
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.54830   11.57950  -0.03120   -0.26944
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.53330   11.56250  -0.02920   -0.25254
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.38280   10.40920  -0.02640   -0.25362
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.12910   10.13900  -0.00990   -0.09764
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.92700    9.93680  -0.00980   -0.09862
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.86040    9.86840  -0.00800   -0.08107
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.66600    9.67380  -0.00780   -0.08063
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.95370    9.96430  -0.01060   -0.10638
元大新興亞洲基金                                                 12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.02450   10.02820  -0.00370   -0.03690
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.01450   10.01820  -0.00370   -0.03693
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.87420    9.87620  -0.00200   -0.02025
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.86420    9.86620  -0.00200   -0.02027
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06490   15.06480   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     36.96000   36.63000   0.33000    0.90090
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.83000   12.96000  -0.13000   -1.00309
元大滬深300單日正向2倍基金                                       22.59000   22.21000   0.38000    1.71094
元大精準中小基金                                                 22.97000   22.85000   0.12000    0.52516
元大摩臺基金                                                     39.99000   39.57000   0.42000    1.06141
元大標普500基金                                                  24.87000   24.59000   0.28000    1.13867
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.38000   13.48000  -0.10000   -0.74184
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.42000   33.90000   0.52000    1.53392
元大標智滬深300基金                                              20.53000   20.37000   0.16000    0.78547
元大歐洲50基金                                                   25.55000   25.64000  -0.09000   -0.35101
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.95980    9.92570   0.03410    0.34355
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11080   10.11060   0.00020    0.00198
元大績效基金                                                     52.56000   52.24000   0.32000    0.61256
元大韓國KOSPI200基金                                             24.63000   24.66000  -0.03000   -0.12165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.10000   16.04000   0.06000    0.37406
日盛上選基金                                                     32.08000   31.75000   0.33000    1.03937
日盛小而美基金                                                   19.77000   19.75000   0.02000    0.10127
日盛中國內需動力基金                                             11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.80850   11.80290   0.00560    0.04745
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.21590   10.21100   0.00490    0.04799
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.12150   12.12380  -0.00230   -0.01897
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.48010   10.48210  -0.00200   -0.01908
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.93730   10.93910  -0.00180   -0.01645
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.44050    9.44210  -0.00160   -0.01695
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      13.31000   13.45000  -0.14000   -1.04089
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.53000   13.68000  -0.15000   -1.09649
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.40000   13.55000  -0.15000   -1.10701
日盛日盛基金                                                     14.26000   14.07000   0.19000    1.35039
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                     10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.27430   10.27770  -0.00340   -0.03308
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.95200    9.95530  -0.00330   -0.03315
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.05950   10.06270  -0.00320   -0.03180
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.74690    9.74990  -0.00300   -0.03077
日盛全球新興債券基金A                                            11.14360   11.14740  -0.00380   -0.03409
日盛全球新興債券基金B                                             8.90520    8.90820  -0.00300   -0.03368
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49070    2.48910   0.00160    0.06428
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.79330    1.79210   0.00120    0.06696
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38980    0.38980   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28170    0.28180  -0.00010   -0.03549
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88320   12.88350  -0.00030   -0.00233
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.15170    9.15190  -0.00020   -0.00219
日盛亞洲機會基金                                                  8.00000    8.04000  -0.04000   -0.49751
日盛首選基金                                                     16.65000   16.54000   0.11000    0.66505
日盛高科技基金                                                   17.12000   16.91000   0.21000    1.24187
日盛貨幣市場基金                                                 14.73090   14.73080   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   37.37000   36.89000   0.48000    1.30117
日盛精選五虎基金                                                 37.92000   37.75000   0.17000    0.45033
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45000   13.44990   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.94000   36.70000   0.24000    0.65395
台新MSCI中國基金                                                 23.18000   23.07000   0.11000    0.47681
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.25000   18.40000  -0.15000   -0.81522
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.00000   21.68000   0.32000    1.47601
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12580   14.12560   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.85590    9.85900  -0.00310   -0.03144
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.62650   10.62230   0.00420    0.03954
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.84070    9.83510   0.00560    0.05694
台新中國通基金                                                   49.78000   49.70000   0.08000    0.16097
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   17.17100   17.33100  -0.16000   -0.92320
台新中國精選中小基金                                             12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
台新主流基金                                                     24.55000   24.54000   0.01000    0.04075
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.09000   18.98000   0.11000    0.57956
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64960    0.64620   0.00340    0.52615
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49920    0.49890   0.00030    0.06013
台新台灣中小基金                                                 39.69000   39.48000   0.21000    0.53191
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.79190    9.82880  -0.03690   -0.37543
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.71910    9.73210  -0.01300   -0.13358
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.63470   10.61360   0.02110    0.19880
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          11.16820   11.14900   0.01920    0.17221
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.77720   11.75710   0.02010    0.17096
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
台新印度基金                                                     17.17000   16.98000   0.19000    1.11896
台新亞美短期債券基金                                             10.98400   10.98350   0.00050    0.00455
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.12020    9.11970   0.00050    0.00548
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31540    0.31550  -0.00010   -0.03170
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23640   12.23570   0.00070    0.00572
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41670    0.41680  -0.00010   -0.02399
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06490   11.06470   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               30.64810   30.64380   0.00430    0.01403
台新智慧生活基金-美元                                            10.25930   10.24120   0.01810    0.17674
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.78580    9.80050  -0.01470   -0.14999
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.58800    9.60070  -0.01270   -0.13228
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.16190   10.17710  -0.01520   -0.14935
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.96070    9.97390  -0.01320   -0.13235
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.70710   10.69680   0.01030    0.09629
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36090    0.36060   0.00030    0.08319
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.24520    8.23720   0.00800    0.09712
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28800    0.28780   0.00020    0.06949
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.69000    6.67000   0.02000    0.29985
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.09500   11.07900   0.01600    0.14442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.33000   19.28000   0.05000    0.25934
未來資產全球大消費基金                                           14.85000   14.77000   0.08000    0.54164
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.23650   12.24390  -0.00740   -0.06044
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.14650   10.15260  -0.00610   -0.06008
未來資產亞洲新富基金                                             22.38000   22.58000  -0.20000   -0.88574
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53790   12.53780   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
未來資產新興市場債券基金A                                         9.18470    9.19440  -0.00970   -0.10550
未來資產新興市場債券基金B                                         7.23390    7.24150  -0.00760   -0.10495
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.88720   10.88610   0.00110    0.01010
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.93250    9.93240   0.00010    0.00101
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.57650    9.57910  -0.00260   -0.02714
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57710   10.57990  -0.00280   -0.02647
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54910    8.55280  -0.00370   -0.04326
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.51010    9.51420  -0.00410   -0.04309
永豐中小基金                                                     50.07000   49.90000   0.17000    0.34068
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.94300    1.94310  -0.00010   -0.00515
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47320    2.47330  -0.00010   -0.00404
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.05620    9.05730  -0.00110   -0.01214
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.17970   11.18100  -0.00130   -0.01163
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.92000    4.93000  -0.01000   -0.20284
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.58000   22.65000  -0.07000   -0.30905
永豐主流品牌基金                                                 16.16000   16.13000   0.03000    0.18599
永豐永豐基金                                                     34.12000   33.88000   0.24000    0.70838
永豐亞洲民生消費基金                                             13.33000   13.56000  -0.23000   -1.69617
永豐南非幣2021保本基金                                           12.52300   12.51260   0.01040    0.08312
永豐高科技基金                                                   22.27000   22.14000   0.13000    0.58717
永豐貨幣市場基金                                                 13.84850   13.84830   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.20670    2.20840  -0.00170   -0.07698
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48800    2.49010  -0.00210   -0.08433
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.24870    8.25550  -0.00680   -0.08237
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.69770   10.70650  -0.00880   -0.08219
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.81830    7.81640   0.00190    0.02431
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.64110   11.63820   0.00290    0.02492
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.64000   21.72000  -0.08000   -0.36832
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.19000   54.83000   0.36000    0.65657
永豐領航科技基金                                                 37.38000   37.36000   0.02000    0.05353
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.26000   12.23000   0.03000    0.24530
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
永豐趨勢平衡基金                                                 45.76000   45.79000  -0.03000   -0.06552
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.32750   11.32640   0.00110    0.00971
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70550    9.70720  -0.00170   -0.01751
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70550    9.70720  -0.00170   -0.01751
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69530    9.69930  -0.00400   -0.04124
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69530    9.69930  -0.00400   -0.04124
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.70580    9.83160  -0.12580   -1.27955
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83180    9.83260  -0.00080   -0.00814
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.67630    9.75800  -0.08170   -0.83726
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76420    9.76600  -0.00180   -0.01843
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
兆豐國際中小基金                                                 15.44000   15.43000   0.01000    0.06481
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.02000   16.25000  -0.23000   -1.41538
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.98000   22.25000  -0.27000   -1.21348
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.30000   22.57000  -0.27000   -1.19628
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.36000   12.30000   0.06000    0.48780
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
兆豐國際生命科學基金                                             15.92000   15.89000   0.03000    0.18880
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.61100   10.58670   0.02430    0.22953
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                11.08290   11.05800   0.02490    0.22518
兆豐國際全球高股息基金                                           11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
兆豐國際全球基金                                                 32.47000   32.43000   0.04000    0.12334
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15820   10.15770   0.00050    0.00492
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.49560    9.49450   0.00110    0.01159
兆豐國際國民基金                                                 24.30000   24.29000   0.01000    0.04117
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.30160   10.30010   0.00150    0.01456
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.35550    8.37870  -0.02320   -0.27689
兆豐國際萬全基金                                                 20.41000   20.43000  -0.02000   -0.09790
兆豐國際電子基金                                                 26.28000   26.13000   0.15000    0.57405
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.29000   22.14000   0.15000    0.67751
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.09000   17.19000  -0.10000   -0.58173
兆豐國際豐台灣基金                                               32.67000   32.68000  -0.01000   -0.03060
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46890   12.46880   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.37610   11.37910  -0.00300   -0.02636
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.11410   12.11600  -0.00190   -0.01568
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.96550   10.96780  -0.00230   -0.02097
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.81810   11.82090  -0.00280   -0.02369
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.59080    8.59310  -0.00230   -0.02677
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.98090    9.98260  -0.00170   -0.01703
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.45970    9.46170  -0.00200   -0.02114
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.58720    9.58720   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.82760    9.82960  -0.00200   -0.02035
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.96000   11.94000   0.02000    0.16750
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                     10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
合庫全球新興市場基金                                             10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
合庫貨幣市場基金                                                 10.10380   10.10370   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.08430   10.08750  -0.00320   -0.03172
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.36210   10.36070   0.00140    0.01351
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.60130   10.59960   0.00170    0.01604
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.12230   12.12080   0.00150    0.01238
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                14.00590   13.99590   0.01000    0.07145
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.74960    9.75420  -0.00460   -0.04716
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.36720   10.36450   0.00270    0.02605
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.56890    8.56760   0.00130    0.01517
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.69230    9.69100   0.00130    0.01341
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.96270   10.95490   0.00780    0.07120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.80660   10.80560   0.00100    0.00925
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.39390   10.39960  -0.00570   -0.05481
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82690    9.83060  -0.00370   -0.03764
安聯中國東協基金                                                 17.01000   16.95000   0.06000    0.35398
安聯中國策略基金                                                 16.45000   16.58000  -0.13000   -0.78408
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.08000   15.17000  -0.09000   -0.59328
安聯中華新思路基金-美元                                          15.00000   15.10000  -0.10000   -0.66225
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.48000   13.57000  -0.09000   -0.66323
安聯台灣大壩基金                                                 24.95000   24.96000  -0.01000   -0.04006
安聯台灣科技基金                                                 42.47000   42.51000  -0.04000   -0.09410
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45890   12.45870   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 28.53000   28.56000  -0.03000   -0.10504
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.26670   10.26370   0.00300    0.02923
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.37950   15.37590   0.00360    0.02341
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.99840    9.99610   0.00230    0.02301
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.96000   11.91000   0.05000    0.41982
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.27600   12.27550   0.00050    0.00407
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.31630   10.31690  -0.00060   -0.00582
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.54980   12.55140  -0.00160   -0.01275
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.98970    9.98920   0.00050    0.00501
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.81230    9.81290  -0.00060   -0.00611
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.53980    9.54100  -0.00120   -0.01258
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.64000   11.60000   0.04000    0.34483
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.01790   12.02850  -0.01060   -0.08812
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.08740   11.09860  -0.01120   -0.10091
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.77460   10.78580  -0.01120   -0.10384
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.38560    9.39360  -0.00800   -0.08516
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.16300    9.17220  -0.00920   -0.10030
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.88040    8.88960  -0.00920   -0.10349
安聯全球人口趨勢基金                                             11.59000   11.51000   0.08000    0.69505
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.01000   34.63000   0.38000    1.09731
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.19490   12.19530  -0.00040   -0.00328
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70880   10.70920  -0.00040   -0.00374
安聯全球新興市場基金                                             19.50000   19.48000   0.02000    0.10267
安聯全球農金趨勢基金                                             10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安聯全球綠能趨勢基金                                             10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             26.21000   26.16000   0.05000    0.19113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01110   10.01490  -0.00380   -0.03794
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86120    9.86500  -0.00380   -0.03852
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.99450   84.97960   0.01490    0.01753
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89250   12.88560   0.00690    0.05355
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.36550   68.35490   0.01060    0.01551
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.28770   10.28230   0.00540    0.05252
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52410    2.52660  -0.00250   -0.09895
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63320   10.64070  -0.00750   -0.07048
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14030    2.14330  -0.00300   -0.13997
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.94720    8.95360  -0.00640   -0.07148
宏利台灣動力基金                                                 30.83000   30.65000   0.18000    0.58728
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.86150   10.88070  -0.01920   -0.17646
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.20890   10.22490  -0.01600   -0.15648
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.80980    8.82560  -0.01580   -0.17902
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.53130    8.54460  -0.01330   -0.15565
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
宏利全球債券組合基金                                             13.37180   13.36720   0.00460    0.03441
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.82880    2.83010  -0.00130   -0.04593
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.04630   12.05240  -0.00610   -0.05061
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.08770    9.09250  -0.00480   -0.05279
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.38600    2.38910  -0.00310   -0.12976
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.96640   10.96990  -0.00350   -0.03191
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.64950    4.62150   0.02800    0.60586
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.74250    0.73750   0.00500    0.67797
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     21.22000   21.08000   0.14000    0.66414
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.22300   71.23480  -0.01180   -0.01656
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.56830   11.56160   0.00670    0.05795
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75720   11.75890  -0.00170   -0.01446
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.53670   10.53870  -0.00200   -0.01898
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.21190   10.21350  -0.00160   -0.01567
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.38990    9.39040  -0.00050   -0.00532
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.92040    8.92210  -0.00170   -0.01905
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.75040    8.75140  -0.00100   -0.01143
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.95990    8.96530  -0.00540   -0.06023
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89610    2.89720  -0.00110   -0.03797
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42440    0.42450  -0.00010   -0.02356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.83900   12.84320  -0.00420   -0.03270
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95940    0.96440  -0.00500   -0.51846
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.06580    8.06840  -0.00260   -0.03222
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.25170    2.25250  -0.00080   -0.03552
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32360    0.32370  -0.00010   -0.03089
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.97680    9.97970  -0.00290   -0.02906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.36620    0.36810  -0.00190   -0.51616
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61720   13.61710   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
宏利臺灣股息收益基金                                             28.83000   28.82000   0.01000    0.03470
宏利澳幣保本基金                                                 11.78500   11.79100  -0.00600   -0.05089
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.06000   12.02000   0.04000    0.33278
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.55070   10.55800  -0.00730   -0.06914
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.44980   10.45000  -0.00020   -0.00191
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.41520    9.41370   0.00150    0.01593
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.78540   10.78380   0.00160    0.01484
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
貝萊德新台幣基金                                                 12.91620   12.91600   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.12000   24.91000   0.21000    0.84303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03370   11.03140   0.00230    0.02085
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.89910    9.88150   0.01760    0.17811
保德信大中華基金                                                 32.37000   32.46000  -0.09000   -0.27726
保德信中小型股基金                                               45.24000   44.93000   0.31000    0.68996
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
保德信中國中小基金-美元                                          11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.32870   10.34530  -0.01660   -0.16046
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.30050   10.31690  -0.01640   -0.15896
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.43920   10.45580  -0.01660   -0.15876
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              11.04390   11.06160  -0.01770   -0.16001
保德信中國品牌基金-人民幣                                        11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
保德信中國品牌基金-美元                                          10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
保德信台商全方位基金                                             34.52000   34.38000   0.14000    0.40721
保德信全球中小基金                                               30.47000   30.31000   0.16000    0.52788
保德信全球消費商機基金                                           18.38000   18.31000   0.07000    0.38230
保德信全球基礎建設基金                                           12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
保德信全球資源基金                                                8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.00000   30.88000   0.12000    0.38860
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.39670   10.38510   0.01160    0.11170
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.95910   10.94680   0.01230    0.11236
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.45480    9.44260   0.01220    0.12920
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.95730    9.94450   0.01280    0.12871
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.81230    8.81240  -0.00010   -0.00113
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.11510   11.11520  -0.00010   -0.00090
保德信亞太基金                                                   23.42000   23.39000   0.03000    0.12826
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.98150    8.98400  -0.00250   -0.02783
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.52140   11.52470  -0.00330   -0.02863
保德信店頭市場基金                                               35.37000   35.22000   0.15000    0.42589
保德信拉丁美洲基金                                                7.66000    7.54000   0.12000    1.59151
保德信金平衡基金                                                 29.67000   29.51000   0.16000    0.54219
保德信金滿意基金                                                 41.60000   41.33000   0.27000    0.65328
保德信科技島基金                                                 25.32000   25.14000   0.18000    0.71599
保德信高成長基金                                                 88.96000   88.31000   0.65000    0.73604
保德信第一基金                                                   25.67000   25.44000   0.23000    0.90409
保德信貨幣市場基金                                               15.72650   15.72630   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.94240   10.89700   0.04540    0.41663
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.69200   10.64610   0.04590    0.43114
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.20630   11.17010   0.03620    0.32408
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.24700   10.21220   0.03480    0.34077
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.69700    8.69500   0.00200    0.02300
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.21830   11.21570   0.00260    0.02318
保德信新興趨勢組合基金                                           12.35000   12.19000   0.16000    1.31255
保德信瑞騰基金                                                   15.51310   15.51440  -0.00130   -0.00838
保德信歐洲組合基金                                               10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.03650   10.03630   0.00020    0.00199
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.11300   10.11400  -0.00100   -0.00989
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                10.00090   10.00480  -0.00390   -0.03898
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.01800   10.02370  -0.00570   -0.05687
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.04900    2.05110  -0.00210   -0.10238
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.70420    2.70690  -0.00270   -0.09975
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31760    0.31770  -0.00010   -0.03148
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45460    0.45470  -0.00010   -0.02199
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.98680    8.98940  -0.00260   -0.02892
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.98010   11.98260  -0.00250   -0.02086
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.99930   10.01270  -0.01340   -0.13383
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.90110   11.91690  -0.01580   -0.13258
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.34230    9.34780  -0.00550   -0.05884
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.14580   11.15230  -0.00650   -0.05828
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.49440   10.49910  -0.00470   -0.04477
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.36100   10.36740  -0.00640   -0.06173
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.31000   10.31180  -0.00180   -0.01746
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.71940   10.72110  -0.00170   -0.01586
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.23760   10.24060  -0.00300   -0.02930
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.08520   10.08540  -0.00020   -0.00198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23930   10.23940  -0.00010   -0.00098
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.06260   10.06680  -0.00420   -0.04172
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12710   10.12810  -0.00100   -0.00987
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.25590   11.27960  -0.02370   -0.21011
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.79540    6.80350  -0.00810   -0.11906
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.19900   11.21230  -0.01330   -0.11862
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62870   11.62870   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.44000   19.37000   0.07000    0.36138
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4392.090004376.66000  15.43000    0.35255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           11.03100   11.03170  -0.00070   -0.00635
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.38500   12.38620  -0.00120   -0.00969
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.61390   11.61600  -0.00210   -0.01808
柏瑞中國平衡基金-B類型                                           10.00060   10.00120  -0.00060   -0.00600
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.77950   10.78050  -0.00100   -0.00928
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.52420   10.52610  -0.00190   -0.01805
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.44940   11.45010  -0.00070   -0.00611
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.38130   12.38240  -0.00110   -0.00888
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.53000    7.49000   0.04000    0.53405
柏瑞巨人基金                                                     12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62770   13.62750   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.54000   16.51000   0.03000    0.18171
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.66380   13.67360  -0.00980   -0.07167
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.08710   12.09530  -0.00820   -0.06779
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.80240   12.81230  -0.00990   -0.07727
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.56450    9.57130  -0.00680   -0.07105
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.13510    7.14020  -0.00510   -0.07143
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.36170    9.36800  -0.00630   -0.06725
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.98800    8.98890  -0.00090   -0.01001
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.46090   11.46970  -0.00880   -0.07672
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.86230    8.86890  -0.00660   -0.07442
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.26640   12.27470  -0.00830   -0.06762
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.83720   11.84570  -0.00850   -0.07176
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.75660   11.75780  -0.00120   -0.01021
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.65420   11.66320  -0.00900   -0.07717
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.45640    9.46320  -0.00680   -0.07186
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.45880   10.46590  -0.00710   -0.06784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.27310   10.27410  -0.00100   -0.00973
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.19420   10.20200  -0.00780   -0.07646
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                           10.02200   10.02950  -0.00750   -0.07478
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.97660   10.98310  -0.00650   -0.05918
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.20780   12.21440  -0.00660   -0.05403
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.66740   11.67480  -0.00740   -0.06338
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.67340    9.67910  -0.00570   -0.05889
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.51540   10.52110  -0.00570   -0.05418
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.32030   10.32680  -0.00650   -0.06294
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.68120   10.68750  -0.00630   -0.05895
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.36660   11.37270  -0.00610   -0.05364
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.27190   11.27900  -0.00710   -0.06295
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.67360    9.67930  -0.00570   -0.05889
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.51560   10.52130  -0.00570   -0.05418
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.32060   10.32710  -0.00650   -0.06294
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.24000   15.22000   0.02000    0.13141
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.33000   13.31000   0.02000    0.15026
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.00000   13.97000   0.03000    0.21475
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.75000   13.72000   0.03000    0.21866
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.28000   10.14000   0.14000    1.38067
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.64960   11.67670  -0.02710   -0.23209
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.78990    7.80800  -0.01810   -0.23181
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.81720   11.82390  -0.00670   -0.05666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.41380   11.41960  -0.00580   -0.05079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.61340   10.61970  -0.00630   -0.05932
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.92820    8.93330  -0.00510   -0.05709
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.08620   10.09130  -0.00510   -0.05054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.09840   10.10440  -0.00600   -0.05938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.97920   10.98480  -0.00560   -0.05098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.37690   10.38280  -0.00590   -0.05682
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.59630   10.60260  -0.00630   -0.05942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.44970   10.45500  -0.00530   -0.05069
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.64710    9.65260  -0.00550   -0.05698
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.57880    9.56930   0.00950    0.09928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.11650   10.12250  -0.00600   -0.05927
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.69380   12.70450  -0.01070   -0.08422
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.17700   12.18670  -0.00970   -0.07959
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.64840   11.65860  -0.01020   -0.08749
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.82530    7.83200  -0.00670   -0.08555
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.91950    9.92740  -0.00790   -0.07958
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.60190   10.61130  -0.00940   -0.08858
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.91170   10.92100  -0.00930   -0.08516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.66690   11.67720  -0.01030   -0.08821
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.73110   10.73960  -0.00850   -0.07915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.98080    9.98920  -0.00840   -0.08409
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.82730   10.83690  -0.00960   -0.08859
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.47580   11.48150  -0.00570   -0.04965
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.02650   12.03180  -0.00530   -0.04405
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.14650   11.15250  -0.00600   -0.05380
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.64630    9.65110  -0.00480   -0.04974
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.26520   10.26970  -0.00450   -0.04382
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.25430   10.25970  -0.00540   -0.05263
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.33590   11.34090  -0.00500   -0.04409
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.23890   10.24400  -0.00510   -0.04979
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.61720   10.62290  -0.00570   -0.05366
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.93250    9.93750  -0.00500   -0.05031
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.80400    9.80890  -0.00490   -0.04995
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.49050   10.49510  -0.00460   -0.04383
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.00780   10.01310  -0.00530   -0.05293
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.64000   18.62000   0.02000    0.10741
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.39000   17.35000   0.04000    0.23055
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.29850   13.30220  -0.00370   -0.02781
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.27110   11.24560   0.02550    0.22676
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.95760   11.93370   0.02390    0.20027
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.41700   12.36420   0.05280    0.42704
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.67700   11.64970   0.02730    0.23434
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.52750   10.50370   0.02380    0.22659
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.94860   10.92670   0.02190    0.20043
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.85530   10.80900   0.04630    0.42835
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.92030   10.89480   0.02550    0.23406
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.74000   10.71850   0.02150    0.20059
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.85860   10.83320   0.02540    0.23446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.91000   12.02000  -0.11000   -0.91514
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      43.97000   43.21000   0.76000    1.75885
國泰大中華基金                                                   21.64000   21.61000   0.03000    0.13882
國泰小龍基金                                                     16.65000   16.57000   0.08000    0.48280
國泰中小成長基金                                                 46.17000   45.94000   0.23000    0.50065
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.58330    4.60370  -0.02040   -0.44312
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.07000   21.14000  -0.07000   -0.33113
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81580    0.81870  -0.00290   -0.35422
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77850    0.78140  -0.00290   -0.37113
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.15910    2.16050  -0.00140   -0.06480
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.86890    9.86720   0.00170    0.01723
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.67830    8.67690   0.00140    0.01613
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33100    0.33100   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.27820   11.27720   0.00100    0.00887
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.74810    1.74670   0.00140    0.08015
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.00590    9.98190   0.02400    0.24044
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34300    0.34230   0.00070    0.20450
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.10770    5.11330  -0.00560   -0.10952
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.47000   23.47000   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78730    0.78760  -0.00030   -0.03809
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.89930    3.90660  -0.00730   -0.18686
國泰中港台基金台幣級別                                           17.92000   17.93000  -0.01000   -0.05577
國泰中港台基金美元級別                                            0.60830    0.60900  -0.00070   -0.11494
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.67000   28.82000  -0.15000   -0.52047
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     41.05000   41.19000  -0.14000   -0.33989
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38620   12.38610   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.99000   27.79000   0.20000    0.71968
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.43710    2.42480   0.01230    0.50726
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.22000   11.15000   0.07000    0.62780
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.37920    0.37700   0.00220    0.58355
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47820    0.47600   0.00220    0.46218
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.48800    0.48750   0.00050    0.10256
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.00000    6.02000  -0.02000   -0.33223
國泰全球資源基金美元級別                                          0.20000    0.20050  -0.00050   -0.24938
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.31430    0.31430   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.43030    0.42960   0.00070    0.16294
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.39440    0.39380   0.00060    0.15236
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.45270    0.45200   0.00070    0.15487
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48810    0.48790   0.00020    0.04099
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.80000   20.64000   0.16000    0.77519
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.38000   21.27000   0.11000    0.51716
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.59670    2.59190   0.00480    0.18519
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         12.14050   12.10780   0.03270    0.27007
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.24180   11.21160   0.03020    0.26936
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.40510    0.40400   0.00110    0.27228
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.37510    0.37420   0.00090    0.24051
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50750    0.50680   0.00070    0.13812
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.45810    0.45770   0.00040    0.08739
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.68000   18.66000   0.02000    0.10718
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63190    0.63140   0.00050    0.07919
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.44000   15.42000   0.02000    0.12970
國泰科技生化基金                                                 38.07000   37.95000   0.12000    0.31621
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.88000   26.53000   0.35000    1.31926
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.35000   13.50000  -0.15000   -1.11111
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.71960   39.80730  -0.08770   -0.22031
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.02830   18.97780   0.05050    0.26610
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.87730   20.98830  -0.11100   -0.52887
國泰紐幣2021保本基金                                             11.88990   11.88800   0.00190    0.01598
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17990   12.17890   0.00100    0.00821
國泰紐幣保本基金                                                 12.18970   12.18860   0.00110    0.00902
國泰高科技基金                                                   13.10000   12.96000   0.14000    1.08025
國泰國泰基金                                                     24.20000   24.18000   0.02000    0.08271
國泰富時中國A50基金                                              23.36000   23.15000   0.21000    0.90713
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34550    0.34490   0.00060    0.17396
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44210    0.44190   0.00020    0.04526
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.19000   11.10000   0.09000    0.81081
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37680    0.37390   0.00290    0.77561
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48220    0.47910   0.00310    0.64705
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36340    0.36140   0.00200    0.55340
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46500    0.46300   0.00200    0.43197
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.04280   11.04710  -0.00430   -0.03892
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.22420    8.22740  -0.00320   -0.03889
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.37090    0.37110  -0.00020   -0.05389
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27820    0.27840  -0.00020   -0.07184
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
國泰新興市場基金美元級別                                          0.43820    0.43890  -0.00070   -0.15949
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22510    2.22690  -0.00180   -0.08083
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.52090    1.52210  -0.00120   -0.07884
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35680    0.35690  -0.00010   -0.02802
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.38080    0.38080   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24640    0.24640   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           11.02430   11.02550  -0.00120   -0.01088
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.39590    7.39670  -0.00080   -0.01082
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.35000   14.44000  -0.09000   -0.62327
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.44000   35.00000   0.44000    1.25714
國泰價值卓越基金                                                 14.98000   14.83000   0.15000    1.01146
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.41030    0.41050  -0.00020   -0.04872
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.33920   12.34090  -0.00170   -0.01378
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41740    0.41760  -0.00020   -0.04789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.72700    9.73290  -0.00590   -0.06062
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.62560    8.61200   0.01360    0.15792
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55000   10.55620  -0.00620   -0.05873
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42380    9.40890   0.01490    0.15836
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.97460   10.97360   0.00100    0.00911
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85080    9.85430  -0.00350   -0.03552
第一金大中華基金                                                 25.76000   25.50000   0.26000    1.01961
第一金小型精選基金                                               35.98000   35.75000   0.23000    0.64336
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.40000   15.53000  -0.13000   -0.83709
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.60000   11.67000  -0.07000   -0.59983
第一金中概平衡基金                                               23.60000   23.69000  -0.09000   -0.37991
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21080   15.21070   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.41300  177.41100   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.02290   13.93120   0.09170    0.65823
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.91000   12.82000   0.09000    0.70203
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.24480   10.22110   0.02370    0.23187
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.24530   10.22170   0.02360    0.23088
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.98190    9.96710   0.01480    0.14849
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.99100    9.97300   0.01800    0.18049
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.48520   10.46090   0.02430    0.23229
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.21760   10.20240   0.01520    0.14898
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.21780   10.20250   0.01530    0.14996
第一金全球大趨勢基金                                             23.65000   23.54000   0.11000    0.46729
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.17030    8.14210   0.02820    0.34635
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.90110    5.88080   0.02030    0.34519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.92160    9.89100   0.03060    0.30937
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.92170    9.89110   0.03060    0.30937
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                 10.00160    9.97070   0.03090    0.30991
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N               10.00160    9.97080   0.03080    0.30890
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.95220    8.95040   0.00180    0.02011
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.33380   10.33170   0.00210    0.02033
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.13100   10.13710  -0.00610   -0.06018
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.30330    8.30760  -0.00430   -0.05176
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.24590    9.25080  -0.00490   -0.05297
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.13180   11.13840  -0.00660   -0.05925
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.05930   10.06460  -0.00530   -0.05266
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.93190   14.93980  -0.00790   -0.05288
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            16.42590   16.34970   0.07620    0.46606
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.86000   14.79000   0.07000    0.47329
第一金亞洲科技基金                                               22.53000   22.54000  -0.01000   -0.04437
第一金亞洲新興市場基金                                           14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
第一金店頭市場基金                                                9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
第一金創新趨勢基金                                               21.75000   21.50000   0.25000    1.16279
第一金電子基金                                                   31.77000   31.51000   0.26000    0.82513
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.06000   14.13000  -0.07000   -0.49540
統一大滿貫基金                                                   33.08000   32.99000   0.09000    0.27281
統一大龍印基金                                                   18.14000   18.16000  -0.02000   -0.11013
統一大龍騰中國基金                                               11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
統一中小基金                                                     25.56000   25.51000   0.05000    0.19600
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.03330   10.03250   0.00080    0.00797
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                              10.01380   10.01520  -0.00140   -0.01398
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.55060    9.55250  -0.00190   -0.01989
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.51850   11.51750   0.00100    0.00868
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.40540   11.40690  -0.00150   -0.01315
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89110   10.89330  -0.00220   -0.02020
統一台灣動力基金                                                 16.62000   16.47000   0.15000    0.91075
統一全天候基金                                                  103.98000  103.48000   0.50000    0.48319
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.92730    9.87160   0.05570    0.56424
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.25160   10.19630   0.05530    0.54235
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                          10.10960   10.05530   0.05430    0.54001
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                          10.00210    9.94600   0.05610    0.56405
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.32900   10.27330   0.05570    0.54218
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                          10.18590   10.13120   0.05470    0.53992
統一全球債券組合基金                                             12.35640   12.34720   0.00920    0.07451
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.35000   16.32000   0.03000    0.18382
統一全球新科技基金(美元)                                         16.44000   16.40000   0.04000    0.24390
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.10000   15.06000   0.04000    0.26560
統一亞太基金                                                     28.53000   28.63000  -0.10000   -0.34928
統一亞洲大金磚基金                                               13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
統一奔騰基金                                                     56.21000   55.94000   0.27000    0.48266
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61900   16.61880   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.64000   25.79000  -0.15000   -0.58162
統一統信基金                                                     32.31000   32.15000   0.16000    0.49767
統一黑馬基金                                                     56.84000   56.51000   0.33000    0.58397
統一新亞洲科技能源基金                                           20.88000   20.84000   0.04000    0.19194
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.73260    8.74020  -0.00760   -0.08695
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.76960   10.77900  -0.00940   -0.08721
統一經建基金                                                     43.93000   43.68000   0.25000    0.57234
統一龍馬基金                                                     69.43000   68.83000   0.60000    0.87171
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.74000   20.75000  -0.01000   -0.04819
野村中小基金                                                     46.71000   46.31000   0.40000    0.86374
野村中國機會基金                                                 15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
野村巴西基金                                                      6.40000    6.28000   0.12000    1.91083
野村日本領先基金                                                 13.22000   13.24000  -0.02000   -0.15106
野村台灣高股息基金                                               22.88000   22.97000  -0.09000   -0.39182
野村台灣運籌基金                                                 36.85000   36.56000   0.29000    0.79322
野村平衡基金                                                     18.83000   18.73000   0.10000    0.53390
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
野村全球生技醫療基金                                             16.93000   16.80000   0.13000    0.77381
野村全球品牌基金                                                 26.66000   26.55000   0.11000    0.41431
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.22210    8.24070  -0.01860   -0.22571
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.15190   11.17720  -0.02530   -0.22635
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.85060   10.88250  -0.03190   -0.29313
野村全球氣候變遷基金                                              8.85000    8.75000   0.10000    1.14286
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.47000   13.38000   0.09000    0.67265
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.67000   19.54000   0.13000    0.66530
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.70100   10.69990   0.00110    0.01028
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.57110   10.57110   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.24000   10.20920   0.03080    0.30169
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.99120    9.96190   0.02930    0.29412
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.44830    9.42070   0.02760    0.29297
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.45600   11.42140   0.03460    0.30294
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            11.01640   10.98410   0.03230    0.29406
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.45620   10.42580   0.03040    0.29158
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.59970   11.58250   0.01720    0.14850
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.19950   11.18200   0.01750    0.15650
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.76330   10.74660   0.01670    0.15540
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.95680   10.91720   0.03960    0.36273
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      11.01780   10.95770   0.06010    0.54847
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.38730   10.34930   0.03800    0.36717
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                      10.01040    9.97290   0.03750    0.37602
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.21810   10.18490   0.03320    0.32597
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.28970   12.24530   0.04440    0.36259
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      13.06730   12.99200   0.07530    0.57959
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.36660   11.32500   0.04160    0.36733
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.95310   10.91210   0.04100    0.37573
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.40270   11.36540   0.03730    0.32819
野村成長基金                                                     29.78000   29.72000   0.06000    0.20188
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.39960   10.40460  -0.00500   -0.04806
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.39070   10.39480  -0.00410   -0.03944
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.25870   10.26150  -0.00280   -0.02729
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.39960   10.40460  -0.00500   -0.04806
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.39070   10.39480  -0.00410   -0.03944
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.25870   10.26150  -0.00280   -0.02729
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               14.23000   14.30000  -0.07000   -0.48951
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.39660   10.38960   0.00700    0.06738
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.32580   10.31960   0.00620    0.06008
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.18330   10.17770   0.00560    0.05502
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.62670   10.61940   0.00730    0.06874
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.50070   10.49440   0.00630    0.06003
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.35730   10.35160   0.00570    0.05506
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.41360    9.41230   0.00130    0.01381
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.17500   10.17290   0.00210    0.02064
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.10140   10.09920   0.00220    0.02178
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.82360   13.82170   0.00190    0.01375
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.86750   12.86490   0.00260    0.02021
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.62540   10.62320   0.00220    0.02071
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.55310   10.55940  -0.00630   -0.05966
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.23020   10.23590  -0.00570   -0.05569
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.68410    9.69010  -0.00600   -0.06192
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.11700   11.12390  -0.00690   -0.06203
野村泰國基金                                                     45.17000   45.06000   0.11000    0.24412
野村高科技基金                                                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
野村貨幣市場基金                                                 16.22620   16.22600   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.78000   16.78000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.36360    8.35900   0.00460    0.05503
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.08050   12.07390   0.00660    0.05466
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.08000    8.05000   0.03000    0.37267
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
野村精選貨幣市場基金                                             12.06080   12.06070   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.62000   12.60000   0.02000    0.15873
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
野村歐洲高股息基金累積型                                         12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
野村積極成長基金                                                 12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
野村優質基金                                                     34.78000   34.69000   0.09000    0.25944
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.89280    8.88840   0.00440    0.04950
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.24120    8.23760   0.00360    0.04370
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.09620    8.09750  -0.00130   -0.01605
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.58300   11.57710   0.00590    0.05096
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.59870   10.59400   0.00470    0.04436
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.44020   10.44200  -0.00180   -0.01724
野村環球基金-人民幣計價                                          15.22000   15.05000   0.17000    1.12957
野村環球基金-美元計價                                            12.18000   12.04000   0.14000    1.16279
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.34000   16.16000   0.18000    1.11386
野村鴻利基金                                                     21.88000   21.77000   0.11000    0.50528
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83700   16.83690   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.72000   21.60000   0.12000    0.55556
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.66000   13.54000   0.12000    0.88626
野村鑫平衡組合基金                                               14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
野村鑫全球債券組合基金                                           13.51940   13.51160   0.00780    0.05773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 14.25000   14.15000   0.10000    0.70671
凱基台灣精五門基金                                               21.49000   21.39000   0.10000    0.46751
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.30030   11.25290   0.04740    0.42122
凱基亞太高股息基金                                               14.14000   14.09000   0.05000    0.35486
凱基亞洲四金磚基金                                               18.46000   18.54000  -0.08000   -0.43150
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.66000   14.71000  -0.05000   -0.33990
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     14.14750   14.17720  -0.02970   -0.20949
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51950   11.51940   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.78000   26.70000   0.08000    0.29963
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.44000   20.18000   0.26000    1.28840
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.22980   20.31920  -0.08940   -0.43998
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.42000   19.35000   0.07000    0.36176
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.39780   19.32610   0.07170    0.37100
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.31870   10.32420  -0.00550   -0.05327
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.32280    8.32720  -0.00440   -0.05284
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.46000    8.40000   0.06000    0.71429
凱基資源國基金                                                   10.37000   10.30000   0.07000    0.67961
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.28450   12.19780   0.08670    0.71078
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.03540   10.93740   0.09800    0.89601
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.85000   10.75000   0.10000    0.93023
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.19540   13.10460   0.09080    0.69289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.18000   15.32000  -0.14000   -0.91384
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.63000   31.05000   0.58000    1.86795
富邦NASDAQ-100基金                                               27.77000   27.47000   0.30000    1.09210
富邦上証180基金                                                  34.82000   34.57000   0.25000    0.72317
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25330    0.25450  -0.00120   -0.47151
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.49000    7.52000  -0.03000   -0.39894
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.42000    6.48000  -0.06000   -0.92593
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 59.54000   58.56000   0.98000    1.67350
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.11130   11.11020   0.00110    0.00990
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.41690   10.40720   0.00970    0.09320
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.20890   13.20730   0.00160    0.01211
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.96110    1.96130  -0.00020   -0.01020
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.99250    9.99130   0.00120    0.01201
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53090    1.53110  -0.00020   -0.01306
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55810   11.55880  -0.00070   -0.00606
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72970    1.72940   0.00030    0.01735
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16190   10.16250  -0.00060   -0.00590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53980    1.53960   0.00020    0.01299
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.32880   12.34220  -0.01340   -0.10857
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.60580   11.61550  -0.00970   -0.08351
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.16940   11.17290  -0.00350   -0.03133
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             11.00090   11.01290  -0.01200   -0.10896
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.27400   10.28260  -0.00860   -0.08364
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.90100    9.90410  -0.00310   -0.03130
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                13.91000   13.85000   0.06000    0.43321
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                27.52000   27.79000  -0.27000   -0.97157
富邦日本東証基金                                                 23.86000   24.05000  -0.19000   -0.79002
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.50000   42.56000  -0.06000   -0.14098
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.07000   46.94000   0.13000    0.27695
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.94000   51.39000   0.55000    1.07025
富邦台灣心基金                                                   21.43000   21.33000   0.10000    0.46882
富邦台灣釆吉50基金                                               48.80000   48.26000   0.54000    1.11894
富邦台灣科技指數基金                                             56.80000   55.72000   1.08000    1.93826
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29830    0.29730   0.00100    0.33636
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33310    2.33590  -0.00280   -0.11987
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34700    0.34720  -0.00020   -0.05760
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.88430   10.89120  -0.00690   -0.06335
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04430    2.04700  -0.00270   -0.13190
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33650    0.33670  -0.00020   -0.05940
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.48430    9.49030  -0.00600   -0.06322
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.92000   23.71000   0.21000    0.88570
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.69000   14.81000  -0.12000   -0.81026
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.71000   30.19000   0.52000    1.72242
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60240   15.60220   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     63.74000   63.26000   0.48000    0.75877
富邦科技基金                                                     23.83000   23.63000   0.20000    0.84638
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.15490   39.13830   0.01660    0.04241
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.41220   39.48030  -0.06810   -0.17249
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.35960   38.43090  -0.07130   -0.18553
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.25000   12.44000  -0.19000   -1.52733
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              39.82000   38.67000   1.15000    2.97388
富邦香港H股基金                                                  23.27000   22.89000   0.38000    1.66011
富邦高成長基金                                                   23.84000   23.70000   0.14000    0.59072
富邦基金                                                         12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
富邦深証100基金                                                  12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.49000   21.57000  -0.08000   -0.37089
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40740    0.40770  -0.00030   -0.07358
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.46530   12.47430  -0.00900   -0.07215
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.87820    9.88530  -0.00710   -0.07182
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31140    0.31160  -0.00020   -0.06418
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.28030    9.28700  -0.00670   -0.07214
富邦精準基金                                                     45.79000   45.51000   0.28000    0.61525
富邦精銳中小基金                                                 10.95000   10.84000   0.11000    1.01476
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.87000   21.66000   0.21000    0.96953
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.78000    7.83000  -0.05000   -0.63857
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.36000   15.17000   0.19000    1.25247
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.45000   19.46000  -0.01000   -0.05139
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.04250   11.06860  -0.02610   -0.23580
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.87600   11.89550  -0.01950   -0.16393
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.49840   11.51550  -0.01710   -0.14850
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.88210   10.90780  -0.02570   -0.23561
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.65390   11.67310  -0.01920   -0.16448
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.26510   11.28180  -0.01670   -0.14803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.69000   30.44000   0.25000    0.82129
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.98970    9.98660   0.00310    0.03104
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                    10.00270    9.99960   0.00310    0.03100
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.93280    9.93030   0.00250    0.02518
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.07480   10.07160   0.00320    0.03177
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.06170   10.05860   0.00310    0.03082
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.99110    9.98860   0.00250    0.02503
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.03070   10.02800   0.00270    0.02692
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.53420    9.54420  -0.01000   -0.10478
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.99650   10.00740  -0.01090   -0.10892
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.69210    9.70330  -0.01120   -0.11542
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.76910   10.78080  -0.01170   -0.10853
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.50660   10.51810  -0.01150   -0.10934
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.23050   10.24230  -0.01180   -0.11521
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.78440    9.79560  -0.01120   -0.11434
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.02260   10.03400  -0.01140   -0.11361
富達卓越領航全球組合基金                                         15.46000   15.43000   0.03000    0.19443
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.76770    9.77190  -0.00420   -0.04298
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.92900    9.93350  -0.00450   -0.04530
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.83270    9.83780  -0.00510   -0.05184
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.15470   10.15910  -0.00440   -0.04331
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.09620   10.10080  -0.00460   -0.04554
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.02160   10.02670  -0.00510   -0.05086
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.88120    9.88610  -0.00490   -0.04956
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.04500   10.04990  -0.00490   -0.04876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.66000   11.76000  -0.10000   -0.85034
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    13.36000   13.47000  -0.11000   -0.81663
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  11.26000   11.34000  -0.08000   -0.70547
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                     10.40000   10.49000  -0.09000   -0.85796
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.73000   12.83000  -0.10000   -0.77942
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.93000   12.02000  -0.09000   -0.74875
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.96020    9.96420  -0.00400   -0.04014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.62420    9.62540  -0.00120   -0.01247
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.10040    9.10140  -0.00100   -0.01099
富蘭克林華美中華基金                                             15.44000   15.62000  -0.18000   -1.15237
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.60000   20.54000   0.06000    0.29211
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.86000   19.80000   0.06000    0.30303
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.26590    8.27900  -0.01310   -0.15823
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.57990    9.59540  -0.01550   -0.16154
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.05320   10.06950  -0.01630   -0.16187
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.51830    9.53340  -0.01510   -0.15839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.18260   11.18730  -0.00470   -0.04201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.21000    9.21390  -0.00390   -0.04233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.77020    9.77440  -0.00420   -0.04297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.03690   13.05290  -0.01600   -0.12258
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.82140   10.83460  -0.01320   -0.12183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.31480   10.32110  -0.00630   -0.06104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.08200    8.08690  -0.00490   -0.06059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.71020    9.71610  -0.00590   -0.06072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.78620   10.79250  -0.00630   -0.05837
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.89760    7.90220  -0.00460   -0.05821
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.50220    9.50770  -0.00550   -0.05785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.62960   10.63600  -0.00640   -0.06017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.14530    8.15020  -0.00490   -0.06012
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.60470    8.59980   0.00490    0.05698
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.82310    9.81790   0.00520    0.05296
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.32210   10.31670   0.00540    0.05234
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.95320   12.94590   0.00730    0.05639
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.29240   13.22900   0.06340    0.47925
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
富蘭克林華美第一富基金                                           40.38000   40.14000   0.24000    0.59791
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27580   10.27560   0.00020    0.00195
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.98000   13.92000   0.06000    0.43103
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.89000   13.82000   0.07000    0.50651
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.45000   15.37000   0.08000    0.52049
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.91230    7.94500  -0.03270   -0.41158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.82790   11.78410   0.04380    0.37169
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.48180   10.45630   0.02550    0.24387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.49630   11.46840   0.02790    0.24328
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.59950    7.58940   0.01010    0.13308
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.01420   10.00080   0.01340    0.13399
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.79250   10.77810   0.01440    0.13360
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.19370   11.17890   0.01480    0.13239
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.72000   19.71000   0.01000    0.05074
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.42480   11.42390   0.00090    0.00788
復華人生目標基金                                                 34.65020   34.35340   0.29680    0.86396
復華大中華中小策略基金                                           10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
復華中小精選基金                                                 65.04000   64.19000   0.85000    1.32419
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.06000   10.20000  -0.14000   -1.37255
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.18000    9.31000  -0.13000   -1.39635
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.10000   12.17000  -0.07000   -0.57518
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
復華台灣智能基金                                                 11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
復華全方位基金                                                   27.49000   27.24000   0.25000    0.91777
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.17000   20.05000   0.12000    0.59850
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.66000   20.73000  -0.07000   -0.33767
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.08000   16.07000   0.01000    0.06223
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
復華全球原物料基金                                                9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.50300   11.51480  -0.01180   -0.10248
復華全球債券基金                                                 13.68440   13.70470  -0.02030   -0.14812
復華全球債券組合基金                                             15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.52000   14.55000  -0.03000   -0.20619
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華有利貨幣市場基金                                             13.40720   13.40710   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.37000   14.46000  -0.09000   -0.62241
復華亞太成長基金                                                 14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
復華東協世紀基金                                                 13.91000   13.95000  -0.04000   -0.28674
復華南非幣長期收益基金A                                          12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
復華南非幣長期收益基金B                                           8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
復華南非幣短期收益基金A                                          13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.93000   12.78000   0.15000    1.17371
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.52000   12.38000   0.14000    1.13086
復華恒生基金                                                     22.80000   22.73000   0.07000    0.30796
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
復華恒生單日正向二倍基金                                         40.76000   40.50000   0.26000    0.64198
復華神盾基金                                                     23.76360   23.48560   0.27800    1.18370
復華高成長基金                                                   62.33000   61.69000   0.64000    1.03745
復華高益策略組合基金                                             13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.36580   14.36570   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.74000   18.70000   0.04000    0.21390
復華復華基金                                                     19.82000   19.60000   0.22000    1.12245
復華華人世紀基金                                                 20.04000   20.28000  -0.24000   -1.18343
復華傳家二號基金                                                 27.16300   26.96570   0.19730    0.73167
復華傳家基金                                                     22.35020   22.12650   0.22370    1.01100
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.18000   15.17000   0.01000    0.06592
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.13000   20.13000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.32000    6.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
復華新興市場短期收益基金                                         10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              26.40000   26.26000   0.14000    0.53313
復華數位經濟基金                                                 51.72000   50.77000   0.95000    1.87118
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.95000   11.99000  -0.04000   -0.33361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.11600   10.12360  -0.00760   -0.07507
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                     10.00150   10.00960  -0.00810   -0.08092
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.27520   10.28280  -0.00760   -0.07391
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.12670   10.13490  -0.00820   -0.08091
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.41600    9.41970  -0.00370   -0.03928
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.09820    9.07830   0.01990    0.21920
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.70030    8.67980   0.02050    0.23618
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38620   11.39060  -0.00440   -0.03863
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.00220   10.97810   0.02410    0.21953
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.63620   10.61110   0.02510    0.23654
景順主流基金                                                     19.98000   19.88000   0.10000    0.50302
景順台灣科技基金                                                 37.00000   36.93000   0.07000    0.18955
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.33000   11.29000   0.04000    0.35430
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
景順全球科技基金                                                 20.78000   20.49000   0.29000    1.41532
景順全球康健基金                                                 18.12000   18.00000   0.12000    0.66667
景順貨幣市場基金                                                 15.90510   15.90490   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.94000   36.78000   0.16000    0.43502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.57000   15.43000   0.14000    0.90732
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.95000   13.82000   0.13000    0.94067
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.61000    9.52000   0.09000    0.94538
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.65000    9.56000   0.09000    0.94142
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.40000    9.31000   0.09000    0.96670
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.90830    8.91320  -0.00490   -0.05497
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.39110    8.38300   0.00810    0.09662
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.14080   11.14700  -0.00620   -0.05562
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.47130   10.46120   0.01010    0.09655
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64860    9.65190  -0.00330   -0.03419
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.43550    9.43700  -0.00150   -0.01589
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78980    9.79310  -0.00330   -0.03370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57530    9.57690  -0.00160   -0.01671
華南永昌永昌基金                                                 20.28000   20.22000   0.06000    0.29674
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.61370   14.61470  -0.00100   -0.00684
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
華南永昌物聯網精選基金                                           13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
華南永昌策略報酬基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16590   16.16570   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.94160   25.79730   0.14430    0.55936
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90880   11.90870   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.11380   10.11430  -0.00050   -0.00494
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.23830   10.22970   0.00860    0.08407
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.96910    9.96950  -0.00040   -0.00401
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.07870   10.07020   0.00850    0.08441
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04590   10.04700  -0.00110   -0.01095
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.12210   10.11420   0.00790    0.07811
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04590   10.04700  -0.00110   -0.01095
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.12210   10.11420   0.00790    0.07811
華頓中小型基金                                                   24.52000   24.53000  -0.01000   -0.04077
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.69300   13.76850  -0.07550   -0.54835
華頓台灣基金                                                     25.45000   25.11000   0.34000    1.35404
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49190   11.49180   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.61000   16.65000  -0.04000   -0.24024
華頓全球高收益債券基金A                                          13.72680   13.73310  -0.00630   -0.04587
華頓全球高收益債券基金B                                           8.83930    8.84330  -0.00400   -0.04523
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.29000    6.29000   0.00000    0.00000
華頓新興亞太債券基金A                                            10.73630   10.74500  -0.00870   -0.08097
華頓新興亞太債券基金B                                             8.36630    8.37310  -0.00680   -0.08121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.19650    3.23210  -0.03560   -1.10145
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.71010   14.83260  -0.12250   -0.82588
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49760    0.50190  -0.00430   -0.85674
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.18460   12.23900  -0.05440   -0.44448
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.23150   11.28630  -0.05480   -0.48554
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.14770   11.16630  -0.01860   -0.16657
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.23970   10.25690  -0.01720   -0.16769
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.86920   11.89100  -0.02180   -0.18333
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.01030   11.03080  -0.02050   -0.18584
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41990    2.41990   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01510    2.01790  -0.00280   -0.13876
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.12950   12.09900   0.03050    0.25209
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.13880   10.11330   0.02550    0.25214
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37610    0.37510   0.00100    0.26660
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32590    0.32510   0.00080    0.24608
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.70000    3.73000  -0.03000   -0.80429
匯豐中國動力基金(台幣)                                           17.04000   17.11000  -0.07000   -0.40912
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.41800   13.42190  -0.00390   -0.02906
匯豐太平洋精典基金                                               18.82000   18.82000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.64000   24.49000   0.15000    0.61249
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.45000   12.32000   0.13000    1.05519
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.38000    8.32000   0.06000    0.72115
匯豐安富基金                                                     25.70000   25.59000   0.11000    0.42986
匯豐成功基金                                                     39.38000   39.28000   0.10000    0.25458
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.52930    2.53700  -0.00770   -0.30351
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.36440    2.37230  -0.00790   -0.33301
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.99290   11.99790  -0.00500   -0.04167
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.57570    8.58060  -0.00490   -0.05711
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39450    0.39470  -0.00020   -0.05067
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36290    0.36310  -0.00020   -0.05508
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.04000    7.93000   0.11000    1.38714
匯豐金磚動力基金                                                 15.84000   15.74000   0.10000    0.63532
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96680   14.96670   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80840   15.80830   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.52000    5.57000  -0.05000   -0.89767
匯豐新鑽動力基金                                                 11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.83400    5.80980   0.02420    0.41654
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25870    9.23470   0.02400    0.25989
匯豐龍鳳基金                                                     52.78000   52.48000   0.30000    0.57165
匯豐龍騰電子基金                                                 38.45000   38.19000   0.26000    0.68081
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.70590   12.70710  -0.00120   -0.00944
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.29000   20.16000   0.13000    0.64484
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
新光中國成長基金(美元)                                           13.91000   13.99000  -0.08000   -0.57184
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
新光台灣富貴基金                                                 24.36000   24.25000   0.11000    0.45361
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.19550   10.21550  -0.02000   -0.19578
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.55810    9.57080  -0.01270   -0.13270
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.95580    9.97560  -0.01980   -0.19848
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.32270    9.33500  -0.01230   -0.13176
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40860   15.40840   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            26.59000   26.37000   0.22000    0.83428
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.96000   25.90000   0.06000    0.23166
新光兩岸優勢基金                                                 15.11000   15.20000  -0.09000   -0.59211
新光店頭基金                                                     25.79000   25.63000   0.16000    0.62427
新光南非幣保本基金                                               11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.55000   15.42000   0.13000    0.84306
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.95360    9.98360  -0.03000   -0.30049
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.32280   10.32250   0.00030    0.00291
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.02020   10.01090   0.00930    0.09290
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.66030    9.68880  -0.02850   -0.29415
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.03310   10.03290   0.00020    0.00199
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.73320    9.72430   0.00890    0.09152
新光福運平衡基金                                                 17.24180   17.18870   0.05310    0.30892
新光澳幣八年期保本基金                                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光澳幣十年期保本基金                                           10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.57000    7.54000   0.03000    0.39788
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10770   10.11210  -0.00440   -0.04351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.06120   10.06560  -0.00440   -0.04371
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.11260   10.11300  -0.00040   -0.00396
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.07710   10.07750  -0.00040   -0.00397
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.07050   10.07280  -0.00230   -0.02283
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.17520   10.17780  -0.00260   -0.02555
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.15730   14.15700   0.00030    0.00212
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.01240    9.01220   0.00020    0.00222
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.66540   38.78950  -0.12410   -0.31993
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.95730   39.09590  -0.13860   -0.35451
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.32300   39.47940  -0.15640   -0.39616
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.98020   10.97930   0.00090    0.00820
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.02370   10.02730  -0.00360   -0.03590
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.28420   13.43540  -0.15120   -1.12539
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.60940   10.73670  -0.12730   -1.18565
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.52000   10.65000  -0.13000   -1.22066
群益大印度基金-人民幣                                            14.13760   14.05510   0.08250    0.58698
群益大印度基金-美元                                              14.20650   14.13240   0.07410    0.52433
群益大印度基金-新臺幣                                            12.91000   12.84000   0.07000    0.54517
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               13.13740   13.10130   0.03610    0.27555
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.53640   13.50760   0.02880    0.21321
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               12.19000   12.16000   0.03000    0.24671
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               12.42920   12.39500   0.03420    0.27592
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.68810   11.66320   0.02490    0.21349
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
群益中小型股基金                                                 46.37000   46.05000   0.32000    0.69490
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.13320   10.17320  -0.04000   -0.39319
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.05180   10.09780  -0.04600   -0.45554
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.03620    9.07600  -0.03980   -0.43852
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.13850    9.17460  -0.03610   -0.39348
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.06510    9.10650  -0.04140   -0.45462
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.14980    8.18570  -0.03590   -0.43857
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46880   11.46520   0.00360    0.03140
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.11600   11.11740  -0.00140   -0.01259
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.43260   10.43280  -0.00020   -0.00192
群益中國新機會基金N-美元                                          9.95520   10.03960  -0.08440   -0.84067
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.99870    9.06940  -0.07070   -0.77954
群益中國新機會基金-美元                                          10.64460   10.73490  -0.09030   -0.84118
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
群益平衡王基金                                                   19.75660   19.73830   0.01830    0.09271
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.12000    8.09000   0.03000    0.37083
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.95000    5.93000   0.02000    0.33727
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.32360   10.27120   0.05240    0.51016
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.52900   10.48200   0.04700    0.44839
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.53230    9.48390   0.04840    0.51034
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.72210    9.67880   0.04330    0.44737
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.00690   10.02920  -0.02230   -0.22235
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.91070    9.93360  -0.02290   -0.23053
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.69230    9.71390  -0.02160   -0.22236
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.65070    9.67290  -0.02220   -0.22951
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.86280    9.88480  -0.02200   -0.22256
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.39810   10.40720  -0.00910   -0.08744
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.76340    7.77020  -0.00680   -0.08751
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.60580   14.56370   0.04210    0.28907
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.49000   12.35000   0.14000    1.13360
群益印度中小基金-人民幣                                          16.53150   16.38780   0.14370    0.87687
群益印度中小基金-美元                                            15.66590   15.53940   0.12650    0.81406
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.36000   17.22000   0.14000    0.81301
群益多利策略組合基金                                             11.81000   11.82000  -0.01000   -0.08460
群益多重收益組合基金                                             13.83000   13.84000  -0.01000   -0.07225
群益多重資產組合基金                                             15.93000   15.94000  -0.01000   -0.06274
群益安家基金                                                     24.01230   23.92000   0.09230    0.38587
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04340   16.04320   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             22.03000   21.84000   0.19000    0.86996
群益亞太中小基金                                                 13.97000   13.98000  -0.01000   -0.07153
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.65000   17.68000  -0.03000   -0.16968
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.89790    9.91150  -0.01360   -0.13721
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.79130    7.80200  -0.01070   -0.13714
群益店頭市場基金                                                 98.44000   97.48000   0.96000    0.98482
群益東方盛世基金                                                 10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
群益東協成長基金-人民幣                                          14.97230   14.98100  -0.00870   -0.05807
群益東協成長基金-美元                                            14.04190   14.05880  -0.01690   -0.12021
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.31000   13.32000  -0.01000   -0.07508
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.47220   11.41970   0.05250    0.45973
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               11.05560   11.00740   0.04820    0.43789
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.38640   10.34070   0.04570    0.44194
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.46210   10.41420   0.04790    0.45995
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                               10.08590   10.04190   0.04400    0.43816
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.47290    9.43130   0.04160    0.44108
群益長安基金                                                     29.46000   29.45000   0.01000    0.03396
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.29240   14.18020   0.11220    0.79124
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.22000   13.12000   0.10000    0.76220
群益真善美基金                                                   17.60620   17.59040   0.01580    0.08982
群益馬拉松基金                                                  120.13000  119.21000   0.92000    0.77175
群益深証中小板基金                                               15.96000   15.95000   0.01000    0.06270
群益創新科技基金                                                 31.62000   31.38000   0.24000    0.76482
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.17490   10.27590  -0.10100   -0.98288
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.97530   11.08420  -0.10890   -0.98248
群益華夏盛世基金-美元                                            10.92760   11.04300  -0.11540   -1.04501
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.27000   17.45000  -0.18000   -1.03152
群益奧斯卡基金                                                   27.78000   27.63000   0.15000    0.54289
群益新興金鑽基金-美元                                            14.03640   14.01570   0.02070    0.14769
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
群益葛萊美基金                                                   23.51000   23.29000   0.22000    0.94461
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.06000   18.92000   0.14000    0.73996
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.48000    8.53000  -0.05000   -0.58617
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.48000   13.32000   0.16000    1.20120
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.70090   11.72300  -0.02210   -0.18852
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.68140   11.70860  -0.02720   -0.23231
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.50990   11.53520  -0.02530   -0.21933
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.98800    9.00500  -0.01700   -0.18878
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.76730    9.79000  -0.02270   -0.23187
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.33680    9.35730  -0.02050   -0.21908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.83000   30.60000   0.23000    0.75163
德信中國精選成長基金                                             13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
德信台灣主流中小基金                                             18.42000   18.26000   0.16000    0.87623
德信新興股票組合基金                                             12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90440   11.90430   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75080   10.75650  -0.00570   -0.05299
德信數位時代基金                                                 30.04000   29.93000   0.11000    0.36752
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63030   11.63010   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.49000   17.47000   0.02000    0.11448
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.44000   19.44000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.63000    7.63000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.35410   10.35440  -0.00030   -0.00290
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.38510   14.38850  -0.00340   -0.02363
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.52220    8.52090   0.00130    0.01526
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.70990   11.70580   0.00410    0.03503
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.67170   11.66770   0.00400    0.03428
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.25080   13.24620   0.00460    0.03473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   19.37000   19.36000   0.01000    0.05165
摩根中小基金                                                     24.90000   24.78000   0.12000    0.48426
摩根中國A股基金                                                  16.10000   16.15000  -0.05000   -0.30960
摩根中國A股基金(美元)                                            13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
摩根中國亮點基金                                                 14.90000   14.93000  -0.03000   -0.20094
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.82570   12.87750  -0.05180   -0.40225
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            14.00040   14.07440  -0.07400   -0.52578
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.12680   11.17300  -0.04620   -0.41350
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      14.05170   14.10910  -0.05740   -0.40683
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.77610   15.86050  -0.08440   -0.53214
摩根台灣金磚基金                                                 20.77000   20.65000   0.12000    0.58111
摩根台灣增長基金                                                 51.85000   51.58000   0.27000    0.52346
摩根平衡基金                                                     28.28000   28.19000   0.09000    0.31926
摩根全球α基金                                                   19.41000   19.28000   0.13000    0.67427
摩根全球平衡基金                                                 15.94120   15.91600   0.02520    0.15833
摩根全球發現基金                                                 13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.21160   10.22810  -0.01650   -0.16132
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.06600   11.08670  -0.02070   -0.18671
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.56460   10.58200  -0.01740   -0.16443
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.65210   11.67060  -0.01850   -0.15852
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.26230   11.25780   0.00450    0.03997
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      14.11720   14.11160   0.00560    0.03968
摩根亞洲基金                                                     59.84000   59.87000  -0.03000   -0.05011
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.15330    9.15200   0.00130    0.01420
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.56770   10.56790  -0.00020   -0.00189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47420    9.47310   0.00110    0.01161
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.86410   12.86160   0.00250    0.01944
摩根東方內需機會基金                                             19.00000   19.02000  -0.02000   -0.10515
摩根東方科技基金                                                 38.43000   38.35000   0.08000    0.20860
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
摩根金龍收成基金                                                 24.13000   24.20000  -0.07000   -0.28926
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05130   15.05120   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.58000   14.50000   0.08000    0.55172
摩根新金磚五國基金                                               12.71000   12.61000   0.10000    0.79302
摩根新絲路基金                                                   11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
摩根新興35基金                                                   14.73000   14.66000   0.07000    0.47749
摩根新興日本基金                                                 26.27000   26.32000  -0.05000   -0.18997
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.34920    8.34360   0.00560    0.06712
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.42880   11.42110   0.00770    0.06742
摩根新興科技基金                                                 58.24000   57.63000   0.61000    1.05848
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.73860    8.74550  -0.00690   -0.07890
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.84510   10.85370  -0.00860   -0.07924
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.38650    9.36210   0.02440    0.26063
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.40180   10.38260   0.01920    0.18492
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.92430    9.89940   0.02490    0.25153
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.51260   10.48530   0.02730    0.26036
摩根龍揚基金                                                     36.06000   36.17000  -0.11000   -0.30412
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.56840    9.56050   0.00790    0.08263
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.37830   11.36890   0.00940    0.08268
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.38000   25.29000   0.09000    0.35587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.96920   11.97070  -0.00150   -0.01253
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.31590   11.31650  -0.00060   -0.00530
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.48290   10.48410  -0.00120   -0.01145
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.87230   10.87370  -0.00140   -0.01288
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29230   10.29280  -0.00050   -0.00486
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.53010    9.53120  -0.00110   -0.01154
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.19790   11.14590   0.05200    0.46654
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.79940   10.74740   0.05200    0.48384
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.54540   10.50060   0.04480    0.42664
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.26470   10.21930   0.04540    0.44426
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.49320   10.44850   0.04470    0.42781
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.21350   10.16830   0.04520    0.44452
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.91280   11.86680   0.04600    0.38764
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.77430   11.72980   0.04450    0.37938
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.54920   10.50810   0.04110    0.39113
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.53250   11.48800   0.04450    0.38736
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.39160   11.34850   0.04310    0.37979
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.20470   10.16490   0.03980    0.39154
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.49680   23.43510   0.06170    0.26328
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13150   13.13130   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.15020   11.15940  -0.00920   -0.08244
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.76620    8.77340  -0.00720   -0.08207
聯邦精選科技基金                                                 12.84000   12.78000   0.06000    0.46948
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.41710   16.41640   0.00070    0.00426
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.74370   12.78960  -0.04590   -0.35889
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.43690   12.47290  -0.03600   -0.28863
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.01940   12.05410  -0.03470   -0.28787
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.00780   12.02520  -0.01740   -0.14470
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.29410   11.30970  -0.01560   -0.13793
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.97110   10.98700  -0.01590   -0.14472
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.04300    9.05560  -0.01260   -0.13914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.86000   38.60000   0.26000    0.67358
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.84000   15.85000  -0.01000   -0.06309
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.56000   13.58000  -0.02000   -0.14728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.20000   14.21000  -0.01000   -0.07037
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.73000   15.74000  -0.01000   -0.06353
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        21.00000   20.91000   0.09000    0.43042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          19.23000   19.15000   0.08000    0.41775
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.04000   12.98000   0.06000    0.46225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.53000   16.46000   0.07000    0.42527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        17.20000   17.12000   0.08000    0.46729
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          16.27000   16.20000   0.07000    0.43210
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.54000   16.48000   0.06000    0.36408
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.56000   18.56000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.53000   17.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.16000   15.17000  -0.01000   -0.06592
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.12000   15.13000  -0.01000   -0.06609
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97240   14.97230   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.88930   10.89350  -0.00420   -0.03856
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.18890    8.19200  -0.00310   -0.03784
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.89990   14.90500  -0.00510   -0.03422
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.78000   21.58000   0.20000    0.92678
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.91000   14.95000  -0.04000   -0.26756
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.04000   16.09000  -0.05000   -0.31075
瀚亞巴西基金                                                      5.33000    5.24000   0.09000    1.71756
瀚亞外銷基金                                                     41.60000   41.41000   0.19000    0.45883
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                             10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.66420   10.65310   0.01110    0.10420
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.49000   10.49460  -0.00460   -0.04383
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.43400   12.43950  -0.00550   -0.04421
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.22330   10.20270   0.02060    0.20191
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.96960    7.96160   0.00800    0.10048
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.43790    8.44160  -0.00370   -0.04383
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.45260    8.45640  -0.00380   -0.04494
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.55260    7.53740   0.01520    0.20166
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.36350    9.36760  -0.00410   -0.04377
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.79820    9.78850   0.00970    0.09910
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.86420    9.86850  -0.00430   -0.04357
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.76000    9.76430  -0.00430   -0.04404
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
瀚亞全球綠色金脈基金                                             16.59000   16.55000   0.04000    0.24169
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.48000   14.33000   0.15000    1.04676
瀚亞印度基金-美元                                                14.59000   14.45000   0.14000    0.96886
瀚亞印度基金-新台幣                                              31.04000   30.74000   0.30000    0.97593
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.40000   16.32000   0.08000    0.49020
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                       10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.30450   12.26080   0.04370    0.35642
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.32740   13.19520   0.13220    1.00188
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.69610   11.66630   0.02980    0.25544
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.18560   11.15590   0.02970    0.26623
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84080   11.81030   0.03050    0.25825
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.90570    9.87050   0.03520    0.35662
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.29230   10.19040   0.10190    0.99996
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                       10.03290   10.00730   0.02560    0.25581
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.58600    9.56050   0.02550    0.26672
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.65260    9.62790   0.02470    0.25655
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.69820   14.66190   0.03630    0.24758
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.15650   11.12220   0.03430    0.30839
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.32210   11.29510   0.02700    0.23904
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     13.07460   13.04230   0.03230    0.24766
瀚亞非洲基金-南非幣                                              12.38000   12.31000   0.07000    0.56864
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.64000   22.70000  -0.06000   -0.26432
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52760   13.52750   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.54000   24.20000   0.34000    1.40496
瀚亞高科技基金                                                   60.00000   59.70000   0.30000    0.50251
瀚亞理財通基金                                                   24.88000   24.75000   0.13000    0.52525
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
瀚亞菁華基金                                                     22.24000   22.16000   0.08000    0.36101
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.65710   12.66390  -0.00680   -0.05370
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.31120    9.31620  -0.00500   -0.05367
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.25600   11.23300   0.02300    0.20475
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.47460   10.37310   0.10150    0.97849
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.73200   11.71910   0.01290    0.11008
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.48020   10.46720   0.01300    0.12420
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.32980   10.31460   0.01520    0.14736
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.34030    9.32120   0.01910    0.20491
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.43520    8.35340   0.08180    0.97924
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.19540   10.18420   0.01120    0.10997
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.13110    9.11990   0.01120    0.12281
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.51710    8.50450   0.01260    0.14816
瀚亞電通網基金                                                   15.53000   15.44000   0.09000    0.58290
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.09260   14.09240   0.00020    0.00142
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.46120   10.44880   0.01240    0.11867
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.56320   10.56190   0.00130    0.01231
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.05060   12.05040   0.00020    0.00166
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.95000   15.91000   0.04000    0.25141
瀚亞歐洲基金                                                     12.48000   12.55000  -0.07000   -0.55777
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞