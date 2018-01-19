[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益臺灣加權反1 國泰中國A50正2 富邦科技 本盟 昶和 大飲 味全 正道 元大台商50 日馳 大統染 大統益 宏洲 友旺 富邦摩台 世紀鋼 海悅 天仁 嘉裕 同開 富邦發達 國巨 銘旺科 達新 東華 悠克 富邦金融 燿華 卓越 立益 大東 元大MSCI台灣 智寶 統領 昶和 立益 永豐臺灣加權 銘旺科 大統染 佳和 富邦台50 大毅 亞崴 昶和 國泰日經225 禾伸堂 程泰 三洋紡 元大日經225 柏騰 氣立 瑞利 元大美債7-10反1 達邁 永記 樂士 國泰標普低波高息 達興材料 展宇 正峰新 富邦歐洲 達運 海悅 億泰 FH彭博高收益債 捷泰 燿華 毛寶 FH彭博新興債 易華電 銘旺科 燁興 FH富時不動產 杜康-DR 吉祥全 中鴻 味全 陽光能源-DR 拓凱 聚亨 宏洲 全宇生技-KY 傳奇 千興 嘉裕 東科-KY 威致 東華 亞弘電 麗正 大東 陞泰 東訊 立益 華友聯 華泰 佳和 愛山林 茂矽 昶和 潤弘 錸德 三洋紡 遠雄來 廷鑫 瑞利 夏都 倫飛 樂士 新天地 威盛 正峰新 欣欣 銘旺科 億泰 統領 統懋 毛寶 客思達-KY 翔耀 燁興 阿瘦 太空梭 中鴻 友佳-DR 新利虹 聚亨 一零四 華映 千興 欣天然 吉祥全 威致 新海 憶聲 麗正 欣高 科風 東訊 全國 建碁 華泰 台數科 和鑫 茂矽 南六 力特 錸德 基勝-KY 喬鼎 廷鑫 威宏-KY 正達 倫飛 潤泰材 晟鈦 威盛 波力-KY 弘憶股 銘旺科 泰昇-KY 新世紀 統懋 吉源-KY 誠創 翔耀 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 華映 達能 吉祥全 清惠 憶聲 慧友 科風 捷泰 建碁 互億 和鑫 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 元晶 晟鈦 華冠 弘憶股 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 日勝生 秋雨 台船 慶豐富 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富