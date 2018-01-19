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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧01月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       786669   5387149    14.60  
00637L 元大滬深300正2      395688   1699606    23.28  
2883   開發金              175667  14976303     1.17  
00633L 富邦上証正2         171151    561958    30.46  
0061   元大寶滬深          163877    437616    37.45  
2885   元大金              148656  11889197     1.25  
2823   中壽                 99052   3786398     2.62  
006205 富邦上証             88679    506296    17.52  
3045   台灣大               79009   3420832     2.31  
2337   旺宏                 75116   1804938     4.16  
2610   華航                 69136   5470984     1.26  
00639  富邦深100            63899    348903    18.31  
006206 元大上證50           53701    154278    34.81  
00643  群益深証中小         52554    248290    21.17  
00692  富邦公司治理         50163    114280    43.89  
2017   官田鋼               45285    327145    13.84  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
006207 FH滬深               41767    166392    25.10  
1314   中石化               41726   2524667     1.65  
2603   長榮                 40685   4012355     1.01  
2448   晶電                 39521   1088701     3.63  
1312   國喬                 39042    906620     4.31  
2881   富邦金               38958  10233603     0.38  
2371   大同                 37698   2339536     1.61  
2618   長榮航               36028   4173449     0.86  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         32968     38154    86.41  
01002T 土銀國泰R1           32825   1393000     2.36  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1101   台泥                 29218   4246509     0.69
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