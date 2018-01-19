[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧01月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 786669 5387149 14.60 00637L 元大滬深300正2 395688 1699606 23.28 2883 開發金 175667 14976303 1.17 00633L 富邦上証正2 171151 561958 30.46 0061 元大寶滬深 163877 437616 37.45 2885 元大金 148656 11889197 1.25 2823 中壽 99052 3786398 2.62 006205 富邦上証 88679 506296 17.52 3045 台灣大 79009 3420832 2.31 2337 旺宏 75116 1804938 4.16 2610 華航 69136 5470984 1.26 00639 富邦深100 63899 348903 18.31 006206 元大上證50 53701 154278 34.81 00643 群益深証中小 52554 248290 21.17 00692 富邦公司治理 50163 114280 43.89 2017 官田鋼 45285 327145 13.84 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 006207 FH滬深 41767 166392 25.10 1314 中石化 41726 2524667 1.65 2603 長榮 40685 4012355 1.01 2448 晶電 39521 1088701 3.63 1312 國喬 39042 906620 4.31 2881 富邦金 38958 10233603 0.38 2371 大同 37698 2339536 1.61 2618 長榮航 36028 4173449 0.86 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 32968 38154 86.41 01002T 土銀國泰R1 32825 1393000 2.36 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1101 台泥 29218 4246509 0.69