[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 4939 亞電 748 534 1815 富喬 -2043 -2997 3105 穩懋 671 -3609 3323 加百裕 -1692 -926 8069 元太 659 657 5347 世界 -604 -2845 6290 良維 587 146 8086 宏捷科 -491 292 6121 新普 565 156 6182 合晶 -465 2726 5483 中美晶 551 -81 6138 茂達 -398 -153 6127 九豪 479 -1251 6488 環球晶 -342 -1643 3374 精材 415 -5386 8034 榮群 -333 -31 6188 廣明 393 -351 3546 宇峻 -290 -30 8924 大田 379 130 8358 金居 -261 33 1597 直得 318 -523 3293 鈊象 -260 -333 3264 欣銓 317 -1999 006201 元大富櫃50 -244 0 6016 康和證 307 373 5498 凱崴 -218 -647 8383 千附 291 -490 3354 律勝 -214 -935 6275 元山 249 308 3227 原相 -192 -1154 6298 崴強 210 247 3489 森寶 -191 -201 3707 漢磊 194 1032 3324 雙鴻 -181 -348 5820 日盛金 190 70 5905 南仁湖 -149 -144 8936 國統 174 -497 6147 頎邦 -141 7931 4105 東洋 163 -149 6111 大宇資 -135 -128 6261 久元 156 -357 6187 萬潤 -131 -5 8155 博智 145 -347 3710 連展投控 -127 -97 6462 神盾 140 -778 5349 先豐 -122 313 8043 蜜望實 138 34 4991 環宇-KY -121 -719 4803 VHQ-KY 127 594 3218 大學光 -120 -269 1569 濱川 122 193 5371 中光電 -118 18 4167 展旺 110 523 8042 金山電 -103 7 4947 昂寶-KY 99 658 8255 朋程 -102 -126 3114 好德 98 29 3611 鼎翰 -96 -48 4721 美琪瑪 94 -425 3221 台嘉碩 -90 -157 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股