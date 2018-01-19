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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
4939   亞電                     748       534 1815   富喬                   -2043     -2997  
3105   穩懋                     671     -3609 3323   加百裕                 -1692      -926  
8069   元太                     659       657 5347   世界                    -604     -2845  
6290   良維                     587       146 8086   宏捷科                  -491       292  
6121   新普                     565       156 6182   合晶                    -465      2726  
5483   中美晶                   551       -81 6138   茂達                    -398      -153  
6127   九豪                     479     -1251 6488   環球晶                  -342     -1643  
3374   精材                     415     -5386 8034   榮群                    -333       -31  
6188   廣明                     393      -351 3546   宇峻                    -290       -30  
8924   大田                     379       130 8358   金居                    -261        33  
1597   直得                     318      -523 3293   鈊象                    -260      -333  
3264   欣銓                     317     -1999 006201 元大富櫃50              -244         0  
6016   康和證                   307       373 5498   凱崴                    -218      -647  
8383   千附                     291      -490 3354   律勝                    -214      -935  
6275   元山                     249       308 3227   原相                    -192     -1154  
6298   崴強                     210       247 3489   森寶                    -191      -201  
3707   漢磊                     194      1032 3324   雙鴻                    -181      -348  
5820   日盛金                   190        70 5905   南仁湖                  -149      -144  
8936   國統                     174      -497 6147   頎邦                    -141      7931  
4105   東洋                     163      -149 6111   大宇資                  -135      -128  
6261   久元                     156      -357 6187   萬潤                    -131        -5  
8155   博智                     145      -347 3710   連展投控                -127       -97  
6462   神盾                     140      -778 5349   先豐                    -122       313  
8043   蜜望實                   138        34 4991   環宇-KY                 -121      -719  
4803   VHQ-KY                   127       594 3218   大學光                  -120      -269  
1569   濱川                     122       193 5371   中光電                  -118        18  
4167   展旺                     110       523 8042   金山電                  -103         7  
4947   昂寶-KY                   99       658 8255   朋程                    -102      -126  
3114   好德                      98        29 3611   鼎翰                     -96       -48  
4721   美琪瑪                    94      -425 3221   台嘉碩                   -90      -157  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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