萬成環球控股(08309-HK)擬收購清潔產品製造商

萬成環球控股(08309-HK)公布，公司間接全資附屬公司Matrix International Investments Limited與Tse Chung Kin Dikki-arrow(謝中建)及建生(實業)服務有限公司訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，Matrix建議收購與謝中建及建生協定數額之建生股份。

Matrix建議收購建生股本中由訂約方協定數額之已發行股份，惟訂約方須於諒解備忘錄日期起六個月內(獨家期間)協商及達成協議並就建議收購事項簽立正式書面協議，且訂約方應按正式買賣協議的條款完成建議收購事項。

建生為一家清潔產品製造商，並於香港向多家提供清潔服務公司供應清潔產品。董事認為，建議收購事項將令公司實現垂直整合，公司通過Matrix，將能藉由建生於有關清潔產品市場建立已久的網絡和人脈關係，以更佳的競爭力和更多清潔服務材料取得價值鏈的更多控制權。建議收購事項亦令公司藉由Matrix接觸更多生產投入、分銷資源與程序及零售清潔產品零售渠道，進而節省成本，並達成公司業務運營的成本效率。

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