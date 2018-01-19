科恒股份(300340-CN)2017年度業績預增逾3倍 擬10轉8派2元

科恒股份(300340-CN)1月18日晚間披露2017年度業績預告。公司預計2017年盈利13,500萬元-14,500萬元，比上年同期增長301.95%-331.73%。公司控股股東、實際控制人、董事長萬國江提議2017年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：擬以截至2017年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民币2.0元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。

此外，公司原擬通過發行股份及支付現金的方式購買浙江萬好萬家智能設備股份有限公司100%股份。因本次交易标的的實際控制人孔德永“因涉嫌違反證券法律法規”被中國證監會立案調查，由于中國證監會尚未就本次調查形成結論性意見，調查結果對本次重大資産重組的影響存在重大不确定性。同時，調查後續進程無具體時間表，本次重組的進度和耗時超出交易各方預期，繼續等待會影響公司後續資本運作相關工作的開展，經慎重研究，并經本次重大資産重組交易各方友好協商，交易各方決定終止本次重大資産重組事項。

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