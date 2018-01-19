藥明生物(02269-HK)委任受限制股份獎勵計劃的受託人

藥明生物(02269-HK)就1月15日公布的受限制股份獎勵計劃作補充。公司已與香港中央證券信託有限公司訂立一份信託契據及委任其作為受託人，並按規則管理計劃。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，受託人乃獨立於本公司的第三方且與其任何關連人士並無關連。受託人將根據規則及信託契據管理計劃。公司針對授出而將會發行及配發的新股份將根據公司股東不時授予的一般授權發行及配發予受託人，並由承授人以信託形式持有，直至各歸屬期間結束為止。

藥明生物於2018年1月15日公布，公司已採納計劃以肯定選定參與者的貢獻。計劃將初步于採納日期起計10年期間有效及生效。

根據計劃，公司將以受托人將于市場上收購的現有股份及╱或將向受托人配發及發行的新股份應付受限制股份。所有根據計劃授出的相關受限制股份總數合共不得超出公司于采納日期的已發行股本3%(即3495.3萬股）。

於2018年1月15日，董事會批準根據計劃向選定參與者(該集團259名僱員)授出312.22萬股受限制股份，相當于公司于采納日期已發行股本約0.27%。

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