大生農業金融(01103-HK)完成配股並披露最新資金用途

大生農業金融(01103-HK)公布，已成功透過配售代理按配售價每股配售股份0.65元向Hua ShangPearl Agriculture Investment Fund配售合共9.18億股配售股份，分別佔現有已發行H股約17.37%及緊隨配售完成後已發行股份總數約9.61%，有關完成已於今日(19日)落實。

配售之所得淨額為5.795億元，並將用作以下用途，約32.7%將用於對大生農產品進行增資，以投資於農業貿易相關業務，其中約7.5%將用於與一間公司(主要從事經營一個以南京為基地之農產品批發市場)在中國成立一間從事農業供應鏈業務(尤其是冷藏食品)之合營企業。

約20.2%將用於與一至三間農產品批發市場公司(主要以中國東部城市為基地)成立合營企業，以於中國發展農業供應鏈服務(尤其是冷藏食品)；及約5%將透過利用智慧農業批發雲端運算平台(由公司之間接非全資附屬公司上海潤通實業投資有限公司開發)之方式，用於成立五至六間與農業交易數據服務有關之農業批發市場公司(主要以中國東部城市為基地，及約67.3%將用於償還集團現有債務。

Hua ShangPearl Agriculture Investment Fund承配人為一項於開曼群島成立的基金，主要於香港二級股票市場從事業務，其主要投資目標為透過主要參與本公司之股份配售實現投資回報。承配人為CEFC International AssetManagement Company(一間於開曼群島註冊成立之有限公司，由CEFC (HK) FinancialHoldings Company(一間於開曼群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務)間接擁有及控制)管理之基金╱賬戶認購配售股份。

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