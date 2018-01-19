威華達(00622-HK)5.25億售證券附屬公司30%股權

威華達(00622-HK)公布，公司之全資附屬公司Uptown Enerchine Capital Limited(前稱Enerchine Capital Limited)以5.25億元出售 HEC Securities CompanyLimited 已發行股本30%。估計出售虧損3400萬元。完成後，公司將透過買方持有威華達證券8.02%。

HEC Securities 透過其附屬公司威華達證券主要從事提供金融服務。

買方謹此同意及承諾，其將促使於完成日期起計六個月內，將「威華達證券有限公司」之公司名稱更改為不包含「威華達」字眼或任何類似「威華達」字眼之其他名稱。

威華達證券為根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。於2017年6月30日，目標集團擁有合共1009名活躍客戶，當中261名活躍客戶為公司客戶及748名為個人客戶。於2017年6月30日，140名活躍客戶之證券賬戶之資產淨值維持超過800萬元。

根據公司截至2017年6月30日止六個月之中期報告，公司所持有目標集團權益之賬面值約為5.59億元(中期資產淨值)。出售事項之估計虧損約為3400萬元，乃根據代價減去中期資產淨值計算得出。出售事項之估計虧損將於集團之損益表確認。

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