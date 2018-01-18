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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   生泰     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          智捷              謚源     合世                
南璋     樺晟     富邦美債20年          倚強              東林     杏昌                
勝昱     宏森     元大美債7-10          律勝              欣厚-KY  進階                
飛寶企業 晟楠     合世              利機              友銓     百略                
精確     寶得利   易威              IET-KY            達威     其祥-KY             
宏易     華韡     南璋              凱美              松崗     德麥                
唐鋒     晉泰     勝昱              撼訊              三圓     中華食              
台蠟     太普高   飛寶企業          上揚              雙喜     世坤                
榮群              精確              沛波              力泰     冠好                
天宇              宏易              英格爾            理銘     萬國通              
新零售            唐鋒              橘子              雅茗-KY  聚紡                
力新              台蠟                                亞都     興采                
恩得利            榮群                                東凌-KY  泰茂                
李洲              天宇                                關中     方土霖              
凱柏實業          新零售                              隆中     至興                
遠昇              力新                                時報     萬在                
及成              恩得利                              欣泰     長佳                
鑫龍騰            李洲                                         瑞穎                
和進              凱柏實業                                     唐鋒                
耀勝              遠昇                                         永純                
倚強              及成                                         美琪瑪              
鑫創              鑫龍騰                                       富喬                
廣寰科            和進                                         韋僑                
點晶              耀勝                                         威潤                
建舜電            倚強                                         智捷                
泰谷              鑫創                                         世鎧                
典範              廣寰科                                       晉椿                
長天              點晶                                         久陽                
益通              建舜電                                       強新                
振維              泰谷                                         尼克森              
鴻翊              典範                                         凌網                
迎輝              長天                                         李洲                
欣厚-KY           益通                                         凱柏實業            
兆遠              振維                                         遠昇                
系統電            鴻翊                                         港建                
世紀              迎輝                                         新洲                
華容              欣厚-KY                                      耀勝                
建榮              兆遠                                         至寶電              
立衛              系統電                                       點晶                
天揚              世紀                                         杭特                
鈺創              華容                                         幸康                
合正              建榮                                         泰谷                
金利              立衛                                         迎輝                
寶聯通            天揚                                         重鳥鵬              
昇益              鈺創                                         泓格                
凱鈺              合正                                         東林                
德宏              金利                                         盈正                
寬魚國際          寶聯通                                       精聯                
合邦              昇益                                         亞電                
萬旭              凱鈺                                         晶達                
驊宏資            德宏                                         天剛                
久正              寬魚國際                                     世紀                
上揚              合邦                                         友銓                
全譜              萬旭                                         立衛                
易通展            驊宏資                                       慕康生醫            
元隆              久正                                         達威                
沛亨              上揚                                         昇益                
九暘              全譜                                         凱鈺                
凱碩              易通展                                       三聯                
全達              元隆                                         合邦                
奧斯特            沛亨                                         亞矽                
福華              九暘                                         業強                
保銳              凱碩                                         九豪                
常珵              全達                                         撼訊                
立碁              奧斯特                                       順發                
越峰              福華                                         亞銳士              
士開              保銳                                         安碁                
志嘉              常珵                                         合晶                
富裔              立碁                                         海韻電              
燦星旅            越峰                                         晉泰                
富驛-KY           士開                                         上揚                
劍湖山            志嘉                                         全譜                
德記              富裔                                         松崗                
泰偉              燦星旅                                       易通展              
華義              富驛-KY                                      元隆                
得利影            劍湖山                                       迅德                
鼎創達            德記                                         倉和                
花王              泰偉                                         光菱                
邦泰              華義                                         星雲                
                  得利影                                       宏捷科              
                  鼎創達                                       保銳                
                  花王                                         三圓                
                  邦泰                                         士開                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               理銘                
                                                               富裔                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               富驛-KY             
                                                               易飛網              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               寶雅                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣泰
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