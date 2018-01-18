【盈喜】東建國際(00329-HK)料2017年綜合純利4300萬港元至4800萬港元

東建國際(00329-HK)公布，集團預期截止2017年12月31日止年度錄得綜合純利介乎4300萬港元至4800萬港元，而截至去年則錄得綜合虧損淨額約4.5億港元。

去年，集團就非上市可供出售投資錄得減值虧損及就出售從事非上市可供出售投資的附屬公司錄得虧損合共約4.22億港元，而本年度未有錄得有關虧損。

此外，出售保健及醫藥集團的收益估計約為6300萬港元(包括解除出售集團應佔外匯儲備的影響)，為本年度帶來已終止經營業務的收益介乎4800萬港元至5200萬港元，而去年虧損則約為1200萬港元。

除上述者外，本年度溢利主要來自葡萄酒買賣的表現改善，以及來自證券買賣及其他固定收益投資的可觀收益(有關業務于去年尚未開始營運)，惟被行政支出及財務費用上升所部分抵銷。

本年度葡萄酒買賣表現在改變經營策略後得以改善。營業額增至約5000萬港元，而去年則約為280萬港元;預期葡萄酒買賣的溢利將介乎300萬港元至500萬港元，而去年的虧損則約為80萬港元。

此外，證券買賣及固定收益投資有助集團于本年度的經營表現轉虧為盈。于本年度，預期出售按公平值計入損益之金融資産的已變現溢利將介乎800萬港元至1000萬港元，并錄得固定收益投資的利息收入、安排及手續費收入介乎1800萬港元至2000萬港元。

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