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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23933      5027   476.09  
0059   富邦金融             15066      4973   302.96  
0058   富邦發達              7402      4196   176.41  
0051   元大中型100          10990      9500   115.68  
00704L 台新MSCI台灣正2       4244      4878    87.00  
0055   元大MSCI金融         32968     38154    86.41  
0054   元大台商50            9169     12124    75.63  
00702  國泰標普低波高息      9308     13688    68.00  
00707R 元大S&P日圓反1        3972      5855    67.84  
00657  國泰日經225           4484      6828    65.67  
0052   富邦科技              3769      6000    62.82  
00714  群益道瓊美國地產      3480      5567    62.51  
00691R 兆豐藍籌30反1         2846      4606    61.79  
0053   元大電子              3755      6988    53.73  
00705R 台新MSCI台灣反1       3833      7315    52.40  
00635U 元大S&P黃金          24596     49014    50.18  
00663L 國泰臺灣加權正2       3089      6309    48.96  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00692  富邦公司治理         50163    114280    43.89  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          163877    437616    37.45  
006206 元大上證50           53701    154278    34.81  
00652  富邦印度              3749     11035    33.97  
00633L 富邦上証正2         171151    561958    30.46  
00688L 國泰20年美債正2       1396      4615    30.25  
00689R 國泰20年美債反1       1626      5389    30.17  
00667  元大韓國              1619      5429    29.82  
008201 BP上證50               751      2749    27.32  
006207 FH滬深               41767    166392    25.10  
00637L 元大滬深300正2      395688   1699606    23.28
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