◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23933 5027 476.09 0059 富邦金融 15066 4973 302.96 0058 富邦發達 7402 4196 176.41 0051 元大中型100 10990 9500 115.68 00704L 台新MSCI台灣正2 4244 4878 87.00 0055 元大MSCI金融 32968 38154 86.41 0054 元大台商50 9169 12124 75.63 00702 國泰標普低波高息 9308 13688 68.00 00707R 元大S&P日圓反1 3972 5855 67.84 00657 國泰日經225 4484 6828 65.67 0052 富邦科技 3769 6000 62.82 00714 群益道瓊美國地產 3480 5567 62.51 00691R 兆豐藍籌30反1 2846 4606 61.79 0053 元大電子 3755 6988 53.73 00705R 台新MSCI台灣反1 3833 7315 52.40 00635U 元大S&P黃金 24596 49014 50.18 00663L 國泰臺灣加權正2 3089 6309 48.96 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00692 富邦公司治理 50163 114280 43.89 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 163877 437616 37.45 006206 元大上證50 53701 154278 34.81 00652 富邦印度 3749 11035 33.97 00633L 富邦上証正2 171151 561958 30.46 00688L 國泰20年美債正2 1396 4615 30.25 00689R 國泰20年美債反1 1626 5389 30.17 00667 元大韓國 1619 5429 29.82 008201 BP上證50 751 2749 27.32 006207 FH滬深 41767 166392 25.10 00637L 元大滬深300正2 395688 1699606 23.28