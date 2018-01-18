海航集團向員工賣高達39%收益率產品 籌3億人民幣償債

今年需要償還數百億美元債務的海航集團(HNA Group)想到了另一個融資渠道：自家員工。

據《華爾街日報》(the Wall Street Journal)看到的文件，海航近期向其員工推介了一款新投資產品，承諾最低年化收益率為9.5%，收益率有可能高達39%。

一份發放給員工的通知顯示，投資公司天津燕山投資管理有限公司(Tianjin Yanshan Investment Management Co., Ltd.)正尋求通過出售該產品融資人民幣3億元（合4,660萬美元），該產品將利用槓桿產生收益。海航擁有超過41萬名員工，海航旗下投資部門持有燕山投資部分股份。

文件顯示，該產品收益率將以海航子公司、香港上市物流公司CWT International(00521-HK)的股票價值為基礎。

員工們被告知，該產品起投金額為人民幣10萬元(約合15,530美元)，在6、12或18個月後可贖回。

海航過去就曾藉助其他投資方案向員工籌資，實際上這些方案幫助該公司獲得了短期資金。此前一些投資產品的產品介紹表示，所籌集資金將幫助為海航集團旗下的一些酒店及其他資產提供資金。

一些個人還通過海航旗下網絡借貸平台聚寶匯(JBH.com)購買了高收益投資產品，從而將資金短期借給海航。《華爾街日報》曾報道，去年年底，海航旗下一家子公司告知員工和投資者，他們所購買的這類產品的兌付被推遲。

據知情人士稱，部分員工近期收到了欠款。週三，聚寶匯董事長對中國媒體表示，該平台運作正常，並未發生任何損失。

背負大約1,000億美元債務的海航近幾個月四處籌措資金，該公司之前曾在全球範圍大舉收購，包括取得德意志銀行(Deutsche Bank)和希爾頓連鎖酒店(Hilton)等公司的股份。海航已經受到監管機構、債權人和投資者的密切關註，不得不放慢全球擴張計劃腳步。海航稱其擁有大型中資銀行的信貸支持，並向投資者表示能夠履行財務義務。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)