統計局：2017年12月份規模以上工業原煤生産增速由負轉正

18日國家統計局發布2017年12月份能源生産情況。2017年12月份，規模以上工業原煤生産增速由負轉正，原油生産降幅略有擴大，天然氣生産基本持平，電力生産增速加快。

一、原煤生産增速由負轉正，價格略有上漲

12月份，主要受火力發電大幅增加影響，原煤需求有所增加，原煤生産與價格均有回升。

12月份，原煤産量3.1億噸，同比增長1.1%，增速由負轉正;日均産量1015.7萬噸，比11月份增加15.8萬噸。1-12月份，原煤産量34.5億噸，同比增長3.2%。

截至12月底，秦皇島5500大卡煤炭平倉價617元/噸，比11月底上漲8元/噸;5000大卡597元/噸，上漲19元/噸;4500大卡527元/噸，上漲15元/噸。

二、原油生産降幅擴大，原油加工量增速放緩

受油田後備資源接替不足、計劃性減産及寒潮天氣等因素影響，原油生産持續下降。12月份，原油産量1598.4萬噸，同比下降4.4%，降幅比11月份擴大1.9個百分點;日均産量51.6萬噸，比11月份減少0.8萬噸。1-12月份，原油産量1.9億噸，同比下降4.0%。

原油價格持續回升。12月份，布倫特原油現貨離岸價格整體保持上漲趨勢。截至12月29日，價格為66.7美元/桶，比11月底上漲3.2美元/桶。

受企業停産檢修等因素影響，原油加工量增速放緩。12月份，原油加工量同比增長3.3%，增速比11月份回落4.7個百分點;日均加工量158.4萬噸，比11月份減少6.3萬噸。主要成品油生産增速均有回落，其中汽油、煤油和柴油産量增速分别比11月份回落7.8、1.3和2.9個百分點。1-12月份，原油加工量5.7億噸，同比增長5.0%。

三、天然氣生産穩定增長

随着煤炭減量替代政策的實施、“煤改氣”工程的推進，國内天然氣消費需求量持續攀高，12月份，天然氣産量136.1億立方米，月産量為曆史新高，同比增長2.9%，增速與11月份基本持平;日均生産4.4億立方米，比11月份增加0.2億立方米。1-12月份，天然氣産量1474.2億立方米，同比增長8.5%。

四、電力生産加快

12月份，全國平均氣溫較上年同期偏低1.9℃，受寒潮天氣及煤改電政策等的影響，用電需求增加，電力生産加快，發電量同比增長6.0%，增速比11月份加快3.6個百分點，日均發電量183.8億千瓦時，比11月份增加10.6億千瓦時。

分品種看，12月份，除核電受部分企業機組檢修影響，增速較11月份回落外，其他品種均有加快。其中，火電增速由負轉正，同比增長3.6%;水電同比增長14.0%，增速比11月份加快5.3個百分點;核電同比增長3.8%，回落10.9個百分點;風力和太陽能發電保持較快增長，同比分别增長25.7%、46.8%，增速比11月份分别加快0.8和1.6個百分點。

1-12月份，發電量6.3萬億千瓦時，同比增長5.7%，其中核能、風力和太陽能發電比重比上年同期提高1.2個百分點，電力生産結構進一步優化。

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