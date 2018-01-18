統計局：2017年全國居民人均可支配收入25974元

1月18日，國家統計局發布2017年居民收入和消費支出情況。2017年，全國居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%。2017年，全國居民人均消費支出18322元，比上年名義增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。

具體如下：

一、居民收入情況

2017年，全國居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%。其中，城鎮居民人均可支配收入36396元，增長8.3%(以下如無特别說明，均為同比名義增長)，扣除價格因素，實際增長6.5%;農村居民人均可支配收入13432元，增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。

全年全國居民人均可支配收入中位數22408元，增長7.3%，中位數是平均數的86.3%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數33834元，增長7.2%，是平均數的93.0%;農村居民人均可支配收入中位數11969元，增長7.4%，是平均數的89.1%。

按收入來源分，2017年全國居民人均工資性收入14620元，增長8.7%，占可支配收入的比重為56.3%;人均經營淨收入4502元，增長6.7%，占可支配收入的比重為17.3%;人均財産淨收入2107元，增長11.6%，占可支配收入的比重為8.1%;人均轉移淨收入4744元，增長11.4%，占可支配收入的比重為18.3%。

二、居民消費支出情況

2017年，全國居民人均消費支出18322元，比上年名義增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。其中，城鎮居民人均消費支出24445元，增長5.9%，扣除價格因素，實際增長4.1%;農村居民人均消費支出10955元，增長8.1%，扣除價格因素，實際增長6.8%。

全年全國居民人均食品煙酒消費支出5374元，增長4.3%，占人均消費支出的比重為29.3%;人均衣着消費支出1238元，增長2.9%，占人均消費支出的比重為6.8%;人均居住消費支出4107元，增長9.6%，占人均消費支出的比重為22.4%;人均生活用品及服務消費支出1121元，增長7.4%，占人均消費支出的比重為6.1%;人均交通通信消費支出2499元，增長6.9%，占人均消費支出的比重為13.6%;人均教育文化娛樂消費支出2086元，增長8.9%，占人均消費支出的比重為11.4%;人均醫療保健消費支出1451元，增長11.0%，占人均消費支出的比重為7.9%;人均其他用品及服務消費支出447元，增長10.0%，占人均消費支出的比重為2.4%。

來源：中國統計局

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