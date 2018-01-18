2017年中國房地産開發投資109799億元 比上年名義增長7.0%

據統計局1月18日公布數據顯示，2017年，全國房地産開發投資109799億元，比上年名義增長7.0%，增速比1-11月份回落0.5個百分點。其中，住宅投資75148億元，增長9.4%，增速回落0.3個百分點。2017年，商品房銷售面積169408萬平方米，比上年增長7.7%，增速比1-11月份回落0.2個百分點。2017年末，商品房待售面積58923萬平方米，比11月末減少683萬平方米。其中，住宅待售面積減少670萬平方米，辦公樓待售面積增加118萬平方米，商業營業用房待售面積減少215萬平方米。

一、房地産開發投資完成情況

2017年，全國房地産開發投資109799億元，比上年名義增長7.0%，增速比1-11月份回落0.5個百分點。其中，住宅投資75148億元，增長9.4%，增速回落0.3個百分點。住宅投資占房地産開發投資的比重為68.4%。

2017年，東部地區房地産開發投資58023億元，比上年增長7.2%，增速比1-11月份回落0.2個百分點;中部地區投資23884億元，增長11.6%，增速回落0.8個百分點;西部地區投資23877億元，增長3.5%，增速回落0.8個百分點;東北地區投資4015億元，增長1.0%，增速回落0.4個百分點。

2017年，房地産開發企業房屋施工面積781484萬平方米，比上年增長3.0%，增速比1-11月份回落0.1個百分點。其中，住宅施工面積536444萬平方米，增長2.9%。房屋新開工面積178654萬平方米，增長7.0%，增速提高0.1個百分點。其中，住宅新開工面積128098萬平方米，增長10.5%。房屋竣工面積101486萬平方米，下降4.4%，降幅擴大3.4個百分點。其中，住宅竣工面積71815萬平方米，下降7.0%。

2017年，房地産開發企業土地購置面積25508萬平方米，比上年增長15.8%，增速比1-11月份回落0.5個百分點;土地成交價款13643億元，增長49.4%，增速提高2.4個百分點。

二、商品房銷售和待售情況

2017年，商品房銷售面積169408萬平方米，比上年增長7.7%，增速比1-11月份回落0.2個百分點。其中，住宅銷售面積增長5.3%，辦公樓銷售面積增長24.3%，商業營業用房銷售面積增長18.7%。商品房銷售額133701億元，增長13.7%，增速提高1個百分點。其中，住宅銷售額增長11.3%，辦公樓銷售額增長17.5%，商業營業用房銷售額增長25.3%。

2017年，東部地區商品房銷售面積71199萬平方米，比上年增長2.9%，增速比1-11月份回落0.3個百分點;銷售額74439億元，增長6.2%，增速提高0.9個百分點。中部地區商品房銷售面積47460萬平方米，增長12.8%，增速提高0.3個百分點;銷售額28665億元，增長24.1%，增速提高1.6個百分點。西部地區商品房銷售面積42459萬平方米，增長10.7%，增速回落0.9個百分點;銷售額25231億元，增長25.9%，增速提高0.3個百分點。東北地區商品房銷售面積8289萬平方米，增長7.0%，增速回落0.4個百分點;銷售額5367億元，增長21.8%，增速回落0.3個百分點。

2017年末，商品房待售面積58923萬平方米，比11月末減少683萬平方米。其中，住宅待售面積減少670萬平方米，辦公樓待售面積增加118萬平方米，商業營業用房待售面積減少215萬平方米。

三、房地産開發企業到位資金情況

2017年，房地産開發企業到位資金156053億元，比上年增長8.2%，增速比1-11月份提高0.5個百分點。其中，國内貸款25242億元，增長17.3%;利用外資168億元，增長19.8%;自籌資金50872億元，增長3.5%;其他資金79770億元，增長8.6%。在其他資金中，定金及預收款48694億元，增長16.1%;個人按揭貸款23906億元，下降2.0%。

四、房地産開發景氣指數

12月份，房地産開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為101.72，比11月份提高0.09點。

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