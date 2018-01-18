統計局：2017年12月份社會消費品零售總額增長9.4%

2017年12月份，社會消費品零售總額34734億元，同比名義增長9.4%(扣除價格因素實際增長7.8%，以下除特殊說明外均為名義增長)。其中，限額以上單位消費品零售額17409億元，增長6.7%。

2017年全年，社會消費品零售總額366262億元，比上年增長10.2%。其中，限額以上單位消費品零售額160613億元，增長8.1%。

按經營單位所在地分，12月份，城鎮消費品零售額29754億元，同比增長9.3%;鄉村消費品零售額4981億元，增長10.1%。2017年全年，城鎮消費品零售額314290億元，比上年增長10.0%;鄉村消費品零售額51972億元，增長11.8%。

按消費類型分，12月份，餐飲收入3689億元，同比增長10.1%;商品零售31045億元，增長9.3%。2017年全年，餐飲收入39644億元，比上年增長10.7%;商品零售326618億元，增長10.2%。

在商品零售中，12月份，限額以上單位商品零售16417億元，同比增長6.8%。2017年全年，限額以上單位商品零售150861億元，比上年增長8.2%。

2017年全年，全國網上零售額71751億元，比上年增長32.2%。其中，實物商品網上零售額54806億元，增長28.0%，占社會消費品零售總額的比重為15.0%;在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分别增長28.6%、20.3%和30.8%。

2017年全年，限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分别增長7.3%、6.7%、9.1%和8.0%。

來源：國家統計局

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