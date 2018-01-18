統計局：2017年全國固定資産投資(不含農戶)增長7.2%

2017年，全國固定資産投資(不含農戶)631684億元，比上年增長7.2%，增速與1-11月份持平。從環比速度看，12月份比11月份增長0.53%。

分産業看，第一産業投資20892億元，比上年增長11.8%，增速比1-11月份提高0.4個百分點;第二産業投資235751億元，增長3.2%，增速提高0.6個百分點;第三産業投資375040億元，增長9.5%，增速回落0.6個百分點。

第二産業中，工業投資232619億元，比上年增長3.6%，增速比1-11月份提高0.5個百分點。其中，采礦業投資9209億元，比上年下降10%，降幅收窄0.2個百分點;制造業投資193616億元，比上年增長4.8%，增速提高0.7個百分點;電力、熱力、燃氣及水生産和供應業投資29794億元，增長0.8%，增速回落0.3個百分點。

第三産業中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生産和供應業)140005億元，比上年增長19%，增速比1-11月份回落1.1個百分點。其中，水利管理業投資增長16.4%，增速回落0.6個百分點;公共設施管理業投資增長21.8%，增速回落1.5個百分點;道路運輸業投資增長23.1%，增速回落1.5個百分點;鐵路運輸業投資同比下降0.1%，1-11月份為增長0.5%。

分地區看，東部地區投資265837億元，比上年增長8.3%，增速比1-11月份提高0.2個百分點;中部地區投資163400億元，增長6.9%，增速與1-11月份持平;西部地區投資166571億元，增長8.5%，增速回落0.8個百分點;東北地區投資30655億元，增長2.8%，增速提高2.7個百分點。

分登記注冊類型看，内資企業投資604550億元，比上年增長7.7%，增速比1-11月份回落0.1個百分點;港澳台商投資13562億元，比上年下降4%，降幅擴大1.1個百分點;外商投資11322億元，下降2.7%，降幅收窄2.6個百分點。

從項目隸屬關系看，中央項目投資23552億元，比上年下降5.7%，降幅比1-11月份收窄0.1個百分點;地方項目投資608132億元，比上年增長7.7%，增速回落0.1個百分點。

從施工和新開工項目情況看，施工項目計劃總投資1311629億元，比上年增長18.2%，增速比1-11月份回落0.5個百分點;新開工項目計劃總投資519093億元，增長6.2%，增速與1-11月份持平。

從到位資金情況看，固定資産投資到位資金629815億元，比上年增長4.8%，增速比1-11月份提高0.4個百分點。其中，國家預算資金增長7.8%，增速回落1.7個百分點;國内貸款增長9.0%，增速回落0.3個百分點;自籌資金增長2.3%，增速提高0.6個百分點;利用外資比上年下降3.1%，降幅收窄0.7個百分點;其他資金比上年增長11.6%，增速提高0.5個百分點。

來源：國家統計局

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