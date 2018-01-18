統計局：2017年12月份規模以上工業增加值增長6.2%

2017年12月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比11月份加快0.1個百分點。從環比看，12月份，規模以上工業增加值比上月增長0.52%。2017年全年，規模以上工業增加值比上年增長6.6%。

分三大門類看，12月份，采礦業增加值同比下降0.9%，制造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生産和供應業增長8.2%。

分經濟類型看，12月份，國有控股企業增加值同比增長5.0%;集體企業增長0.5%，股份制企業增長6.7%，外商及港澳台商投資企業增長5.7%。

分行業看，12月份，41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長8.2%，紡織業增長3.9%，化學原料和化學制品制造業增長3.7%，非金屬礦物制品業增長0.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長5.4%，通用設備制造業增長8.5%，專用設備制造業增長10.7%，汽車制造業增長9.6%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長9.1%，電氣機械和器材制造業增長9.9%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長12.4%，電力、熱力生産和供應業增長7.2%。

分地區看，12月份，東部地區增加值同比增長6.1%，中部地區增長8.1%，西部地區增長8.8%，東北地區增長6.4%。

分産品看，12月份，596種産品中有331種産品同比增長。其中，鋼材8779萬噸，同比下降1.1%;水泥19144萬噸，下降2.2%;十種有色金屬472萬噸，增長2.8%;乙烯160萬噸，增長5.2%;汽車305.4萬輛，增長0.4%;轎車125.3萬輛，增長2.2%;發電量5699億千瓦時，增長6.0%;原油加工量4911萬噸，增長3.3%。

12月份，工業企業産品銷售率為98.8%，比上年同月下降0.3個百分點;工業企業實現出口交貨值12035億元，同比名義增長9.3%。

來源：國家統計局

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