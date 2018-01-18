全球最值錢酒廠缺貨 需求火熱成了雙刃劍

聞到味道，你就會知道自己到了茅台鎮。這座位於中國西南地區、風景如畫的小鎮約有 10 萬人口，是全球最值錢酒業公司貴州茅台的所在地，小鎮的主街道到處都彌漫著這家公司出品的同名白酒的醬香氣味。

但在沿路的酒類專賣店裡，貴州茅台的主打品牌賣得一干二淨。哪裡有酒哪裡就排隊。搶購狂潮 -- 以及由此導致的庫存短缺 -- 成了全國性現象。

茅台白酒的濃鬱口感和升值潛力正在拉動市場需求。這進而推動了貴州茅台市價突破 1,450 億美元，遠超英國的威士忌巨頭帝亞吉歐。貴州茅台的主打品牌飛天賣給經銷商的價格是每瓶 969 元人民幣（150 美元），並設置了最高 1,499 元人民幣的建議零售價，但其售價線上上和線下經常翻番。茅台官方網站缺貨。在購物網站京東，一瓶 80 年陳釀茅台的售價為 196,888 元人民幣（3 萬美元）。

中國買家說他們喜歡茅台白酒是因為口感醇厚，而且很純、能防宿醉 -- 但其特殊的生產工藝也限制了產量。釀酒所用的穀物和水必須來自茅台鎮，而且貯存四年之後才能出廠。在該國有巨頭受到短缺困擾之際，五糧液等小型競爭對手已經開始斬獲更多業務。

所有這一切給貴州茅台董事長袁仁國出了道難題：公司真的沒酒了，成長該如何維持。他在 12 月份難得地接受了一次採訪，稱答案將是 -- 至少在一定程度上是 -- 推出更多超高端和定制產品，對茅台品牌加以利用。

袁仁國說，兩千年前中國的「名片」是獅子、一千年前是瓷器、五百年前是茶葉，現在則是擁有自主智慧財產權的本土品牌，他相信茅台就是其中之一。

貴州茅台股價周四早盤一度漲 2.3%，跑贏了上證綜指 0.7% 的漲幅。