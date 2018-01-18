【大行報告】摩通升騰訊(00700-HK)目标價至500元 重申增持評級

摩根大通發表報告表示，本周一(15日)參加了騰訊(00700-HK)旗下微信今年開放平台會議，對騰訊未來數年業務貨币化、盈利持續能力感到正面，相信微信引入小遊戲，不單可擴大騰訊分銷渠道、增強内容能力、令内地手遊業務貨币化，亦可改騰訊收入前景。該行重申對騰訊「增持」評級，目标價由435港元上調至500港元。

摩通同時上調對騰訊2019年至2020年每股盈利復合增長預測，由原來33%提升至37%，成為盈利增長最快的超級大型互聯網企業，而該行料阿里巴巴于2019年至2020年每股盈利復合增長率34%，Facebook為24%，而Alphabet為15%，料此可進一步支持市場對騰訊作估值重估。

另外，該行上調對騰訊今年非通用會計準則每股盈利預測2%，由9.42升至9.58元人民币，按年增長44%；該行亦升騰訊明年非通用會計準則每股盈利預測5%，由12.68升至13.36元人民币，按年增長39%;該行亦上調對騰訊2020年非通用會計準則每股盈利預測8%，由16.71升至18.07元人民币，按年增長35%。

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