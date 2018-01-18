商務部：2017年第四季度便利店行業總體景氣指數為71.28

今天，商務部發布中國2017年第四季度《中國便利店景氣指數報告》。《報告》顯示，2017年第四季度便利店行業總體景氣指數為71.28，環比第三季度上升2.03。從分項指數來看，便利店行業景氣指數為80.4，環比第三季度提高3.4，門店景氣指數為65.8，環比第三季度提高1.7。便利店行業管理者與基層門店經營者的信心已經恢複到年初的水平。

《報告》還表明，2017年第四季度，除了從業人數、主營業務利潤指數環比第三季度分别下降1.7和0.1外，便利店其他行業分項指數環比均有不同程度的上升，反映出便利店管理者對于人才流失與利潤攤薄方面的擔憂;除了在門店店租、人工費用方面環比第三季度小幅下降外，便利店其他門店分項指數環比均有不同程度的回升，反映出店租與人工成本仍然是影響門店運營的兩大重要因素。

縱觀2017年，便利店季度景氣指數始終保持在較高水平，變化較小，體現出便利店行業從業者對2017年行業的發展始終保持着較高的信心。但從業人數指數已經連續三個季度出現下降，便利店要在人才引進、内部培訓方面加大力度，加強專業人才培養，為企業的可持續發展提供強有力的保證。

來源：中國網

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