偉祿集團(01196-HK)擬62.2億元收購深圳多幅地塊

偉祿集團(01196-HK)公告稱，2018年1月18日，公司擬62.2億元人民币(含23.83億元股東貸款用于目标集團償還未償還債務)收購关联方林曉輝夫婦出售的目标公司Realord Ventures與Manureen Ventures全部股本權益。總代價中以現金支付30億至36億元人民币，餘下的以4.738港元/股發行280,998,482股新股份支付約11.36億元人民币，及分兩批發行14.84億至20.84元人民币承兌票據支付。

公告顯示，目标公司共持有Realord Investment100%股本，而Realord Investment透過其間接全資附屬公司擁有觀瀾物業(估值約33億人民币)、光明物業(估值約29.2億人民币)、光明土地及員工住房(估值約62.2億人民币)。

觀瀾物業為偉祿雅苑内之一座商住樓宇、零售商舖及所有停車位，為一個商住混合發展項目，位處觀瀾觀瀾高新技術産業園内環觀南路之南面。光明土地位于深圳光明新區光明高新技術産業園内聚豐路西南面之一幅空地，地盤面積約為12,600平方米，作工業用途。光明物業位處深圳光明新區光明高新技術産業園内聚豐路西南面之一幅土地上之一個住宅項目，地盤面積約為8,000平方米。

于完成後，公司擬將觀瀾物業及光明物業持作租賃用途，而員工住房將繼續作為員工宿舍之用。目前為空地之光明土地計劃持作集團投資資産，截至本公佈日期并無相關發展計劃。

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